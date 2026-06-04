Esta plaza española es mucho más que un lugar de paso en una de las ciudades más bonitas del norte de España. Es un espacio donde la historia, la arquitectura y la vida cotidiana se mezclan a cualquier hora del día entre terrazas llenas, edificios monumentales y el constante ir y venir de vecinos y visitantes.

En una ciudad estrechamente ligada al mar, este rincón se ha convertido desde hace más de un siglo en uno de sus grandes símbolos. Hablamos de la Plaza de María Pita, en el corazón de A Coruña. Uno de los espacios urbanos más emblemáticos de toda Galicia.

Situada a pocos pasos del puerto y del casco histórico, esta gran plaza porticada ocupa más de 10.000 metros cuadrados y está presidida por el imponente Palacio Municipal, una elegante construcción modernista inaugurada a comienzos del siglo XX que continúa siendo la sede del ayuntamiento.

Plaza de María Pita.

En el centro de la plaza se alza la estatua de María Pita, la heroína coruñesa que pasó a la historia por su papel en la defensa de la ciudad frente al ataque inglés de 1589. Su figura se ha convertido en uno de los grandes iconos de A Coruña y da nombre a este espacio que, antes de adoptar su denominación actual, tuvo varias identidades a lo largo de los siglos.

Uno de los mayores atractivos de la plaza es su ambiente. Bajo los soportales se suceden cafeterías, restaurantes y terrazas donde resulta fácil hacer una pausa mientras se contempla la actividad constante de uno de los lugares más concurridos de la ciudad.

Además, su proximidad al mar permite combinar la visita con agradables paseos por el frente marítimo o por las calles de la Ciudad Vieja. El edificio consistorial merece también una parada. Su monumental fachada de piedra está decorada con esculturas alegóricas y coronada por una torre con reloj visible desde distintos puntos del centro urbano.

En su interior se conservan salones históricos, galerías y dependencias que reflejan la importancia institucional que ha tenido este edificio desde su inauguración.

Ayuntamiento de La Coruña en la Plaza de María Pita.

La plaza es además un excelente punto de partida para descubrir algunos de los lugares más interesantes de A Coruña. Muy cerca se encuentran la Ciudad Vieja, la Colegiata de Santa María, la Calle Real, los Jardines de Méndez Núñez y el paseo que bordea el puerto.

Y después de recorrer sus alrededores, nada mejor que sentarse en alguna de sus terrazas para disfrutar de la gastronomía gallega.

Mariscos, pulpo, empanadas o pescados frescos forman parte de la oferta de una zona que concentra algunos de los restaurantes más conocidos de la ciudad, entre los que también se encuentra la famosa pulpería María Pita. Todo ello convierte la visita en una experiencia que combina patrimonio, ambiente urbano y buena mesa.