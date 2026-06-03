Los viajeros españoles están cambiando radicalmente sus hábitos estas vacaciones. Ya no solo se reserva antes y se viaja más, sino que la búsqueda de destinos alternativos ha coronado a un nuevo rey en el mapa europeo.

Según los últimos datos de Kiwi.com, la empresa de tecnología de viajes, las reservas de los españoles para julio y agosto de 2026 se han disparado un 148,4%. Y entre los 143 países analizados, hay un claro ganador: Albania.

El país balcánico ha registrado el mayor crecimiento relativo de la temporada, aumentando un 302,7% el número de pasajeros y escalando once posiciones en el ranking de popularidad. Albania ya no es el secreto mejor guardado de Europa; es el destino de moda al que todo el mundo quiere ir.

Albania es uno de los destinos preferidos de los españoles. iStock

El "Caribe europeo"

¿Qué tiene este país para haber desatado semejante locura viajera? La respuesta combina playas paradisíacas de aguas turquesas, una naturaleza salvaje y unos precios que aún resultan sumamente competitivos en comparación con el resto del Mediterráneo.

La playa de Gjipe. iStock

La Riviera Albanesa: playas de postal

El gran imán para el verano es su costa sur. Localidades como Sarandë y, especialmente, Ksamil —bautizado como el "Caribe europeo"— ofrecen calas de arena blanca y aguas cristalinas frente a islas idílicas a las que se puede llegar nadando. Playas como Gjipe o Dhermi, resguardadas por imponentes cañones de roca, son el refugio perfecto para los amantes del sol.

Ciudades de piedra y de cuento

Albania no es solo costa. Hacia el interior, el país esconde joyas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gjirokastër y Berat (conocida como "la ciudad de las mil ventanas") ofrecen un viaje en el tiempo gracias a su bellísima arquitectura de la época otomana, con calles empedradas y castillos que coronan las alturas.

El valle de Theth en los Alpes Albaneses. iStock

Naturaleza salvaje en los Alpes Albaneses

Para quienes huyen del calor, el norte del país despliega los llamados Alpes Malditos (Bjeshkët e Nemuna). El valle de Theth y el Parque Nacional de Valbona ofrecen algunas de las rutas de senderismo más espectaculares y vírgenes del continente, ideales para desconectar entre picos afilados y aldeas tradicionales.

El auge de Albania coincide con un rediseño de las vacaciones de los españoles. Aunque España, Italia y Portugal siguen liderando el volumen total de reservas, los destinos emergentes están ganando la partida emocional. Junto al espectacular crecimiento albanés, Grecia se consolida en la cuarta posición con un aumento del 200%, y la costa de Turquía sube un 253,5%.

Además, el radar nacional se expande con fuerza hacia la larga distancia, con Japón (+216,7 %), Indonesia y Filipinas como los grandes tótems del sudeste asiático.

Albania ha demostrado que los viajeros buscan autenticidad, paisajes que corten la respiración y una cultura hospitalaria sin masificaciones extremas. Si aún no tienes destino para este verano, la respuesta parece estar en los Balcanes.