Entre montañas, desfiladeros y bosques aparece un lugar que rompe por completo con la imagen que muchos tienen de Castilla-La Mancha. Un paisaje de laderas escarpadas, gargantas excavadas por el agua y casas que parecen desafiar la gravedad ha llevado a este rincón a ganarse uno de los sobrenombres más conocidos de la región.

Sus calles empinadas se adaptan al relieve de la montaña mientras el río serpentea varios metros más abajo formando algunos de los paisajes más espectaculares del sureste peninsular. Un entorno que sorprende a quienes lo visitan por primera vez y que recuerda más a ciertos paisajes alpinos que a la llanura manchega.

Se trata de Ayna, una pequeña localidad situada en plena Sierra del Segura, al sur de la provincia de Albacete. Conocida popularmente como la "Suiza manchega", esta villa combina naturaleza, historia, patrimonio y una de las estampas más singulares de Castilla-La Mancha

Calle de Ayna.

Gran parte del encanto de Ayna reside en su espectacular ubicación. Y es que el pueblo se asienta sobre las laderas de un profundo cañón excavado por el río Mundo, creando una imagen única de casas escalonadas que se adaptan a la montaña.

Desde diferentes puntos del municipio pueden contemplarse panorámicas espectaculares del valle y de las paredes rocosas que rodean la localidad. Algunos de los mejores lugares para disfrutar de estas vistas son el Mirador del Diablo y el Mirador del Infierno, dos balcones naturales que permiten apreciar toda la magnitud del paisaje.

Cascadas, manantiales y rincones naturales

La naturaleza es una de las grandes protagonistas de Ayna. Entre sus lugares más conocidos destaca el Rincón de la Toba.

Este es un paraje atravesado por acequias, pequeñas balsas y abundante vegetación donde el sonido constante del agua crea una atmósfera especialmente tranquila.

Ciudad de Ayna.

Muy cerca aparece la Cascada de la Toba, uno de los enclaves naturales más fotografiados de la zona. El agua desciende entre la roca formando un paisaje que contrasta con las abruptas paredes del cañón.

Todo este entorno puede recorrerse a través de agradables paseos y senderos que permiten descubrir algunos de los rincones más bellos de la Sierra del Segura.

Historia, arte rupestre y fortalezas medievales

La historia de Ayna se remonta miles de años atrás. En sus alrededores se encuentra la Cueva del Niño, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO dentro del conjunto de arte rupestre del Arco Mediterráneo.

En su interior se conservan pinturas prehistóricas con más de 10.000 años de antigüedad, consideradas entre las más importantes de la provincia.

También destacan los restos del Castillo de la Yedra, una fortificación de origen islámico que durante siglos vigiló el valle desde una posición estratégica. Parte de sus vestigios todavía pueden contemplarse junto a la conocida Cueva de los Moros.

Otro de los monumentos destacados es la parroquia de Santa María de lo Alto, construida sobre antiguos restos defensivos y convertida hoy en uno de los símbolos del municipio.

Un pueblo de película

Ayna también ganó gran popularidad a finales de los años ochenta gracias al cine. La razón principal, es que esta localidad fue uno de los principales escenarios de la película Amanece, que no es poco, dirigida por José Luis Cuerda, una de las obras más emblemáticas y surrealistas de la cinematografía española.

Todavía hoy se conservan numerosos recuerdos de aquel rodaje y existe un centro de interpretación dedicado a la película que permite conocer mejor la relación entre el pueblo y esta producción convertida en obra de culto.

Una gastronomía con sabor a tradición

La visita también invita a descubrir la cocina tradicional serrana. Y es que entre las especialidades más representativas destaca el cordero segureño, especialmente apreciado por su calidad y habitualmente preparado a la brasa o asado.

Tampoco faltan recetas tradicionales como las migas manchegas, el atascaburras, el ajo mataero o el gazpacho manchego.

A ello se suman productos típicos como el queso frito, el lomo de orza o diferentes platos de cuchara que mantienen viva la tradición gastronómica de la Sierra del Segura.