Madrid tiene la suerte de estar rodeado de una naturaleza impresionante a la que se puede llegar en menos de una hora desde la Puerta del Sol. Una oportunidad de desconectar que no tienen los habitantes de otras capitales del mundo.

Pero Madrid quiere que esta opción sea una realidad para todos por lo que ha puesto en marcha en la Sierra Norte de Madrid, nueve rutas de senderismo plenamente adaptadas para personas con cualquier tipo de discapacidad o para hacerlas con carritos de bebé.

El nuevo plan de acción de senderos inclusivos convierte a esta comarca, compuesta de 42 municipios, en un referente nacional en turismo accesible y refuerza su apuesta por un modelo más sostenible, innovador y socialmente integrador.

La ruta del Jardin Villa San Roque. E. E.

Además, el proyecto ha estado financiado por la Unión Europea, a través de los famosos fondos Next Generation, que en este caso se han utilizado para democratizar uno de los tesoros de la región muchas veces desconocido: su Sierra Norte.

Los proyectos aprobados y ejecutados no solo están pensados para adaptar los caminos a todas las necesidades sino también en buscar diseñar experiencias completas para que el paisaje, el patrimonio y la naturaleza puedan ser un patrimonio sin barreras.

Reserva de la Biosfera

Esta zona, la Sierra Norte, está integrada por 42 municipios y reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Lo que se ha hecho para convertirla en un lugar accesible para todos es incorporar una señalización universal, mesas hápticas, información en braille y alto relieve, además de audio signoguías, subtítulos, Lengua de Signos Española y materiales en Lectura Fácil.

Valle bajo en la Sierra Norte de Madrid. E. E.

Toda esa información estará disponible también mediante códigos QR instalados en el propio terreno. La idea es que cada sendero sea comprensible y disfrutable para públicos muy diversos, sin renunciar a la calidad de la experiencia ni a la interpretación del entorno.

Nueve rutas, nueve paisajes

Las rutas intervenidas representan algunos de los recorridos más emblemáticos de la comarca. Entre ellas figuran el Camino de las Huertas, en Patones de Abajo; el Camino Natural del Valle del Lozoya, entre Pinilla del Valle y Lozoya; o el Camino Peatonal Rascafría-El Paular, que concentra el mayor número de puntos QR del proyecto.

También se han adaptado el Canal de Cabarrús, en Patones, como itinerario especialmente apto para sillas de ruedas; la Ruta de las Callejas de Navalafuente; la Senda de Lozoyuela a Sieteiglesias; la Senda del Agua, en Prádena del Rincón; la Senda para Todos, en Redueña; y la Senda del Hayedo de Montejo, uno de los enclaves más simbólicos del plan.

Sierra de Rincón en Madrid. E. E.

De hecho, la incorporación del Hayedo de Montejo resulta especialmente significativa, ya que permite acercar a todo el público, el único hayedo de la Comunidad de Madrid, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2017.

Valor turístico

El proyecto parte de una idea clara: la accesibilidad no es solo una cuestión de equidad, también es una ventaja competitiva. Según los datos aportados por la iniciativa, el 10% de la población necesita estas adaptaciones de forma imprescindible, el 40% de los visitantes se beneficia directamente de ellas y el 100% obtiene una experiencia mejorada.

Eso significa más públicos, más tiempo de estancia y más oportunidades para el tejido local. En un destino rural como la Sierra Norte, donde la estacionalidad y la dispersión territorial son retos constantes, este tipo de actuaciones ayudan a diversificar la demanda y a reforzar la actividad económica en hostelería, comercio y servicios turísticos.

Un senderista en sillas de rueda en la Sierra Norte de Madrid. E. E.

La inversión también tiene un fuerte componente de cohesión territorial. Al mejorar el acceso a senderos, recursos culturales y espacios naturales, el proyecto contribuye a fijar población, generar empleo y repartir mejor los flujos turísticos entre los municipios de la comarca.

Villa San Roque

La Sierra Norte gestiona su oferta desde el Centro de Innovación Villa San Roque y refuerza así un modelo en el que sostenibilidad, calidad de vida y conservación ambiental avanzan de la mano. La intervención ha priorizado materiales sostenibles y el respeto al paisaje, en línea con los objetivos climáticos y medioambientales exigidos por los fondos europeos.

Con esta iniciativa, la Sierra Norte de Madrid no solo amplía su oferta turística: redefine la forma de recorrerla. El senderismo deja de ser una actividad pensada para unos pocos y pasa a convertirse en una experiencia realmente compartida, donde el patrimonio natural y cultural se abre a todos los públicos.

La comarca se posiciona así como uno de los destinos más innovadores de la región y como un ejemplo de cómo el turismo puede ser, al mismo tiempo, inclusivo, rentable y respetuoso con el entorno.