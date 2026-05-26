A orillas de una ría que durante siglos marcó la vida de toda una ciudad se levanta un edificio que lleva generaciones siendo punto de encuentro para comerciantes, vecinos y viajeros de todo el mundo. Entre puestos repletos de pescado, carnes, frutas y productos locales, este espacio sigue conservando el ambiente auténtico de los grandes mercados tradicionales.

Esta vez te hablamos de uno de los mercados de abastos más grandes de Europa y que continúa siendo uno de los grandes referentes gastronómicos en España. Hoy te invitamos a descubrir el bonito Mercado de la Ribera, situado junto al casco histórico de Bilbao.

Ubicado a orillas de la ría del Nervión, este emblemático edificio combina tradición y modernidad en más de 10.000 metros cuadrados dedicados al mejor producto local y a la gastronomía vasca.

Mercado de la Ribera, Bilbao.

Aunque el edificio actual fue inaugurado en 1929, la actividad comercial en este lugar se remonta a la Edad Media.

Durante siglos, esta zona fue uno de los principales centros económicos de la villa. Muy cerca se encuentran algunos de los edificios más importantes de Bilbao, como la iglesia de San Antón o el antiguo núcleo urbano de las Siete Calles.

Iglesia de San Antón y puente de Vizcaya.

La construcción actual fue diseñada por el arquitecto Pedro Ispizua siguiendo las corrientes racionalistas de la época, incorporando amplios espacios abiertos y grandes vidrieras que todavía hoy llenan de luz natural todo el recinto.

A lo largo de su historia ha experimentado varias reformas y modernizaciones, la última fue realizada en 2010, que permitió actualizar las instalaciones manteniendo el carácter original del edificio.

Más de 180 puestos

Uno de los aspectos que más sorprende a quienes lo visitan es la enorme variedad de productos que alberga.

En sus diferentes plantas se distribuyen cerca de 180 comercios especializados. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, panaderías, puestos de frutas y verduras, queserías, conservas, productos micológicos y pequeños productores procedentes de los caseríos vascos forman parte de la oferta habitual.

Puesto de pescadería en el mercado de Bilbao.

El pescado y el marisco ocupan un papel protagonista, reflejando la fuerte tradición marinera de Euskadi, aunque también destacan las carnes, embutidos y numerosos productos de proximidad.

A diferencia de otros mercados convertidos exclusivamente en reclamos turísticos, este continúa siendo utilizado diariamente por numerosos vecinos que realizan aquí sus compras habituales.

Un paraíso de los pintxos y gildas

Uno de los grandes atractivos actuales del mercado es su espacio gastronómico.

La zona de gastrobares permite degustar algunos de los sabores más característicos de la cocina vasca sin salir del edificio. Pintxos tradicionales, gildas, croquetas, mariscos, jamón ibérico, carnes a la plancha y diferentes propuestas contemporáneas convierten la visita en una auténtica experiencia gastronómica.

Muchos visitantes aprovechan para recorrer primero los puestos tradicionales y después sentarse a disfrutar de la oferta culinaria mientras contemplan el constante movimiento del mercado.

Qué ver cerca del Mercado de la Ribera

La ubicación del mercado permite descubrir fácilmente algunos de los principales atractivos de Bilbao.

A pocos pasos se encuentra el casco viejo, con sus famosas Siete Calles, la Catedral de Santiago y la popular Plaza Nueva, uno de los mejores lugares para seguir disfrutando de los pintxos.

También merece la pena acercarse al Puente de San Antón, contemplar la histórica iglesia del mismo nombre o recorrer el paseo junto a la ría hasta llegar al Teatro Arriaga y otras zonas emblemáticas de la ciudad.

Un rincón donde tradición, arquitectura y gastronomía se unen para ofrecer una de las visitas más auténticas y sabrosas de Bilbao.