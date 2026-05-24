Sobre una larga colina que domina viñedos, campos castellanos y el valle del Duero se levanta uno de los castillos más impresionantes de España. Su silueta recuerda tanto a la proa de un enorme barco de piedra, que parece navegar sobre el paisaje de Castilla y León.

Durante siglos fue una pieza clave en la frontera entre territorios cristianos y musulmanes, vigilando desde lo alto los caminos que atravesaban el corazón de Castilla. Su posición estratégica y su imponente construcción hicieron de esta fortaleza uno de los grandes símbolos del poder medieval en la península.

Ese lugar es el Castillo de Peñafiel, considerado uno de los castillos más espectaculares, mejor conservados y más reconocibles de todo el país.

Historia del Castillo de Peñafiel

El origen del castillo se remonta al siglo X, aunque gran parte de la estructura actual corresponde a las grandes ampliaciones realizadas entre los siglos XIV y XV.

Su forma es uno de los aspectos que más sorprenden. Con más de 200 metros de longitud y una enorme torre del homenaje que supera los 30 metros de altura, la fortaleza parece literalmente un gigantesco navío medieval anclado sobre la montaña.

Vista aérea del castillo de Peñafiel.

Desde sus murallas se controlaban antiguamente los accesos al valle y los movimientos estratégicos en una zona disputada durante siglos. Hoy, restaurado y perfectamente conservado, sigue siendo una de las imágenes más icónicas de Castilla y León.

Parte de la espectacularidad del castillo se debe también a su ubicación. La fortaleza domina la unión de los valles del Duero, el Duratón y el Botijas, ofreciendo unas vistas panorámicas impresionantes sobre los campos, viñedos y pueblos de la Ribera del Duero.

Castillo Peñafiel desde el interior.

Subir hasta la parte alta del castillo permite contemplar un paisaje que parece infinito, especialmente al atardecer, cuando la luz transforma completamente el entorno castellano.

Muchos comparan las vistas desde sus almenas con las que tendría un vigía desde el mástil de un antiguo galeón, aunque aquí las olas son campos de cultivo y mares de viñedos.

La torre del homenaje y el interior

Uno de los espacios más impresionantes es su enorme torre del homenaje, construida con piedra procedente de las canteras de Campaspero.

En su interior todavía pueden recorrerse antiguas salas nobles, dependencias defensivas y diferentes estancias que ayudan a imaginar cómo era la vida dentro de la fortaleza durante la Edad Media.

La visita permite además caminar por buena parte de sus murallas y comprender la complejidad defensiva de uno de los castillos más importantes de Castilla.

Un museo del vino en su interior

En el interior del castillo se encuentra también el Museo Provincial del Vino, uno de los grandes atractivos de Peñafiel.

El espacio permite descubrir la enorme tradición vitivinícola de Valladolid y la importancia histórica de denominaciones como Ribera del Duero, Rueda, Cigales o Toro.

A través de exposiciones y recorridos interactivos, el museo conecta el mundo del vino con el paisaje, la gastronomía y la historia de toda la región.

Una experiencia que mezcla patrimonio medieval, historia y una de las culturas vinícolas más importantes de España.