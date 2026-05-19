Hay destinos que sorprenden por lo que esconden tras una primera impresión tranquila. Lugares que, sin grandes multitudes, guardan siglos de historia entre sus calles y edificios. Es el caso de Monforte de Lemos, uno de los rincones más especiales de la Ribeira Sacra.

Ubicado entre los ríos Sil, Miño y Cabe, este municipio gallego combina patrimonio, naturaleza y una oferta turística que ha ganado aún más atractivo tras una importante renovación. En junio de 2026 ha reabierto uno de sus grandes iconos: el Parador de Monforte de Lemos.

Este alojamiento ocupa un conjunto monumental único formado por el Monasterio de San Vicente do Pino, de origen en el siglo XVII, y el Palacio de los Condes de Lemos. Ambos se integran junto a la torre del homenaje medieval en lo alto de la ciudad, creando una de las estampas más reconocibles de Galicia.

Un Parador renovado sin perder su esencia

Parador de Monforte de Lemos. E.E.

La reapertura no ha sido casual. El complejo ha sido sometido a una reforma integral en la que se han invertido 3,5 millones de euros con un objetivo claro: adaptarlo a las exigencias actuales sin alterar su valor histórico.

Parte de la inversión, cercana a los 1,9 millones, se ha destinado a modernizar instalaciones clave como climatización, agua sanitaria y sistemas eléctricos. Todo ello busca mejorar el confort de los huéspedes y reducir el impacto energético del edificio.

A esta mejora técnica se suma un proyecto de interiorismo que ha renovado zonas comunes y habitaciones. Nuevos textiles, iluminación y piezas artísticas conviven ahora con los elementos originales del monasterio, manteniendo ese equilibrio entre historia y actualidad.

También se han actualizado los baños, sustituyendo bañeras por duchas e incorporando mejoras de accesibilidad. Una intervención pensada para responder a las necesidades del viajero actual sin romper la estética del conjunto.

Por su parte, Turespaña ha destinado más de 1,5 millones de euros a la conservación patrimonial. Entre las actuaciones destacan la limpieza de fachadas, la restauración del claustro y la mejora de la muralla y accesos.

Todo ello forma parte del plan de renovación de Paradores de cara a su centenario en 2028, con especial foco en Galicia, donde la inversión total supera los 56 millones de euros.

Qué ver en Monforte de Lemos

Monforte de Lemos (Lugo). E.E.

Más allá del Parador, Monforte de Lemos ofrece suficientes atractivos como para justificar una escapada completa. Su casco histórico conserva el encanto de una ciudad marcada por su pasado medieval y su relevancia histórica en Galicia.

Uno de sus grandes iconos es el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, conocido como el "Escorial gallego". Este imponente edificio alberga un espectacular retablo de 20 metros de altura y obras de gran valor artístico.

En lo alto del monte se alza la Torre del Homenaje de Monforte de Lemos, símbolo de la ciudad. Subir hasta ella permite disfrutar de unas vistas privilegiadas de toda la comarca.

El pasado ferroviario también tiene su espacio en el Museo del Ferrocarril de Galicia, que recuerda la importancia de la localidad como nudo de comunicaciones entre los siglos XIX y XX.

Pero si hay algo que define la experiencia en Monforte es simplemente pasear. Perderse por sus calles, descubrir rincones con historia y dejarse llevar por el ritmo pausado de la Ribeira Sacra es, en sí mismo, uno de sus mayores atractivos.

Para completar la visita, el Centro do Viño da Ribeira Sacra permite adentrarse en la tradición vitivinícola de la zona, con catas y recorridos que ponen en valor uno de los paisajes más singulares del norte de España.

En conjunto, Monforte de Lemos reúne todos los ingredientes para una escapada redonda: patrimonio, naturaleza, gastronomía y ahora, además, uno de los Paradores más espectaculares del país completamente renovado.