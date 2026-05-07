Existen rincones de España en los que, cuando llega la primavera, se sabe muy bien por la floración de sus árboles, pero hay uno de ellos que se inunda de un impresionante mar de flores rosas que no deja indiferente a nadie.

Este rincón, que recuerda a Japón o Corea, se sitúa en la Región de Murcia, donde, tras el final del invierno, se produce la explosión cromática de miles de árboles que tiñen el valle de la Vega Alta del Segura, transformando el paisaje con un manto de flores que es considerado uno de los mayores espectáculos naturales del país.

Este evento llega a alcanzar su punto álgido y más espectacular hasta mediados del mes de marzo, transformando más de 13.000 hectáreas en un paisaje rosa espectacular. Para aprovechar al máximo este fenómeno floral, se organizan más de 60 eventos para poder sumergirse en él.

Espectáculo de floración

Este espectacular evento de floración tiene lugar en Cieza, en la comarca de la Vega Alta del Segura, donde nos encontramos con uno de los mayores campos de melocotoneros en flor de Europa.

Cada año se convierte en el corazón de la primavera en Europa, demostrando que su floración no es solo un bonito paisaje que invita a hacer una escapada para visitar este municipio, sino que se trata de una experiencia para todos los sentidos.

No es extraño si tenemos en cuenta que está rodeado de campos en flor en los que conviven ciruelos, melocotoneros, almendros, nectarinos y albaricoqueros, entre otros, que dan lugar a un paisaje realmente espectacular.

La floración suele tener lugar entre finales de febrero y marzo, aunque depende de las condiciones meteorológicas, con campañas en las que las bajas temperaturas pueden llegar a retrasar el evento. No obstante, cuando llega a su punto máximo, el paisaje se cubre de millones de flores de color rosa y blanco, creando una alfombra vegetal por sus campos.

Más allá de que Cieza se ha consolidado como uno de los mayores productores de melocotón en Europa, la floración de estos árboles frutales se ha convertido en un potente reclamo turístico.

De esta forma, el municipio aprovecha la ocasión para poner en marcha una variada y completa programación con propuestas diversas: rutas en bus entre los campos en flor, degustaciones gastronómicas, showcookings de chefs con estrella Michelin, y mucho más.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que este fenómeno no se repite de la misma manera cada año, ya que se trata de un espectáculo cambiante que varía en función de los árboles, la disposición de las plantaciones y el propio clima.

Esto hace que nunca haya dos visitas iguales, siendo uno de los mayores atractivos para hacer una escapada a Cieza en primavera y poder contemplar un fenómeno natural único.

Para ver la floración de Cieza, se puede llegar desde la carretera RM-B19 que conecta Cieza con Calasparra, desde donde se puede llegar a los tres miradores oficiales para disfrutar de las mejores vistas panorámicas. Son el mirador de El Olmico, el mirador de Soto de la Zarzuela y el mirador de La Macetúa.

Para completar la visita, es recomendable hacer el tour de la floración de Cieza, donde, junto a un guía, se pueden visitar diferentes campos para ver de cerca la floración, además de conocer toda la historia y curiosidades sobre los melocotoneros y otros frutales de la zona.

Otros lugares de interés en Cieza

Visitar Cieza es una escapada perfecta, pero no solo por su floración, sino porque tiene distintos sitios interesantes para poder disfrutar al máximo de una visita a este municipio murciano.

Entre ellos se encuentra la Plaza de España, donde el edificio que más llama la atención es su Mercado de Abastos, inaugurado en el año 1929 y con una arquitectura estilo art déco. Este último abre todos los días por la mañana, a excepción de los domingos.

Además del mercado, en el centro de dicha plaza se encuentra el obelisco al que los ciezanos llaman "el pirulí" y, a su alrededor, hay distintos sitios con terraza perfectos para tomar algo, así como la oficina de turismo de Cieza.

Un lugar para visitar es el Museo de Siyâsa, situado en el antiguo Casino de Cieza construido en 1912, y en el que se pueden ver partes originales de este último. En este lugar se podrá viajar por la historia de Cieza, desde la Prehistoria hasta el siglo XV.

Otro punto de interés es el Monasterio de la Inmaculada Concepción, que data del año 1750, siendo un pequeño monasterio de la Orden de las Clarisas y que llama la atención por no tener una fachada principal a la calle. Frente al monasterio se encuentra el monumento a la Semana Santa ciezana, declarada de Interés Turístico Internacional.

Continuando con la visita por este municipio, será posible pasar por delante de la Casa de las Artes y de la Música, una casa solariega de dos plantas reconstruida en el siglo XVIII que cuenta con una bonita fachada en color ocre y rosa y decorada con dos grandes escudos de armas de piedra.

Más allá de estos lugares, hay otros rincones perfectos para visitar, como la Casa Museo de la Semana Santa de Cieza, el Arco de la Virgencica o la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, el edificio religioso más importante qué ver en Cieza, el cual cuenta con una imponente torre campanario de 42 metros de altura.