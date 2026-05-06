En ocasiones nos encontramos con rincones que tienen un nombre que automáticamente nos hace pensar que se encuentran en una zona del país, pero que, sin embargo, se encuentran muy lejos. Uno de ellos es un pueblo catalán con nombre vasco que muchos desconocen.

Nos referimos a Sort, un rincón situado en el Pirineo catalán que habitualmente es relacionado con la suerte por su nombre, pero que realmente tiene su origen en un concepto vasco. En su día se llamaba Suburiti, palabra que viene de la unión de ubi (puente) y el término iri (pueblo).

En la Edad Media, la localidad aparece documentada con diferentes nombres, como Suert, Saorte, Saort, Sabrot y Suort, hasta llegar al actual Sort. El origen del nombre tiene que ver con la temprana construcción en el pueblo de un puente que cruzaba el río Noguera Pallaresa.

No obstante, la realidad es que ahora todo el mundo lo vincula con la suerte, ya que la palabra sort en catalán significa precisamente eso. A ello también ha contribuido el hecho de que repartiese durante varios años consecutivos el Gordo de la Lotería de Navidad.

La Administración de Lotería de La Bruixa d’Or, que hasta entonces era una más entre las que había en el pueblo, se hizo famosa cuando en los años 1994, 1996, 1998 y 2000 repartió el primer premio de la Lotería de Navidad.

Qué ver y hacer en Sort

Sort​ es un municipio y localidad española de la provincia de Lérida. E.E.

Sort es un pueblo que combina su rica historia con paisajes naturales de ensueño y una gran oferta gastronómica, siendo un destino ideal para visitar en cualquier momento del año por todo lo que puede ofrecer al visitante.

Al igual que sucede con muchos de los pueblos del Pirineo, cuenta con un pasado medieval. Fue popular en su momento por ser el municipio que contaba con el puente de piedra más largo que cruzaba el río Noguera Pallaresa.

Por otro lado, cuenta con un patrimonio que permite irse varios siglos atrás, con un recorrido por el casco antiguo que permite disfrutar, entre otras cosas, de su Plaza Mayor, un espacio abierto perfecto para poder disfrutar de unas impresionantes vistas al valle del Noguera Pallaresa.

Desde ese lugar se puede comenzar a pasar por las diferentes calles del pueblo, llegando al Castillo de los Condes de Pallars, una joya arquitectónica del siglo X.

Castillo de Sort

El castillo no se documentó hasta el siglo XIII, pero ya estaba vinculado a los condes de Pallars desde mucho tiempo antes, siendo una fortaleza medieval en la que se vivieron distintos conflictos históricos.

Actualmente conserva murallas románicas de los siglos XI y XII que fueron levantadas con grandes piedras, así como sus torres cilíndricas. Destaca especialmente su Torre del Homenaje, en la que hubo una prisión hasta el siglo XVII.

Las diferentes intervenciones realizadas a lo largo de los años han permitido rehabilitar el lugar y que los visitantes puedan ser transportados a su época de máximo esplendor, todo ello mientras disfrutan de unas increíbles vistas del valle. El castillo fue declarado Bien de Interés Cultural.

Iglesia parroquial de San Félix

Además del castillo, el otro gran icono de Sort es la iglesia parroquial de San Félix, también conocida como iglesia de Sant Feliu. Fue construida en 1630 sobre una ermita anterior del siglo XIII.

Posee una nave principal amplia, flanqueada por capillas laterales. En el interior alberga una réplica de la Virgen del Remei, cuyo original, del siglo XIII, se encuentra en el Museo Diocesano de la Seu d’Urgell. En lo que respecta a su fachada, no tiene demasiados detalles y se completa con un campanario piramidal.

Calle Mayor

Se recomienda dar un paseo por el pueblo, pudiendo encontrar en sus calles bonitos edificios, así como tiendas antiguas y modernas, permitiendo de alguna manera conocer cómo era este pueblo varios años atrás.

Rutas de senderismo

Los amantes de la naturaleza pueden encontrar en las tierras del Pallars diferentes pueblos para visitar a su alrededor. De esta manera, se pueden encontrar propuestas interesantes como la ruta por el Valle de Unarre, de apenas 4 kilómetros y unas dos horas de duración, que transcurre por el Valle d’Aneu pasando por Esterri d’Aneu.

También es recomendable la visita al Lago de San Mauricio, una ruta adaptada también para discapacitados que permite llegar a disfrutar de las vistas de este bonito lago. Se llega desde Espot y se encuentra en el propio Valle d’Aneu.

Para quienes busquen opciones más largas, existe una ruta de nivel medio que es la de Batlliu de Sort, por el valle de Assua y el Batlliu, con una distancia de 13 kilómetros, lo que implica unas 4 horas de duración en total.

Deportes de aventura

Más allá del senderismo, hay que destacar que Sort es la capital de los deportes de aventura, además de haber sido en 2006 reconocida como Destino Turístico Deportivo. Lo es gracias al río Noguera Pallaresa, donde se puede practicar rafting, kayak, barrancos, piragüismo y mucho más.

Cómo llegar a Sort

Todos aquellos que quieran visitar las grandes joyas medievales de Sort y otros de sus atractivos pueden hacerlo desde Barcelona en un trayecto de dos horas y 45 minutos.

Para hacerlo, se debe tomar la autopista C-16 en dirección Manresa, continuando por la vía hasta el Eje del Llobregat. Desde allí, se sigue por la carretera C-26 en dirección a Tremp, enlazando con la carretera C-13, que lleva al núcleo del Pallars Sobirà, donde se encuentra este bonito pueblo catalán.