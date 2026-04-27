Bajo tierra, en pleno casco histórico de una ciudad mediterránea, se esconde uno de los conjuntos arqueológicos más sorprendentes de España. Un lugar donde siglos de historia permanecieron ocultos durante generaciones y que hoy se ha convertido en una de las escapadas culturales más interesantes del país.

Este destino, situado en la Región de Murcia, es Cartagena. Una ciudad portuaria con más de 2.000 años de historia que fue clave en el Imperio romano y que aún conserva una gran parte de ese legado, aunque en muchos casos no sea visible a simple vista.

Hoy, ese pasado sigue muy presente, tanto bajo sus calles como en algunos de sus espacios más emblemáticos.

Teatro romano de Cartagena.

Un gran símbolo de la ciudad es el Teatro Romano de Cartagena, construido en el siglo I a.C. durante el reinado del emperador Augusto.

Lo más sorprendente es que permaneció oculto durante siglos, enterrado bajo edificaciones posteriores, hasta que fue descubierto a finales del siglo XX.

Hoy se puede visitar en un estado de conservación excepcional, con gran parte de su gradería original, lo que permite imaginar cómo era la vida en la antigua Carthago Nova.

Su ubicación, en pleno casco histórico y junto al puerto, lo convierte en una visita imprescindible.

Un museo subterráneo único en España

El acceso al teatro se realiza a través del Museo del Teatro Romano de Cartagena, un espacio que no solo expone piezas arqueológicas, sino que también forma parte de la experiencia.

El recorrido combina salas expositivas con pasadizos subterráneos que conducen directamente al propio teatro, creando una visita diferente a cualquier otra.

Este diseño permite entender la evolución histórica del lugar, desde la época romana hasta la actualidad, integrando arquitectura moderna con restos antiguos.

Una ciudad con historia bajo cada paso

Cartagena no se limita a su teatro. Bajo sus calles se han encontrado numerosos restos que reflejan su importancia a lo largo de la historia.

Uno de los espacios más destacados es el Barrio del Foro Romano, situado a los pies del Cerro del Molinete. Este yacimiento permite recorrer antiguas calzadas de la ciudad, así como restos de termas, edificios públicos y un santuario dedicado a la diosa Isis.

Teatro Romano de Cartagena.

Tras la visita, subir al propio Cerro del Molinete ofrece una perspectiva diferente de la ciudad, con vistas que ayudan a entender su evolución urbana.

Pasear por Cartagena es hacerlo sobre capas de historia que, en muchos casos, aún siguen bajo tierra.

Paseo por el puerto y su patrimonio bajo el mar

Otra de las experiencias imprescindibles es recorrer su puerto. Este espacio, lleno de vida, permite disfrutar de un agradable paseo junto al mar, con esculturas y rincones que acompañan el recorrido.

En esta zona también se encuentra el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA), uno de los espacios culturales más destacados. En su interior se conserva y estudia el patrimonio hallado bajo el mar, incluyendo hallazgos de gran valor histórico procedentes de antiguos naufragios.

Vista aérea de la bahía con yates en la ciudad de Cartagena.

Entre ellos destaca un impresionante conjunto de monedas recuperadas de una fragata del siglo XIX, uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología subacuática en España.

El paseo continúa bordeando el puerto hasta zonas como la Puerta del Arsenal, donde se mantiene la actividad naval.

Playas y miradores para completar la visita

Cartagena también ofrece opciones para quienes buscan mar y naturaleza. A pocos minutos del centro se encuentra la Cala Cortina, una de las playas más conocidas de la zona.

Sus aguas tranquilas y su entorno protegido la convierten en una opción ideal para pasar el día, con vistas que combinan mar, montaña y acantilados.

Para quienes quieran ir un paso más allá, la Batería de Castillitos ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la costa.

Este antiguo enclave defensivo, construido en el siglo XX, sorprende por su arquitectura, que recuerda a un castillo y por su ubicación privilegiada frente al mar.

Una escapada completa en el Mediterráneo

Cartagena es un destino ideal para una escapada de fin de semana. Su tamaño permite recorrer sus principales puntos en poco tiempo, pero su riqueza histórica invita a detenerse.

El buen clima durante gran parte del año, su gastronomía y su combinación de mar, historia y cultura la convierten en una opción muy completa.

Un viaje al pasado en pleno Mediterráneo que sigue sorprendiendo a quien la descubre.