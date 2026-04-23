Alrededor de todo el país podemos encontrar una amplia cantidad de destinos que bien merecen una visita por su riqueza histórica y cultural, así como por sus paisajes de enorme belleza. Este es el caso de un municipio medieval perfecto para recorrer a pie que podemos encontrar en la provincia de Cuenca.

Nos referimos a Alarcón, que, aunque no llega a los 200 habitantes, se ha convertido en uno de los destinos rurales más interesantes del país, además de convertirse en uno de los pueblos con más encanto de toda la región.

Entre sus distintos atractivos destaca su impresionante castillo de origen árabe del siglo VIII, aunque realmente este lugar tiene mucho más que ofrecer. Situado en una posición estratégica defensiva, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1981 y alberga muchos atractivos entre sus calles.

Qué ver y hacer en Alarcón

Alarcón, municipio en España. E.E.

Alarcón tiene mucho que ofrecer a cada persona que visita el municipio, y todo comienza por La Puerta del Campo, que son los restos de lo que fue una de las puertas de acceso a la ciudad a través de la muralla.

Conviene destacar que el recinto fortificado de Alarcón es uno de los mejor conservados de España y junto a esta puerta se encuentra la Torre de Armas, que también fue construida en el siglo XIV.

Existe una segunda puerta que es la Puerta del Calabozo, así como una tercera que es la Puerta del Bodegón y que da acceso a la ciudad medieval, siendo parte de la propia estructura del castillo que durante siglos defendió la ciudad.

Castillo de Alarcón

El Castillo de Alarcón es el gran atractivo de este pueblo medieval, además de ser un lugar idóneo para dejar el coche y comenzar a visitar este bonito lugar. Además, pertenece a la red de Paradores desde 1964, siendo así el mejor lugar para alojarse durante la visita.

Pasar la noche en un castillo medieval con casi 1300 años de antigüedad es una experiencia que nadie debería perderse. Además, gracias a las visitas guiadas que se ofrecen desde la Oficina de Turismo, pueden ser interesantes para conocer cómo era la vida hace casi mil años atrás.

Este castillo es una fortaleza árabe del siglo VIII, aunque es probable que se levantase sobre un edificio ya existente en la época de los romanos. A lo largo del tiempo, el castillo fue sufriendo diferentes remodelaciones, hasta que en el Renacimiento se levantó su Torre del Homenaje.

A lo largo de su historia, el castillo ha tenido diferentes dueños. En el siglo XVIII, ante un gran deterioro, cayó en abandono en el siglo XIX, lo que hizo que en el siglo XX se rehabilitase para convertirlo en uno de los paradores de turismo más visitados por su riqueza histórica y cultural.

Desde el castillo se puede disfrutar de unas impresionantes vistas que, junto a la propia fortaleza, lo convierten en un escenario digno de postal.

Un pueblo medieval con encanto

Alarcón, un municipio medieval en Cuenca. E.E.

Una vez se sale del castillo, se puede transitar por la calle del Doctor Tortosa hasta llegar a la Iglesia de Santa María, un templo de estilo gótico que fue construido en el siglo XVI y que fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1992.

Los detalles que llaman la atención en su puerta principal son obra de Esteban Jamete, siendo la única iglesia de la villa en la que se profesa aún culto hoy en día, dado que el resto de templos religiosos se han convertido en centros culturales y turísticos.

Desde este lugar se pueden comenzar a visitar los edificios históricos de Alarcón a través de un recorrido circular, pasando de esta manera por la Iglesia de Santo Domingo de Silos, un templo románico del siglo XIII que es el más antiguo de la villa, para luego continuar con el Mirador de San Juan, lugar perfecto para disfrutar del paisaje.

Justo enfrente del mirador nos encontramos con la Iglesia de San Juan Bautista, rodeada de numerosas casas rurales. En el interior de esta nos encontramos con las pinturas de Jesús Mateo, que decoró las paredes del templo con sus obras de arte contemporáneo. Sus pinturas se ganaron el patrocinio de la UNESCO en 1997.

Tras abandonar este templo, se atraviesa la plaza del ayuntamiento, disfrutando de sus calles empedradas llenas de encanto hasta terminar este particular recorrido en la Iglesia de la Santísima Trinidad.

De esta manera, nos encontramos con una enorme belleza en este pueblo conquense que además esconde muchas curiosidades. Una de ellas es que fue en el castillo donde Don Juan Manuel, nieto de Fernando III, escribió su conocida obra "El Conde Lucanor" en el siglo XIV.

Cómo llegar a Alarcón

Alarcón está al sur de la provincia de Cuenca. Llegar al pueblo es muy fácil, ya que se encuentra a apenas unos minutos de desvío de la A3, a medio camino entre Madrid y Valencia. Se encuentra a dos horas de Madrid y a una hora y 40 minutos de Valencia.

Desde Cuenca capital, se conduce por la N-420 hacia el sur, enlazando a través de carreteras comarcales que llevan directamente a Alarcón. La calidad está bien señalizada. Aunque es un pueblo pequeño, existen varios parkings gratuitos en el pueblo en los que se puede estacionar el coche, la furgoneta o una autocaravana.

Asimismo, para quienes así lo deseen, podrán llegar en autobús a través de Avanza Bus.