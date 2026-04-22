Frente al Mediterráneo y con el sonido constante de las olas de fondo, el paseo marítimo de Águilas se ha convertido en uno de esos rincones agradables que merecen una visita en la Costa Cálida. Este municipio murciano combina mar, historia y buen clima en un entorno perfecto para disfrutar al aire libre.

Con más de 300 días de sol al año, Águilas es un destino ideal en cualquier época y su paseo marítimo es el lugar donde mejor se entiende su esencia. Aquí, el mar acompaña cada paso y las vistas cambian a lo largo del recorrido.

A lo largo de varios kilómetros, este paseo conecta el puerto con distintas playas y miradores, convirtiéndose en uno de los planes imprescindibles si visitas la zona.

Vista aérea de la ciudad costera española de Águilas.

El paseo marítimo discurre en gran parte junto a la bahía de Levante, uno de los paisajes más característicos de Águilas. Desde aquí se puede contemplar el perfil del Pico de L’Aguilica, coronado por el castillo, creando una estampa difícil de olvidar.

Es un recorrido cómodo y accesible, perfecto para caminar, hacer deporte o simplemente detenerse a disfrutar del entorno. Bancos, zonas ajardinadas y pequeños espacios para descansar hacen que el paseo sea aún más agradable.

El castillo que domina el paisaje

Durante el recorrido, hay un punto que siempre capta la atención: el Castillo de San Juan de Águilas. Situado sobre un cerro, este edificio del siglo XVIII fue clave para la defensa de la costa.

Hoy es uno de los mejores miradores de la zona. Desde lo alto, las vistas abarcan el paseo marítimo, el puerto y buena parte del litoral, ofreciendo una perspectiva diferente del entorno.

Subir hasta él es una de las experiencias más recomendables para completar la visita.

Calas y playas de aguas cristalinas

Una de las ventajas del paseo marítimo de Águilas es su cercanía a varias playas. La más conocida es la Playa de las Delicias, ubicada junto al puerto y con todos los servicios necesarios.

Su ambiente animado, su arena fina y la facilidad de acceso la convierten en una de las más frecuentadas.

Además, Águilas cuenta con más de 30 playas y calas, algunas más tranquilas y naturales, lo que permite combinar paseo y baño en un mismo plan.

Viaje al pasado junto al mar

Águilas es también un destino con un importante pasado histórico. En sus alrededores se han encontrado restos de la época romana, incluidos antiguos baños y otros vestigios que evidencian la relevancia del enclave en la antigüedad.

Además, su litoral es especialmente interesante desde el punto de vista arqueológico. Bajo sus aguas se han localizado numerosos restos de origen romano y púnico, como antiguos barcos hundidos y cargamentos de ánforas, lo que convierte esta zona en uno de los puntos más destacados de arqueología submarina del Mediterráneo.

Este legado se puede conocer mejor en el Museo Arqueológico Municipal, donde se conservan piezas encontradas en la zona.

Cuando cae la tarde, el paseo marítimo cambia de ritmo. La luz del atardecer tiñe el mar y el ambiente se llena de gente que sale a caminar o a disfrutar de las terrazas cercanas.

Ciudad costera de Águilas, Murcia.

Es el momento perfecto para terminar el día frente al mar, con la brisa suave y el sonido de fondo del Mediterráneo.

El paseo marítimo de Águilas es mucho más que un simple recorrido. Es el lugar donde se concentra la vida del municipio, un espacio que combina paisaje, historia y ocio en uno de los rincones más atractivos de Murcia.