A orillas de una playa salvaje, donde el mar golpea la costa con fuerza, se esconde una ciudad romana de España que se puede recorrer a pie y que destaca especialmente por su estado de conversación.

Caminar por sus ruinas supone hacer un viaje directo al pasado y disfrutar de sus calles, templos, factorías y otros restos de hace 2.000 años. Se trata de un pueblo situado en el sur del país que es perfecto para poder disfrutar de un maravilloso entorno natural.

Hablamos de Baelo Claudia, un auténtico tesoro junto al mar que es ideal para todos aquellos que buscan cultura, paisaje y una escapada diferente, ayudándonos a entender cómo vivían, trabajaban y se organizaban los romanos.

Baelo Claudia, una ciudad junto al mar

Baelo Claudia fue una ciudad romana situada en la ensenada de Bolonia, en el entorno de Tarifa, dentro de lo que actualmente es el Parque Natural del Estrecho. Su emplazamiento no era casual, sino que estaba muy vinculado con el comercio marítimo y la relación con el norte de África.

Así pues, se convirtió en un enclave estratégico para los romanos. Actualmente, su conjunto arqueológico es uno de los ejemplos más completos del urbanismo romano en la Península Ibérica, y lo hace gracias al estado de conservación de muchos de sus elementos.

En él se conservan elementos clave de una ciudad antigua, como el foro, la basílica, los templos, el teatro, las termas, el mercado, la muralla y las factorías, lo que hace que una visita a este conjunto de la provincia de Cádiz sea mucho más que una visita visual, sino también muy didáctica.

Su historia comenzó a finales del siglo II a.C., y su desarrollo estuvo muy ligado a una economía próspera basada en el mar, sobre todo en la industria del pescado y del garum, una salsa muy apreciada en el Imperio romano. Sin embargo, un maremoto en el siglo II d.C. marcó el comienzo de su declive.

Recorrer Baelo Claudia a pie es sencillo, permitiendo seguir el trazado por la ciudad que permite entender de manera más clara cómo se distribuían los espacios públicos y privados en una urbe romana media.

Uno de los puntos más llamativos es el foro, usado como corazón político, social y comercial de la ciudad, un lugar en el que se tomaban decisiones, se realizaban transacciones y se concentraba buena parte de la vida pública.

Muy cerca aparecen restos de la basílica, la curia y otros edificios administrativos. También se aprecian las calles, las tiendas y el barrio industrial, donde aún se pueden apreciar distintas estructuras. De esta forma, el Conjunto Arqueológico Baelo Claudia es un lugar perfecto para visitar.

Qué ver en Baelo Claudia

El yacimiento arqueológico de Baelo Claudia está muy bien conservado y se puede recorrer fácilmente en aproximadamente una hora o una hora y media. En el recorrido, hay varios puntos clave que nadie debería perder durante la visita:

Teatro romano: es uno de los elementos más impresionantes de todo el conjunto. Con capacidad para unas 2.000 personas que aún hoy en día se utiliza para realizar representaciones al aire libre durante el verano.

es uno de los elementos más impresionantes de todo el conjunto. Con capacidad para unas 2.000 personas que aún hoy en día se utiliza para realizar representaciones al aire libre durante el verano. Foro: era el centro político, social y comercial de la ciudad, un punto clave dentro de las ciudades romanas. Actualmente, se pueden diferenciar claramente sus estructuras principales, pudiendo imaginar la actividad que hubo en este puerto romano en su momento.

era el centro político, social y comercial de la ciudad, un punto clave dentro de las ciudades romanas. Actualmente, se pueden diferenciar claramente sus estructuras principales, pudiendo imaginar la actividad que hubo en este puerto romano en su momento. Muralla y puertas de acceso: la ciudad de Baelo Claudia se encontraba protegida por una muralla con cuatro accesos principales. Si se recorre el conjunto arqueológico, se puede entender mejor las dimensiones de este asentamiento y su importancia a nivel estratégico.

la ciudad de Baelo Claudia se encontraba protegida por una muralla con cuatro accesos principales. Si se recorre el conjunto arqueológico, se puede entender mejor las dimensiones de este asentamiento y su importancia a nivel estratégico. Basílica: localizada cerca del foro, cumplía funciones administrativas y judiciales, siendo uno de los espacios más monumentales y que aún conserva parte de sus columnas originales.

localizada cerca del foro, cumplía funciones administrativas y judiciales, siendo uno de los espacios más monumentales y que aún conserva parte de sus columnas originales. Factorías de salazón: entre los puntos de mayor interés del conjunto se encuentran estas factorías en las que se elaboraba el famoso garum, la mencionada salsa de pescado que tanto gustaba a los romanos. La producción y exportación de salazones convirtió a la ciudad en un enclave estratégico del comercio marítimo.

entre los puntos de mayor interés del conjunto se encuentran estas factorías en las que se elaboraba el famoso garum, la mencionada salsa de pescado que tanto gustaba a los romanos. La producción y exportación de salazones convirtió a la ciudad en un enclave estratégico del comercio marítimo. Termas: a pesar de que se trataba de un puerto principalmente dedicado al comercio marítimo, los romanos no descuidaban sus rituales sociales, y las termas muestran el nivel de desarrollo urbano que llegó a tener esta ciudad.

Cómo llegar a Baelo Claudia

Para visitar el Conjunto Arquitectónico de Baelo Claudia, el acceso en transporte privado se realiza a través de la Carretera Nacional 340 (Cádiz-Málaga). A la altura del punto kilométrico 70,2 de esta se sitúa la intersección de la carretera provincial CA-P-8202, en dirección a Bolonia y El Lentiscal. Solo hay que seguir esta última y, a una distancia de menos de 8 km, se llega al yacimiento.

El horario para su visita varía en función de la época del año, estando cerrado todos los lunes, a excepción de aquellos que sean víspera de festivo. En domingos, festivos y lunes víspera de festivo, el horario es de 9:00 a 15:00 horas en todos los casos.

De martes a sábado, en cambio, siempre se abre a las 09:00 horas y el cierre se da a las 15:00, 18:00 o 21:00 horas según la época del año. La entrada es gratuita para todos los ciudadanos, no siendo necesaria reserva previa para visitas individuales o de grupos de menos de 10 personas.