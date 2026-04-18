Hay lugares en los que el paisaje cambia de color según la estación del año y en los que el aire se impregna de aromas que lo transforman todo. Lugares donde el paso del tiempo parece ir más despacio y en los que cada rincón invita a detenerse, a mirar y simplemente a sentir.

En ese escenario, Brihuega emerge como uno de esos destinos que sorprenden sin previo aviso. Este municipio de la provincia de Guadalajara ha sido comparado en numerosas ocasiones con la Provenza gracias a sus extensos campos de lavanda que, durante el verano tiñen el paisaje de un intenso color violeta.

Pero más allá de sus famosos campos, Brihuega guarda una esencia que va mucho más allá de lo visual. Sus calles de piedra, su trazado medieval y su historia la convierten en un lugar donde cada paseo es un viaje al pasado único.

El pueblo de Brihuega durante el Festival de la Lavanda.

Conocida como uno de los conjuntos históricos más especiales de Castilla-La Mancha, esta villa destaca por su patrimonio, su carácter tranquilo y su capacidad de transportar al visitante a otra época.

Sus orígenes se remontan a siglos atrás, con huella musulmana y un posterior desarrollo cristiano que marcó su autenticidad. De ese pasado nacen algunos de sus lugares más emblemáticos.

Visitas imprescindibles

El casco histórico conserva ese aire medieval, con calles estrechas que serpentean entre casas de piedra y plazas llenas de encanto. Entre sus imprescindibles destaca la iglesia de San Felipe, una joya del románico y la imponente Iglesia de Santa María de la Peña, que domina parte del perfil del municipio.

También merece una parada el Castillo de la Peña Bermeja, antigua fortaleza que recuerda al carácter defensivo de la villa y el recinto de la Real Fábrica de Paños, con sus jardines, uno de los espacios más agradables para pasear.

Vista de la iglesia de San Felipe en la localidad de Brihuega.

Bajo sus calles, otro de sus grandes secretos. Brihuega esconde un entramado de galerías subterráneas conocidas como las Cuevas Árabes de Brihuega, excavadas en la roca y utilizadas durante siglos como bodegas y almacenes. Recorrerlas es adentrarse en una parte menos visible, pero igual de fascinante, de su historia.

Si visitas este rincón, el momento más especial llega en primavera y verano, cuando los campos de lavanda florecen y el paisaje se transforma por completo. Los alrededores del pueblo se llenan de tonos violetas y de ese aroma inconfundible que convierte el paseo en una experiencia sensorial.

La lavanda es protagonista

Zonas como los alrededores del municipio, en dirección a Malacuera o Villaviciosa de Tajuña, se cubren de ese característico color violeta que recuerda inevitablemente a la Provenza.

El conocido Festival de la Lavanda, que se celebra cada año, refuerza aún más ese vínculo con la naturaleza y ha situado a Brihuega en el mapa como uno de los destinos más singulares del interior de España.

Más allá de la lavanda, el entorno ofrece rutas tranquilas, miradores y caminos que permiten descubrir la esencia rural de la zona, donde la calma y el silencio siguen siendo protagonistas.

Pasear por sus calles es recorrer siglos de historia, pero también descubrir rincones inesperados que aparecen cuando menos te lo esperas. Desde la Puerta de la Cadena hasta los restos de su muralla, cada elemento forma parte de un conjunto que mantiene intacta la esencia de Brihuega, un destino que parece estar pensado para sorprender al viajero.