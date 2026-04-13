Si buscas una escapada con esencia manchega, hay un destino que destaca por encima del resto por su capacidad para transportar al visitante a otro tiempo. Un lugar donde la historia, el paisaje y la tradición se mezclan en un entorno que parece sacado directamente de una novela.

En lo alto de una colina, varios molinos de viento del siglo XVI dominan el horizonte y crean una de las estampas más reconocibles de España. No solo destacan por su buen estado de conservación, sino también por su disposición, que dibuja una silueta única sobre la llanura manchega.

Ese lugar es Campo de Criptana, un municipio que se ha convertido en uno de los grandes símbolos del imaginario de Miguel de Cervantes.

Algo que no es casualidad, ya que sus molinos están estrechamente ligados a uno de los episodios más conocidos de la literatura, el de los "gigantes" de Don Quijote.

La visita a Campo de Criptana gira inevitablemente en torno a su sierra, donde se concentran estos emblemáticos molinos. Algunos de ellos conservan su estructura original y permiten descubrir cómo funcionaban siglos atrás, mientras que otros albergan pequeños espacios culturales.

Molinos en Campo de Criptana al atardecer.

Pero más allá de su valor histórico, lo que realmente convierte este lugar en especial es su entorno. Desde lo alto, las vistas sobre la llanura de La Mancha son abiertas e infinitas, especialmente al atardecer, cuando la luz transforma el paisaje y tiñe de tonos dorados tanto los molinos como el horizonte.

Es en ese momento cuando el visitante entiende por qué este rincón ha quedado grabado como uno de los escenarios más representativos de la literatura española.

Un paseo entre historia y tradición

Más allá de la sierra, el municipio ofrece otros espacios que completan la escapada. Uno de los más destacados es el barrio del Albaicín criptanense, una zona de calles estrechas y casas encaladas que conserva la esencia tradicional manchega.

Desde aquí se obtienen nuevas perspectivas de los molinos y se pueden descubrir rincones con encanto como antiguas casas cueva o pequeños miradores. Pasear por esta zona es hacerlo sin prisas, dejándose llevar por el ritmo tranquilo del pueblo.

Casas y molinos en Campo de Criptana.

El casco urbano también cuenta con enclaves como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los puntos más representativos, además de otros edificios históricos que reflejan el pasado de la localidad.

En los alrededores, el paisaje sigue siendo protagonista. Lugares como el Santuario de la Virgen de Criptana, situado en un alto, permiten contemplar la inmensidad de la llanura manchega, mientras que diferentes rutas invitan a recorrer el entorno natural.

Qué comer en Campo de Criptana

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de este destino, con una cocina profundamente ligada al territorio y a las recetas de siempre.

Entre todas ellas, destacan especialmente las gachas manchegas, uno de los platos más representativos de la región. Elaboradas con harina de almorta, aceite de oliva, ajo y pimentón y acompañadas normalmente de chorizo o panceta, son el reflejo de una cocina humilde pero llena de sabor.

Gachas manchegas.

Junto a ellas, también es habitual encontrar pisto manchego, migas o duelos y quebrantos, propuestas que forman parte del recetario tradicional y que siguen muy presentes en bares y restaurantes locales.

En Campo de Criptana encontrarás una de esas escapadas únicas y completas en las que se combina historia, paisajes únicos y una gastronomía que mantiene viva la esencia de La Mancha. Un destino perfecto para desconectar y sumergirte en uno de los lugares más icónicos de toda España.