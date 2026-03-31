Cada vez más viajeros buscan reconectar con la naturaleza durante sus vacaciones y sus apuestas suelen ser zonas diferentes, que desafíen a lo típico. Según el último informe de Phocuswright, las experiencias al aire libre se sitúan entre los segmentos de mayor crecimiento del sector turístico, consolidándose como una de las grandes tendencias de la próxima década.

En la misma línea, un estudio reciente elaborado por TUI Musement revela que el 50% de los encuestados afirma estar interesado en vivir experiencias en entornos naturales o actividades al aire libre durante sus viajes.

Sobre este nuevo mapa de prioridades viajeras se levanta un ranking muy revelador: una clasificación mundial de parques nacionales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, elaborada por TUI Musement a partir del número de reseñas acumuladas en Google.

Una de las imágenes más famosas del Parque Nacional del Teide. iStock

El resultado sitúa a un parque nacional español, el Teide, entre los diez mejores del planeta según el veredicto combinado de cientos de miles de viajeros.

Para tomar el pulso real a lo que opinan los viajeros, se han analizado las reseñas de todos los parques nacionales hasta este mes y la clasificación se ha elaborado exclusivamente en función del volumen total.

El resultado es un top 10 que combina grandes iconos de la naturaleza mundial con destinos que, pese a su fama, siguen manteniendo una fuerte conexión con el entorno.

Encabeza la lista el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en Croacia, con 124.455 reseñas y una valoración media de 4,8 sobre 5. Le siguen, completando el podio, dos caras de una misma maravilla natural: el Parque Nacional Iguazú, en Argentina, con 106.934 reseñas (4,9/5), y el vecino Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, con 69.843 reseñas (4,8/5).

Las Cataratas del Iguazú. Cedida

El impresionante sistema de cascadas compartido por ambos —275 saltos de agua que se precipitan desde distintas alturas en plena selva subtropical— explica por qué este enclave es uno de los más valorados del planeta.

Los gigantes de la naturaleza mundial

El ranking continúa su recorrido por algunos de los paisajes más icónicos del mundo: el Parque Nacional del Gran Cañón (EEUU), que acumula 63.042 reseñas y una puntuación media de 4,8/5, está cuarto y el quinto puesto es para otro clásico de los viajeros de naturaleza: el Parque Nacional de Yosemite, también en EEUU, con 54.771 reseñas y una nota de 4,8/5.

Sin salir del país, el sexto lugar lo ocupa el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, con 50.036 reseñas y una valoración de 4,9/5. Y es que se calcula que su diversidad de árboles es comparable a la de toda Europa.

El Gran Cañón.

Espectacular estampa del Parque Yosemite con varios iconos como la Half Dome o la cascada.

La séptima posición es para el Parque Nacional de Cinque Terre, integrado junto con Portovenere y las islas de Palmaria, Tino y Tinetto y sus cinco localidades colgadas sobre el mar: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore y Manarola.

En el número 8 aparece el Parque Nacional de Yellowstone y en el 9 el Parque Nacional del Distrito de los Lagos, en Inglaterra, cuyas colinas suaves, sus lagos y sus valles de aire pastoral han inspirado durante siglos a poetas y escritores.

El Teide, el único parque español

Cierra este top 10 un representante español: el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, con 39.319 reseñas y una valoración media de 4,8/5. Es el único parque nacional español que entra en la clasificación, lo que lo sitúa de facto entre los mejores parques naturales del mundo según el criterio de los propios viajeros.

El volcán del Teide.

Su gran protagonista es el volcán del Teide, que además ostenta el título de pico más alto de España. A sus pies se extiende un paisaje volcánico casi lunar, formado por coladas de lava, cráteres y caprichosas formaciones rocosas que se suceden a lo largo de una extensa red de senderos.

La experiencia puede completarse con el teleférico que asciende hasta las proximidades de la cumbre, desde donde, en los días más despejados, se divisan otras islas del archipiélago. No es solo un espacio privilegiado para el senderismo y la observación de la geología; también es uno de los mejores cielos de Europa para la observación de estrellas, lo que refuerza su atractivo como destino de naturaleza.

La tendencia es clara, la naturaleza se ha convertido en uno de los grandes motores de decisión a la hora de elegir destino y el hecho de que el Parque Nacional del Teide se codee en reseñas y valoraciones con gigantes como Yellowstone, el Gran Cañón, Plitvice o Iguazú es una declaración de intenciones por parte de los viajeros.

Así que España no solo es un destino de sol y playa, también es uno de los grandes escenarios de turismo de naturaleza de Europa y el Teide, con su volcán imponente y su paisaje único, se confirma como uno de sus grandes emblemas.