En lo alto de los páramos de Yorkshire, el viento golpea la hierba como si quisiera arrancarla de raíz y las nubes avanzan bajas, pesadas, sobre un océano de brezos morados. Es fácil entender por qué este paisaje áspero y solitario se convirtió en el escenario perfecto para la historia de amor y tormento de Cathy y Heathcliff en Cumbres Borrascosas.

Más que una simple excursión literaria, la llamada "ruta de las Cumbres Borrascosas" es un viaje al imaginario de Emily Brontë, a sus paseos cotidianos por Haworth y a las viejas granjas de piedra que inspiraron la novela. Un recorrido con una esencia mística en cada paso.

Sólo el fin de semana que se estrenó la película, las reservas para Settle, la "entrada a los páramos de Yorkshire", subieron un 52% entre quienes querían sentirse un poquito más cerca de los paisajes que se han convertido en un protagonista más del filme como lo son en el libro.

El histórico tren de Keighley&Worth Valley Railway. E. E.

Para llegar hasta Yorkshire, podemos coger un tren desde Londres y luego recorrer la región sin alejarnos mucho de las vías de hierro. La primera parada tiene que ser Haworth, el pueblo donde vivieron las hermanas Brönte, al que llegamos vía estación de Keighley. Allí, tenemos que subirnos al histórico tren de vapor Keighley&Worth Valley Railway que recorre un camino lleno de páramos y naturaleza para ponernos en situación.

Haworth es un pequeño pueblo de calles empedradas situado en el West Yorkshire al que se fueron a vivir las hermanas Brönte cuando a su padre lo destinaron como párroco anglicano de esta iglesia.

Una de las calles más famosas de Haworth. iStock

Aquí fue donde Emily Brönte escribió Cumbres Borrascosas, la única novela que salió de sus manos. Una vez allí, tenemos que recorrer su calle principal, que asciende en cuesta entre casas de piedras y los tradicionales pubs ingleses y respirar el ambiente que parece haberse detenido en una mañana cualquiera del siglo XIX, cuando Emily y sus hermanas paseaban por esta misma vía.

En la parte alta se levanta el Brontë Parsonage Museum, la antigua casa parroquial donde la familia vivió y que hoy conserva manuscritos, objetos personales y primeras ediciones. Es el corazón de la ruta de las Hermanas Brönte ya que está muy cerca de la iglesia de St. Michael and All Angels y su cementerio, donde está enterrada la autora de esta incomprendida novela en su época.

Una de las escenas de 'Cumbres Borrascosas' (Warner Bros. Pictures, 2026). IMDb

Los pasos de Cathy y Heathcliff

La ruta para acercarse a los paisajes que marcaron a los personajes de la novela de Emily arranca precisamente en la puerta del museo y se adentra por pistas bien señalizadas que nos va llevando a los escenarios que se han hecho famosos en la fotografía de la película de Emerald Fennell.

El contraste es inmediato: en pocos minutos se pasa del empedrado del pueblo a un paisaje abierto, ondulado, donde la tierra adquiere tonos ocres y verdes oscuros. Uno de los primeros hitos es Penistone Hill Country Park, un antiguo terreno de canteras reconvertido en área natural desde donde se obtienen amplias vistas de Haworth Moor.

Haworth Moor en Yorkshire. iStock

Es ahí justo donde uno es consciente de que el viento y el paisaje tienen que ser un personaje más del relato porque marcan el punto de vista desde el que se ve el mundo en estas colinas. De hecho, es fácil sentirse un poco Margot Robbie peleando contra esa fuerza de la naturaleza para llegar a lo más alto.

Otro de los puntos claves de esta ruta a pie es un descenso hacia el pequeño valle de las Brontë Waterfalls, un conjunto de cascadas y un puente de piedra que la tradición asocia a los paseos de las hermanas. El entorno, recogido y sombreado, contrasta con la desnudez de la meseta y ofrece un buen lugar para hacer una pausa o un picnic en los días de buen tiempo.

El llamado Brontë Bridge, el puente que cruza el arroyo, se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados de la ruta. Sentado sobre la roca, con la vista enmarcada por los brezos y los muros de piedra seca. Cuesta no imaginar a Cathy y Heathcliff desafiando a la sociedad a pocos metros de allí.

Señal de la ruta de las hermanas Brönte. Humphrey Bolton

Top Withins: la granja en ruinas

Desde las cascadas, el sendero se empina y comienza el tramo más exigente físicamente: la subida hacia Top Withins, la solitaria granja en ruinas que se identifica como principal inspiración de la casa de los Earnshaw. Situada alrededor de los 400 metros de altitud, la construcción aparece de pronto en el horizonte como una silueta oscura contra el cielo.

Una placa de la Brontë Society recuerda que el edificio no coincide exactamente con la descripción de la novela, pero que el entorno y su aislamiento sí inspiraron a Emily. Cuando sopla el viento y las nubes corren bajas, el lugar parece cargado de electricidad emocional: es fácil entender cómo este escenario dio forma a una de las historias más intensas de la literatura victoriana.