En un momento en el que proliferan los bares de vinos con cartas interminables, copas a precios cada vez más elevados y cierta liturgia alrededor del vino natural, Bodega Bonavista reivindica otra manera de entender el negocio.

Esta pequeña tienda especializada de Gràcia, que conserva el espíritu de las bodegas de toda la vida, apuesta por una selección de etiquetas bien escogidas, precios ajustados y una premisa que parece sencilla, pero que no siempre resulta fácil de encontrar en Barcelona: hacer las cosas bien sin complicarlas demasiado.

Al frente está Marc Vidal, comerciante de vinos catalán con una larga trayectoria en el sector, que comparte el proyecto con su socio noruego Christopher Grenness. Entre los dos han dado forma a un espacio donde conviven la venta de botellas y el consumo en el propio establecimiento, sin que una actividad desplace a la otra.

El bar de vinos con el que todos sueñan en su barrio. Natalia Martínez

Aquí se puede entrar a comprar un vino para llevar a casa o quedarse a tomar una copa, acompañada de algo de picar, sin necesidad de convertir la visita en una experiencia gastronómica de precio elevado.

La fórmula tiene mucho que ver con su política de precios. Las botellas se venden al precio de tienda, al que se añaden seis euros por el descorche si se consumen en el local. Una manera de mantener el coste de los vinos bajo control y de alejarse de los márgenes que se han impuesto en buena parte de los establecimientos especializados.

"Tengo vinos correctos, a precio correcto", resume Vidal. La filosofía se aprecia también en la oferta por copas, con referencias desde 3,90 y 4,90 euros. Incluso es posible encontrar cavas a precios poco habituales en los wine bars actuales.

Un reducto de buenos vinos y aperitivos en el barrio de Gracia. Natalia Martínez

"Un cava que me vale ocho euros de coste lo puedo vender a 3,90 la copa. De una botella saco cinco copas y ya me gano la vida", explica. Una lógica comercial que pone el foco en la rotación y en ofrecer un producto que el cliente pueda disfrutar sin sentir que está pagando de más.

Porque, para Vidal, uno de los problemas que atraviesa el sector es precisamente el encarecimiento de las copas. «La gente no sabe tanto porque es muy caro. Se encuentra un vino de mierda a cinco euros y se va a casa. Se siente estafada», reflexiona.

La selección es otro de los argumentos de esta bodega. Su catálogo ronda las 300 referencias, que se renuevan anualmente y que reflejan el conocimiento de Vidal como comerciante. No se trata de acumular etiquetas por seguir tendencias ni de reproducir las mismas cartas que pueden encontrarse en otros locales de la ciudad.

Hay vinos de diferentes procedencias, estilos y precios, además de cervezas artesanas y de importación europeas y otras bebidas de alta graduación. Una selección pensada tanto para aficionados que conocen bien el producto como para quienes simplemente quieren descubrir algo nuevo.

Parte del catálogo de vinos que ofrece Bodega Buenavista. Natalia Martínez

Tampoco hay una apuesta incondicional por el vino natural, una categoría que ha ganado protagonismo en los últimos años y que ha contribuido a multiplicar la oferta de bares especializados. Vidal prefiere mantener cierta distancia respecto a las modas y seleccionar las referencias que realmente le convencen.

"No quiero vinos naturales simplemente por subirte a las modas", apunta. Su criterio es el de un comerciante que conoce lo que vende y que no necesita convertir cada botella en un manifiesto.

Para acompañar las copas, la propuesta gastronómica se mantiene deliberadamente sencilla: conservas, tablas de embutidos y quesos. Productos que permiten alargar el aperitivo y que, en ocasiones, terminan convirtiendo una parada improvisada en el plan principal del día.

Un buen surtido de quesos locales da la bienvenida al que se acerca a Bodega Buenavista. Natalia Martínez

El espacio también cuenta con una trastienda donde hay una mesa reservada para catas y cenas de grupos reducidos, siempre con reserva previa.

La vida de Bodega Bonavista transcurre entre clientes habituales, aficionados al vino, profesionales de la hostelería y vecinos del barrio. No hay un perfil único ni una edad determinada. Algunos entran buscando una botella concreta; otros descubren una referencia que les gusta y deciden llevársela a casa. Esa doble condición de tienda y bar permite, además, que el cliente pueda probar antes de comprar.

La trastienda es perfecta para catas y encuentros de grupos reducidos. Natalia Martínez

El establecimiento abre de lunes a sábado, de cinco a nueve de la tarde, y los viernes suele alcanzar uno de sus momentos de mayor actividad. Cuando las mesas se llenan, la barrica de la entrada se convierte en un improvisado punto de encuentro para quienes prefieren beber de pie y disfrutar del ambiente de la calle.

En un barrio como Gràcia, donde la oferta gastronómica cambia constantemente y los nuevos conceptos se suceden a buen ritmo, Bodega Bonavista representa una forma de resistencia. No pretende reinventar la bodega tradicional ni competir en sofisticación con los nuevos templos del vino.

Su atractivo está precisamente en el conocimiento del producto, el trato cercano y una política de precios que permite disfrutar de buenas botellas sin que la cuenta arruine el entusiasmo. Una manera de hacer que, en una ciudad como Barcelona, parece haberse convertido casi en una rareza.