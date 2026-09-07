Con el mes de septiembre llega el otoño, pero aún es pronto para renunciar al “fresqueo”. No hace falta regresar de golpe a los tintos de crianza, las copas más serias y los rituales de reentré.

La vuelta a la rutina también puede tener burbujas, blancos tensos y aromáticos, rosados con fondo y tintos jugosos que agradecen un ligero golpe de frío. En definitiva, vinos capaces de acompañar desde un aperitivo de finde que se alarga hasta una cena rápida entre semana.

Las tendencias lo confirman: los blancos ganan terreno, las burbujas se beben cada vez con menos ceremonia y los tintos ligeros, de fruta viva y tanino amable, encuentran su sitio en las barras y las mesas de restaurante.

Esta selección de siete vinos españoles propone renovar el fondo de nevera para afrontar septiembre con copas frescas, versátiles y bastante menos previsibles.

Cuatro Rayas 61 Frizzante 5.5 Verdejo

No todas las burbujas necesitan una fecha en el calendario. Este frizzante de Cuatro Rayas está pensado, precisamente, para abrir una botella cualquier día: al volver del trabajo, con un picoteo improvisado o cuando aún queda verano en la terraza.

61 Frizzante 5.5 Verdejo Cuatro Rayas

Elaborado con verdejo y solo 5,5% de alcohol, juega en el terreno de la fruta blanca, los cítricos y una burbuja delicada, sin pretensiones de gran celebración. Su punto ligeramente dulce y su perfil ligero lo hacen especialmente fácil de beber.

Muy frío, funciona con sushi, comida asiática, quesos suaves, aperitivos salados o una conversación que se alarga más de la cuenta. Precio: 5,95 euros

Algueira Brandán Godello

Brandán es un godello que no necesita madera ni artificios para tener presencia. Procede de viñedos de Ribeira Sacra orientados al sur, asentados sobre pizarra de esquisto y marcados por un microclima mediterráneo con influencia atlántica.

Brandán Godello Algueira

La fermentación en acero y la ausencia de crianza permiten que el vino conserve un perfil muy nítido: manzana verde, pera limonera, heno recién cortado y un discreto eco vegetal.

En boca entra con acidez, gana densidad y deja ese final ligeramente amargo que hace reconocible a la variedad. Fresco para la nevera, pero con cuerpo suficiente para sentarse a comer, es una transición natural hacia septiembre. Precio: 16,50 euros

Valderiz Albillo

Ribera del Duero también puede mirarse en blanco, y este albillo de Valderiz es una buena razón para hacerlo. Nace de las parcelas Retero, en Olmedillo, y Pellejero, en Roa, sobre suelos arcillo-calcáreos con abundante caliza en profundidad.

Albillo Valderiz

Su crianza un año sobre lías, repartida entre barricas de roble, acacia y huevos de hormigón, suma volumen y energía, sin perder frescura. Un blanco de septiembre para pescados grasos, aves, arroces cremosos o quesos de corteza lavada. Precio: 24,50 euros

Losada El Pájaro Rojo

El Pájaro Rojo es una de esas mencías que rebajan la solemnidad del tinto sin simplificarlo. Losada Vinos de Finca lo concibe como su interpretación más alegre y juvenil de la variedad berciana: fruta roja, perfil jugoso, tanino amable y una boca pensada para beber con facilidad.

El Pájaro Rojo Losada

Un vino de trago fluido, donde la frescura no depende solo del alcohol, sino también de su expresión frutal, que conviene servir correctamente. Unos 20 minutos de nevera antes de abrirlo bastan. Va especialmente bien con embutidos, setas, pollo especiado, pizza o hamburguesa. Precio: 9,50 euros

Barco del Corneta Ladura

Ladura habla de la frontera zamorana con Portugal y de una variedad que merece más conversación: la Juan García. Barco del Corneta la cultiva en Fermoselle, en tres hectáreas de viñedo ecológico de unos 80 años, plantado sobre granito a 750 metros de altitud.

Ladura Barco del Corneta

A esta uva, mayoritaria, se suman pequeñas proporciones de rufete, bastardillo chico, malvasía y punta en cruz, un ensamblaje casi de archivo vivo de la zona.

La extracción es deliberadamente suave, para conservar fruta y ligereza, y el vino pasa después nueve meses en tinaja. Sin filtrar ni clarificar, es un tinto de textura libre, fresco y muy de paisaje. Precio: 18,75 euros

Locos del Vino Albariño

Hay vinos que entran por la copa y otros que, antes, buscan entrar por la conversación. Locos del Vino Albariño, la nueva referencia de Torres Essentials, llega con esa vocación: hablar de origen sin ponerse solemne y acercar Rías Baixas a un público curioso, menos atado a códigos tradicionales.

Albariño Locos del Vino

La etiqueta homenajea a la Centinela de las Mareas, una figura que conecta el vino con el paisaje atlántico de lluvia, océano y viñedos de albariño.

En nariz se mueve entre flores y fruta; en boca es sedoso, vivo y persistente. Una botella fácil de compartir con marisco, pescado blanco, sushi, queso de cabra o verduras ligeras. Precio: 6,85 euros

Raventós i Blanc De Nit

De Nit responde a una forma de beber burbujas cada vez más cotidiana: no espera a una celebración, sino que reclama un sitio en la mesa.

Este cava rosado de Conca del Riu Anoia reúne xarel·lo, macabeo, parellada y una pincelada de monastrell que aporta el color pálido y una capa extra de fruta.

De Nit Raventós i Blanc

Se elabora por método tradicional y pasa al menos 18 meses en botella, un tiempo que se nota en su textura, precisión y fondo gastronómico.

Es extra brut, ecológico y vibrante, con la tensión de los suelos calcáreos. A 6–8 ºC, tiene sentido con jamón, frituras ligeras, cocina japonesa, setas o incluso pollo asado. Precio: 23,70 euros