Hay una frontera psicológica bastante clara en el lineal de vinos del supermercado: por debajo de cinco euros, normalmente manda la necesidad; alrededor de los diez, empieza a haber margen para elegir.

No se trata de encontrar grandes joyas de guarda, sino de reconocer que, entre los blancos de verano, los rosados de terraza y los tintos para una cena improvisada, hay botellas más interesantes de lo que su etiqueta o su ubicación (entre yogures y detergente) hacen pensar.

No hace falta salir del supermercado con una botella anónima ni con la sensación de haber comprado lo de siempre. Con este presupuesto, el lineal permite alternar entre la salinidad de un albariño, el descaro floral de un blanco mediterráneo, la tensión de una manzanilla o la burbuja de un cava que no espera a Navidad para tener sentido.

Esta selección reúne siete referencias disponibles en Mercadona, Carrefour o Lidl, todas pensadas para beber ahora, servir frescas y acompañar comida de verdad. Vinos con denominación de origen, casas históricas y proyectos menos obvios que responden bien a una pregunta muy cotidiana: ¿qué compro para beber rico esta noche sin convertir la compra semanal en una inversión?

Viña Esmeralda Bio

En el Penedés, Viña Esmeralda es una de esas botellas que se han ganado un lugar fijo en el supermercado porque saben exactamente qué quieren ser.

El ensamblaje de moscatel de Alejandría y gewürztraminer despliega aromas de flor de azahar, lichi, uva fresca y piel de cítrico, pero evita caer en el dulzor fácil gracias a una boca suave y limpia.

Viña Esmeralda Bio Familia Torres

No busca complejidad ni mineralidad radical, sino una expresión aromática agradable, reconocible y muy fácil de compartir. Es una alternativa muy útil al verdejo cuando apetece variar, y va especialmente bien con cocina asiática, ceviches, ensaladas con fruta, queso cremoso o aperitivos con un punto picante. En Carrefour lo encuentras por unos 9 euros.

Pazo de Orantes Albariño

Pazo de Orantes es una de las compras más sensatas del lineal de Mercadona si se busca un blanco atlántico sin salir de la compra habitual. El vino responde a lo que se espera de un albariño de Rías Baixas: manzana verde, cítricos, flores blancas y un toque salino que aporta frescura sin convertirlo en un ejercicio de austeridad.

Pazo de Orantes Albariño PO

Tiene fruta, buena acidez y un paso de boca suficientemente amable para gustar incluso a quienes rehúyen los blancos demasiado afilados. No es un vino para guardar ni para diseccionar, sino para abrir bien frío y acompañar con marisco, empanada gallega, pescado a la plancha o conservas de calidad. Alrededor de 8 euros.

Les Terrasses du Golfe Rosé

Este rosado francés tiene una cualidad que no siempre aparece en las botellas económicas: entiende que la fruta no equivale al azúcar. De color pálido y perfil seco, deja aromas de pomelo rosado, fresa fresca y flores blancas, con una boca ligera, nítida y muy fácil de prolongar durante una comida.

Les Terrasses du Golfe Rosé LTG

No pretende imitar los grandes rosados de Provenza ni necesita hacerlo; su acierto está en ofrecer un estilo mediterráneo y fresco, más elegante de lo que su precio sugiere.

Es un vino de terraceo, pero también un buen compañero para tomate aliñado, anchoas, tartar de salmón, ensaladas con hierbas o una pizza de verduras. Carrefour lo vende a menos de 8 euros.

Monopole Blanco Seco

Monopole es un clásico que merece volver a la conversación cuando se buscan blancos con identidad por debajo de 10 euros (Carrefour y Alcampo lo venden por 7-8 euros).

CVNE elabora este vino riojano principalmente con viura y un estilo menos exuberante que el de muchos blancos jóvenes: fruta blanca, limón, flores secas y un apunte herbal que aporta nervio.

Monopole Blanco Seco CVNE

Lo interesante está en su contención. No trata de impresionar con volumen ni con aromas estridentes, sino de ofrecer un trago fresco, recto y ligeramente salino, que mejora mucho cuando se sirve a una temperatura moderada y no helada.

Es perfecto para pescado frito, verduras a la plancha, una menestra, conservas o un aperitivo de encurtidos y aceitunas.

Manzanilla La Guita

La Guita es el recordatorio de que un vino refrescante no tiene por qué ser blanco joven ni llevar una etiqueta veraniega. Esta manzanilla de Sanlúcar tiene todo lo que se le pide a una buena puerta de entrada a los generosos: levadura, almendra cruda, camomila, masa de pan y una salinidad que parece limpiar el paladar antes incluso de terminar la copa.

Manzanilla La Guita

Es seca, intensa y muy gastronómica, pero también más fácil de disfrutar de lo que sugieren los prejuicios sobre Jerez.

Hay que servirla fría y beberla sin demora. Con jamón, anchoas, almendras fritas, gambas cocidas, tortilla de patatas o unos simples picos resulta difícil encontrarle competencia. 8-9 euros en Carrefour, El Corte Inglés e Hipercor.

Codorníu Cuvée Original Brut Ecológico

No es el cava más mediático de la estantería y ahí reside parte de su gracia. Codorníu Cuvée Original Brut Ecológico propone un espumoso de método tradicional con un perfil fresco y seco, más pensado para llevar a la mesa que para resolver un brindis automático.

Cuvée Original Brut Ecológico Codorníu

Hay manzana, limón, flores blancas y un toque de bollería ligera, con una burbuja amable y una boca limpia que no cansa. El sello ecológico suma, pero el verdadero argumento está en su versatilidad: funciona con frituras, sushi, pescado azul, quesos suaves o arroces.

Es, sobre todo, una buena excusa para normalizar el espumoso entre semana. Carrefour lo lista a 8 euros.

Finca La Cruz Reserva

La selección no estaría completa sin un tinto capaz de enfrentarse a una cena con algo más de peso. Finca La Cruz Reserva es un tempranillo de Ribera del Duero con crianza, fruta negra madura, especias, cacao y notas tostadas, pero sin una estructura excesiva ni taninos que obliguen a esperar varios años para abrirlo.

Finca La Cruz Reserva Ribera del Duero

Tiene cuerpo y cierta calidez, como corresponde a la zona, aunque conserva una acidez suficiente para mantenerlo en un registro razonablemente ágil. Es un vino para servir ligeramente fresco, especialmente en verano, y acompañar con hamburguesas, carnes a la plancha, guisos, setas o quesos curados.

Lidl lo comercializa como una de sus referencias de mayor valor en la gama asequible: 9 euros.