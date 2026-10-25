¿Se puede disfrutar de un restaurante con estrella Michelin sin tener que ajustarse a un menú degustación cerrado? En Quatre Molins, sí.

El restaurante de Rafel Muria, situado en Cornudella de Montsant, en el corazón del Priorat (Tarragona), acaba de poner en marcha una fórmula que cambia las reglas habituales de la alta gastronomía.

El punto de partida son 90 euros por persona, pero a partir de ahí el presupuesto queda en manos del comensal.

Rafael Muria en el corazón del Priorat. E.E

La propuesta invierte los papeles habituales del menú degustación. En lugar de escoger entre una serie de platos previamente establecidos o contratar uno de los recorridos cerrados que ofrecen muchos restaurantes gastronómicos, aquí el cliente comunica cuánto quiere destinar a la comida y deja que el chef interprete esa cifra.

No se trata de elegir más o menos platos de una carta, sino de confiar en el criterio de Muria y su equipo para construir una secuencia culinaria acorde con el presupuesto disponible.

"Queríamos que el comensal pudiera decidir hasta dónde quiere llegar y que, a partir de ahí, confiara en nosotros. Él pone el presupuesto y nosotros ponemos el producto, la técnica y nuestra manera de entender la cocina", explica el cocinero.

Un menú a medida

La idea guarda cierta relación con el omakase japonés, una fórmula basada en dejar la elección en manos del chef. En Quatre Molins, el comensal marca el límite económico y la cocina decide cómo traducirlo en una experiencia gastronómica.

A medida que aumenta el presupuesto, el recorrido puede incorporar más producto, elaboraciones y nuevos capítulos de la cocina de Muria. La propuesta permite así adaptar la experiencia a distintas posibilidades económicas sin renunciar a la personalidad del restaurante.

Sentarse a la mesa en Quatre Molins. E.E

Cada mesa puede disfrutar de un menú diferente, condicionado por el importe elegido, la temporada y la disponibilidad de los ingredientes.

Entre las creaciones que forman parte del repertorio actual figuran el taco crujiente de bogavante y caviar, la trilogía de atún, el ravioli de cigala con salsa de foie, el rodaballo al pil-pil y caviar, el salmonete con suquet de pan de abeja y el royal de sangacho de atún con compota de pera.

La parte dulce también tiene un protagonista ligado a la historia personal del chef. Hijo de una familia de apicultores de El Perelló y vinculado al legado de artMuria, el cocinero ha convertido la miel en una de las señas de identidad de su trabajo. El Rusc, una de sus creaciones más personales, resume esa conexión con el mundo de la apicultura y explica el sobrenombre con el que se conoce al chef: el cocinero de la miel.

El Rusc, el postre que homenajea la labor familiar con la miel. E.E

El Priorat en el plato

La flexibilidad del menú no es una cuestión exclusivamente económica. También responde a la manera en que Quatre Molins entiende su cocina, construida alrededor de tres ejes: el Priorat, el Delta del Ebro y el vino.

El territorio, la memoria y la temporalidad determinan buena parte de las decisiones que se toman entre fogones.

Formado junto a cocineros de la talla de Michel Bras y Joël Robuchon, Muria ha desarrollado una cocina de autor que busca reivindicar el origen sin renunciar a la innovación. En este planteamiento, la disponibilidad del producto y el momento del año tienen un papel fundamental.

Rafel Muria contemplando la bodega de Quatre Molins. E.E

No existe una única secuencia válida para todos los clientes ni para todas las visitas: la cocina dispone de margen para interpretar cada ocasión.

El proyecto se apoya, además, en una bodega que reivindica la identidad vitivinícola catalana. Quatre Molins cuenta con más de 700 referencias de vinos y espumosos catalanes, una selección concebida para explorar la diversidad de los viñedos del territorio. El maridaje se contrata de forma independiente al menú, por lo que constituye una decisión adicional para quienes quieran completar la experiencia.

¿Cuánto cuesta comer en Quatre Molins?

El menú degustación parte de 90 euros por persona, importe correspondiente exclusivamente a la propuesta gastronómica inicial. Desde esa cantidad, el cliente puede fijar el presupuesto que desea destinar a la comida y dejar que el equipo diseñe el recorrido. El precio final dependerá, por tanto, de la cantidad que decida invertir cada comensal; el maridaje se suma aparte.

Con esta fórmula, Quatre Molins introduce una alternativa a los menús degustación de precio cerrado y plantea una relación distinta entre cocina y sala. La propuesta no consiste en rebajar la alta gastronomía, sino en dar al cliente más capacidad de decisión sobre cuánto quiere gastar y confiar al chef la responsabilidad de construir una experiencia a la altura de esa elección.