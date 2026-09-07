Durante este próximo fin de semana, Madrid se convierte en el epicentro mundial de la F1. Durante los días 11,12 y 13 de septiembre el nuevo circuito situado en los alrededores de IFEMA, MADRING, recibirá a miles de personas de todos los puntos del mundo.

La carrera se podrá seguir tanto desde las gradas del circuito, como en otros puntos de la capital que organizan una oferta diferente durante estos días. Son muchos los locales que se preparan para un evento único que hace 45 años no se vivía en la capital española.

Uno de los restaurantes que incluyen novedades en su propuesta es Li-Onna, ubicado en el número 1 del Paseo de Recoletos, un restaurante con influencias japonesas y latinas, donde los tacos y el sushi ocupan buen espacio en su carta.

Nigiris brillantes y hechos a mano perfecto para comer en dos bocados E.E.

Gastronomía, coctelería y música

La idea de Li-Onna durante los días en que los coches de F1 estarán en Madrid, es promover un ambiente festivo y deportivo, sin renunciar a una buena propuesta gastronómica y coctelera en un ambiente donde la música no faltará.

Con un precio de 125€ por persona, Li-Onna ofrece un menú que incluye una selección de diferentes elaboraciones con tradición en el restaurante, como el tataki de res, el nigiri de Toro con trufa o el kushiage de queso (queso gouda crujiente); e ingredientes premium como el foie gras o el Wagyu.

Paralelamente, los cócteles preparados concienzudamente para la ocasión, ocupan una parte importante de la propuesta. Serán un total de cuatro cócteles los que ofrezcan a los clientes: dos elaborados con Tequila Patrón El Alto y otros dos con el vodka Grey Goose Altius, disponibles exclusivamente del 11 al 13 de septiembre.

Entre sus cócteles se encuentran clásicos reinterpretados a su manera como El Alto Tommy´s Margarita y El Alto Paloma, al que se le añade un toque de soda para aumentar la efervescencia. Ambos son elaborados con el tequila Patrón El Alto.

El interior tenue y exclusivo de Li-Onna E.E.

La propuesta de bebidas, se completa con dos elaboraciones del conocido Martini: el Altius French Martini, con frambuesa y piña; y el Altius Espresso Martini, con extracto de café líquido, vainilla y chocolate. Ambos son elaborados con el vodka Grey Goose Altius.

La experiencia se rodea de un ambiente pensado para disfrutar y vivir la emoción de los motores antes, durante y después de la carrera. Para todos aquellos que no puedan acudir directamente al circuito, se retransmitirá en sus pantallas dentro del local para que todos los visitantes y aficionados que decidan acercarse, no se pierdan cada curva y cada recta.

En el local no faltarán DJs pinchando música propicia para amenizar un ambiente marcado por el rugir de los motores y la pasión que despierta en muchos aficionados la F1.