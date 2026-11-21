Aunque en España el zumo de tomate no figura precisamente entre las bebidas más populares, a miles de metros de altura se convierte en una de las opciones preferidas de muchos pasajeros. Pero, más allá de ser una moda, detrás de este fenómeno hay una explicación científica relacionada con la forma en la que percibimos los sabores durante un vuelo.

Quienes viajan con frecuencia, especialmente en rutas internacionales, habrán observado que el zumo de tomate ocupa un lugar habitual en los carritos de bebidas de las aerolíneas. Y no son pocos los que lo piden. Un ejemplo significativo es Lufthansa, cuyos pasajeros consumen alrededor de 1,7 millones de litros de zumo de tomate al año. Una cifra llamativa si se compara con su consumo en tierra, donde esta bebida vegetal no suele despertar el mismo entusiasmo.

La explicación no está únicamente en las preferencias culturales de los viajeros. Mientras que en países centroeuropeos el zumo de tomate tiene mayor tradición, en España, pese a ser una potencia tomatera, solemos reservar esta hortaliza para el gazpacho, el salmorejo, las ensaladas o las salsas. Pero ¿qué tiene de especial la cabina de un avión para que una bebida que en tierra puede pasar desapercibida resulte tan apetecible durante un vuelo?

Un zumo de tomate de altos vuelos. E.E

El secreto está en la altitud

La respuesta está en las condiciones ambientales de la cabina. La presión atmosférica reducida y la escasa humedad modifican nuestra capacidad para percibir los sabores y los aromas. En otras palabras, cuando volamos no saboreamos los alimentos exactamente igual que cuando estamos en tierra.

La compañía aérea alemana Lufthansa lleva años investigando este fenómeno junto al Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción (IBP), en Alemania, especializado en estudiar cómo influyen las condiciones ambientales en nuestra experiencia sensorial. Para ello, han realizado diferentes pruebas en una instalación experimental única: una cámara de baja presión que reproduce las condiciones de una cabina de avión y en cuyo interior se encuentra un tramo de 16 metros de un Airbus A310-200.

Los experimentos han permitido comprobar que el sabor de los alimentos cambia considerablemente durante el vuelo. Según los resultados de esta investigación, la percepción de la sal disminuye entre un 20 y un 30 %, mientras que la del azúcar lo hace entre un 15 y un 20 %. También se reduce la eficacia de los receptores olfativos y gustativos debido a los cambios fisiológicos que experimenta el organismo con la presión y la menor disponibilidad de oxígeno.

El ruido también influye

Pero la presión y la humedad no son los únicos factores que intervienen. El sonido constante de los motores y el ruido ambiental de la cabina también pueden alterar nuestra experiencia gastronómica.

La presión atmosférica dentro del avión hace que percibamos los sabores de distinta manera. E.E

Diversos estudios sobre percepción sensorial apuntan a que los estímulos sonoros influyen en la manera en la que el cerebro interpreta los sabores. En el caso de los vuelos, el ruido podría favorecer la percepción del umami, uno de los atributos característicos del tomate, mientras que los sabores dulces tienden a percibirse con menor intensidad.

No es un fenómeno exclusivo de los aviones. La relación entre sonido y gastronomía está cada vez más presente en las investigaciones sobre comportamiento alimentario. Por ejemplo, el chocolate y otros aperitivos pueden parecernos más apetecibles cuando son especialmente crujientes, mientras que una bebida con gas resulta más refrescante si escuchamos el sonido de sus burbujas. Incluso la música puede modificar nuestra percepción: las notas agudas pueden potenciar la sensación de dulzor de un postre de chocolate, mientras que las graves acentúan sus matices amargos.

Todo ello demuestra que comer y beber no es únicamente una cuestión de gusto. El entorno, los sonidos, los aromas y hasta las expectativas condicionan lo que percibimos. Por eso, puede que en tierra el zumo de tomate no sea nuestra primera elección, pero a 10.000 metros de altura tiene argumentos científicos para convertirse en uno de los grandes protagonistas del menú de a bordo.