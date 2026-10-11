Dentro de la propuesta tinerfeña presentada, los vinos han acaparado buena parte de las miradas, ya que los estilos volcánicos característicos de la isla se producen en pocos puntos del planeta y llaman mucho la atención.

El pasado miércoles 7 de octubre concluyó en San Sebastián una de las ediciones más destacadas de Gastronomika, que conmemoró el 50.º aniversario del nacimiento de la Nueva Cocina Vasca bajo el lema "la chispa que prendió el fuego".

Santa Cruz de Tenerife, designada Capital Española de la Gastronomía 2027, fue de los destinos que más interés despertó entre los asistentes a la 28.ª edición de uno de los principales congresos del país.

Las viñas de Tenerife superan, incluso, la altura de las nubes canarias. Bodegas Altos de Tr3vejos

Un éxito rotundo

Más de 4.100 catas totalmente personalizadas tuvieron lugar en el Túnel del Vino, un anexo al stand principal de Tenerife en el congreso y que, atendidas por sumilleres y enólogos de las seis DO de la zona, supuso una gran exhibición de la amplia gama vitivinícola que se da en sus poco más de 2.000 kilómetros cuadrados de terruño. El espacio permitió a cocineros, distribuidores y periodistas descubrir la singularidad de los vinos chicharreros.

Tenerife, que concentra más denominaciones de origen vinícolas que ninguna otra isla canaria, organizó aparte otras actividades en el marco de Gastronomika en las que hubo sold out e incluso listas de espera para hacerse hueco, como la Gran Cata.

Seis vinos, seis DO, los elegidos para la Gran Cata. E.E.

Este evento, dirigido por Ángel Millán, nombrado recientemente "Guardián de los Vinos de Tenerife" y mejor sumiller del mundo en 2023, actualmente en EMi, ha estado encabezado por los vinos volcánicos que se dan en la isla. Las seis DO estuvieron representadas con distintas referencias que mostraron la diversidad de los productos líquidos de Tenerife.

Bajo el lema "¿A qué sabe un volcán?", exploró los matices y la profundidad que el entorno volcánico del Teide aporta a los caldos de la isla.

Entre los vinos presentados figuró Mountain Wines, de la DO Abona, elaborado por Bodegas Altos de Tr3vejos con la variedad baboso negra. También compareció Los Loros Siete Lomas, un blanco de Bodega Juan Francisco Fariña Pérez elaborado con marmajuelo, listán blanco, gual y vijariego blanco, de la DO Valle de Güímar.

Entre todas las actividades, fueron un total de 48 bodegas las que estuvieron presentes durante los tres días del congreso, a través de unas 70 referencias, en la celebración de las diferentes temáticas ligadas con el vino. Entre ellas, se encontraban las conocidas Bodegas Insulares de Tenerife y Bodegas Suertes del Marqués. 'Bocados de vino' o la 'Dieta atlántica' son otros de los eventos que reunieron a muchas personas con el fin de indagar en la calidad y riqueza del producto tinerfeño.

Un pintxo configurado únicamente para estas jornadas que ha deleitado a todos los asistentes. E.E.

Además, como símbolo de hermanamiento entre el País Vasco y Tenerife, el chef canario Alberto Margallo junto a los donostiarras Jesús Santamaría y Patxi Bergara, crearon un pintxo único denominado 'Txinet'. El bocado, que formó parte de la cena inaugural del congreso en el Palacio Miramar, combinaba: cochino negro, piña de Buenavista y batata de Anaga por parte de la isla, y piparra vasca como representante de la región anfitriona.