Durante los trabajos de restauración realizados en el histórico establecimiento del barrio de Lavapiés, concretamente en la calle empinada y pintoresca de Mesón de Paredes, la pintura mural ha sido descubierta tras retirarse otra composición que se hallaba superpuesta sobre la misma.

La Taberna de Antonio Sánchez que hasta entonces se mantenía casi intacta y sin grandes reformas desde su fundación en 1787, se encontraba en un proceso de recuperación del espacio cuando el equipo a cargo se topó con este sorprendente hallazgo.

De hecho, los restauradores han constatado que la obra es aún más antigua que las otras que hasta ahora eran visibles en el muro de la taberna más antigua de Madrid.

Más patrimonio taurino

El descubrimiento de la pintura del torero del siglo XIX resulta especialmente significativo por el profundo carácter taurino del local. Es más, si finalmente se confirma la identidad del retrato, esta nueva pieza sería un elemento de peso para asentar la extraordinaria historia plasmada, durante generaciones, en uno de los puntos centrales de la vida cultural de Madrid.

Las paredes de la taberna son un museo taurino donde mucho retratos, parecen inmutables al paso del tiempo (Paquiro a la derecha). E.E.

Sus paredes ya atesoran una valiosa colección de pinturas que la convierten en un auténtico museo vivo de la historia del arte ligada, en este caso, al mundo de los toros.

Sin embargo, la identidad de Francisco Montes "Paquiro" aún está por confirmarse, pero desde luego es la hipótesis con mayor peso hasta el momento. Esta posibilidad debe ser ratificada mediante futuras investigaciones de la obra de una de las grandes figuras del toreo.

Pero según el análisis de Óscar Priego, corroborado por Ángeles Comba, son muchos los rasgos atribuibles al medallón recién descubierto. Entre ellos se encuentra la nariz aguileña y muy marcada del torero, la coleta recogida y la presencia del monóculo en uno de sus ojos, un detalle importante ya que se sabe que llegó a torear con gafas.

El espacio con mucha solera de la taberna sigue incrementando su valor artístico. E.E.

El retrato ha aparecido en uno de los lugares que más atraen la mirada de este rincón madrileño, justo detrás de su histórica barra. Sin embargo, pese a encontrarse en uno de los puntos centrales del establecimiento, el espacio solo podrá ser visitado hasta el día 30 de noviembre de 2026 en el horario de apertura de la taberna.

A partir de esa fecha, la pieza dejará de estar expuesta de forma permanente y se podrá contemplar en ocasiones especiales que determine el equipo de este histórico espacio.

Un lugar anclado en el pasado que refleja la tradición castiza y taurina plasmada con el paso de los siglos. E.E.

Por tanto, en una taberna inaugurada por el propio Antonio Sánchez que fue pintor antes de tabernero, el espíritu tradicional, castizo, artístico y, por supuesto, taurino, sigue cobrando relevancia entre las paredes de este rincón madrileño, decoradas con carteles, cabezas de toro y pinturas de época.