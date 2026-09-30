La pugna por el liderazgo comercial de los vinos de la DO Valdepeñas suma un nuevo capítulo del cual ya se conoce la sentencia.

La empresa familiar García-Carrión, una de las bodegas más expandidas del mundo, ha comunicado el respaldo de la resolución judicial en relación a su primera posición en el mercado de los vinos Reserva de Valdepeñas.

Tras el desacuerdo mantenido con Félix Solís en torno a la publicidad de ambos vinos, el Pata Negra y el Viña Albali, la empresa se ha mostrado avalada por el resultado favorable que ratifica, a su vez, su modelo empresarial.

El vino Reserva de Valdepeñas que lidera el mercado. García-Carrión

Un conflicto entre pares

El origen de la controversia entre ambas bodegas se retrotrae a la campaña publicitaria de Félix Solís de su vino propio, el Viña Albali Reserva. Según la bodega 'damnificada', García-Carrión, dicha comunicación inducía a confusión en el consumidor al asociar el Viña Albali con la primera posición de las ventas en este estilo de vino.

El asunto adquiere especial relevancia si se observan los datos de mercado. De acuerdo con las cifras de Nielsen IQ correspondientes hasta septiembre de 2026, Pata Negra Reserva ocupa la primera posición entre los vinos de la DO Valdepeñas más vendidos en nuestro país. Estas cifras sirven para la bodega como elemento central para defender que la publicidad de su competidor no refleja la situación real del mercado.

El mar de viñedos de Valdepeñas, una de las zonas con más tradición de España. García-Carrión

Más allá del conflicto mantenido entre ambas marcas, el episodio pone de manifiesto la importancia que tiene actualmente la comunicación, también, en el sector vinícola. En categorías como los vinos con denominación de origen, expresiones como "más vendido" no actúan solo como argumentos comerciales, sino que sirven como elementos de posicionamiento y reconocimiento ante el consumidor.

La dimensión empresarial, adquirida durante más de un siglo, de García-Carrión también ayuda a contextualizar el asunto. Se trata de una bodega familiar que actualmente regenta la quinta generación. Con más de 135 años de historia, está presente en unos 150 países del mundo.

Las centenares de barricas de la bodega conservan unos caldos pensados para perdurar en el tiempo. García-Carrión

Asimismo, afirman ser la primera bodega de Europa y la cuarta del mundo con mayor posicionamiento en el mercado, mientras que su marca Pata Negra cuenta con ocho vinos DO: Toro, Cava, Valdepeñas, Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, La Mancha y Rueda, sin duda una amplia representación de las grandes zonas vitivinícolas de España.

De hecho, los vinos de Valdepeñas fueron el origen de la marca Pata Negra perteneciente, en la actualidad, al grupo familiar García-Carrión. Sus comienzos fueron en 1890 en la bodega Señorío de los Llanos, la firma vinícola que continúa en la actualidad elaborando estos caldos.

Desde entonces, a comienzos del siglo XX, ya se empezó a acuñar a aquellos vinos excepcionales como vinos 'pata negra', de ahí la procedencia de los vinos que conforman hoy la entidad.