Cada año, una ciudad diferente acoge el título anual de Capital Española de Gastronomía y, este año 2026, el honor ha sido para la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera, convirtiéndose así en la segunda ciudad nombrada como tal sin ser capital de provincia, como ya lo fue su vecina Sanlúcar de Barrameda en el año 2022.

Como forma de promoción y visibilidad para la ciudad, el Ayuntamiento de Jerez está realizando diferentes actos y eventos para reflejar la identidad culinaria, cultural y turística de Jerez en grandes ciudades españolas como es, en este caso, Barcelona.

Los pilares de la gastronomía jerezana son básicos a la par que característicos; con una gran importancia a su parte líquida, donde los vinos, los brandys y, en general, su cultura bodeguera están muy unidas a la historia de la ciudad.

La unión entre entidades, instituciones, marcas gastronómicas y cocineros hace la fuerza. Fundaodr

Un impulso para Jerez de la Frontera

En el acto celebrado el lunes 14 de septiembre, han estado presentes las autoridades de ambos municipios. María José García-Pelayo por la parte gaditana; y Jaume Collboni por la parte catalana. Además, no han faltado a la cita el director general de Grupo Emperador International Brands, Ángel Piña y el chef Javier Muñoz, y con ellos, una de las mayores empresas de brandys de Jerez, Fundador ha participado junto a su nueva gama de vinos y combinados.

El alcalde de Barcelona ha recalcado que “este es en un acto de fraternidad entre Andalucía y Cataluña, dos ciudades que comparten historias y biografías. Además, es muy importante que España reconozca su singularidad y su identidad a través de la gastronomía como forma de promocionar las ciudades”.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez de la Frontera se ha mostrado muy agradecida tanto a la acogida de Barcelona como al impulso de Fundador en la apuesta por Jerez, ya que, de esta forma, ha sido posible que la capitalidad no se haya quedado solo en Jerez, sino que ya ha podido circular por varios sitios de España.

La gastronomía jerezana también se degusta en formato cóctel. Fundador

Una campaña de éxito

Los datos ya lo reflejan. Con una cifra cercana a los 33 millones de euros, la ciudad está viendo cómo su gastronomía y su cultura están impulsando la ciudad tanto económicamente como humanamente, ya que, según ha afirmado la alcaldesa gaditana, el trabajo conjunto y en sintonía entre todos permite lograr los objetivos más rápido y de forma más eficiente.

Este esfuerzo conjunto integra instituciones y entidades bajo un punto de unión común, el compromiso por una ciudad y lograr su promoción más allá de sus fronteras.

La tapa, símbolo español con carácter jerezano. Fundador

En la presentación no ha faltado, obviamente, la buena gastronomía jerezana. Desde Fundador, han lanzado su nuevo producto enológico: el Torre de Macharnudo, un producto vinculado al histórico pago de nombre idéntico.

El chef Javier Muñoz ha presentado un par de tapas que muestran su visión de la cocina jerezana. Además, se han servido más tapas jerezanas puramente tradicionales a las que no les ha faltado su correspondiente maridaje, las gamas de vinos Torre de Macharnudo by Harveys y una selección de combinados elaborados con Fundador.