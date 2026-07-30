La tendencia high protein continúa ganando protagonismo en la cesta de la compra y alcanza ahora uno de los productos más demandados: la pasta.

Ante esta postura, la marca Garofalo presenta en España su nueva gama que ofrece una alimentación equilibrada sin renunciar al placer de un buen plato tradicional italiano.

La creativa oferta se presenta como puerta de entrada en dos formatos: spaghetti y penne ziti rigate. A pesar de su alto valor proteico, se conserva la textura al dente y su sabor característico con un resultado de pasta con más fibra y menos carbohidratos.

Spaghetti con alma italiana y mirada contemporánea. The Comms Lab

Lo que realmente hace que este producto destaque en el mercado es su método de elaboración con Altograno, la harina exclusiva de Garofalo enriquecida con Germen de trigo desgrasado. Se trata de una pasta fabricada exclusivamente a partir de trigo duro, a diferencia de otros productos del mercado, que se elaboran a base de mezclas de harinas de legumbres, entre otros.

Nutrición y bienestar

La clave de sus 19 gramos de proteína por ración reside en un innovador proceso de molienda que potencia de forma natural las propiedades del trigo duro. Esta propuesta se debe a un contexto en el que la proteína ha dejado de asociarse exclusivamente al rendimiento deportivo para convertirse en un elemento central de la alimentación diaria.

Así lo explica la dietista italiana afincada en Sevilla Sara Bassi, "Aumentar la ingesta de proteínas no es solo interesante para personas deportistas. Las proteínas son fundamentales para mantener la masa muscular, favorecer la recuperación y la sensación de saciedad".

Una alternativa para aquellos que disfrutan del buen comer y cuidan de su bienestar. The Comms Lab

Por otro lado, recuerda que un plato equilibrado de pasta no depende únicamente de la cantidad, sino también de cómo se compone nutricionalmente: "Una forma sencilla de construirlo es acompañar la pasta con una buena porción de verduras y una fuente de proteína de calidad, como pescado, huevo o carne blanca".

Además, Bassi recalca que este contenido adicional de proteínas permite elaborar platos complejos y versátiles que pueden encajar tanto en la alimentación diaria como en los momentos previos o posteriores a la actividad física. Por último, señala que las grasas saludables como el aceite de oliva son necesarias para mantener la dieta mediterránea.

El running como punto de encuentro

Conceptos como “Fueling all runners” o el popular lema o claim “Eat pasta, run fasta”, que celebra el rol de los carbohidratos en el rendimiento de los atletas, toman mucha presencia en algunas de las maratones más relevantes del mundo, entre ellas Madrid, Roma, Berlín, Londres, Los Ángeles o Sídney.

La tradición también evoluciona. iStock

También se desarrollarán en España distintas activaciones locales del mundo running. A través de degustaciones, encuentros y acciones experienciales, la marca busca consolidarse para aquellas personas que, más allá de la competición, involucran el bienestar, el movimiento y la alimentación equilibrada como parte de su rutina diaria.