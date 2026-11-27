Destinos, el vertical de turismo, viajes y gastronomía de EL ESPAÑOL, ha presentado este jueves en The Craft, el espacio de Abadía Retuerta en Madrid, 'Abadía Retuerta, el tiempo habitado', el primer documental de una nueva serie dedicada a los hoteles más emblemáticos de España.

Realizado en colaboración con la productora El Rugido, el audiovisual, de unos 25 minutos de duración, se podrá ver próximamente en Amazon Prime Video y recorre la historia y la transformación de Abadía Retuerta Le Domaine, en la Ribera del Duero, con motivo de su 30 aniversario.

La producción amplía la propuesta editorial de Destinos, que desde su lanzamiento aspira a trasladar la excelencia periodística y el rigor informativo a un territorio en el que convergen los viajes y la gastronomía.

Presentación del documental 'Abadía Retuerta, el tiempo habitado'

La apuesta, además, no se limita a los contenidos digitales: la serie estará disponible en Amazon Prime Video y aspira a llevar las historias de la hotelería española a una audiencia internacional.

La premisa es descubrir alojamientos que trascienden su condición de hotel y cuya identidad, valores e impacto en la comunidad los convierten en lugares extraordinarios.

El primer capítulo de 'Hoteles con nombre propio' toma como protagonista a Abadía Retuerta Le Domaine, un enclave situado en el corazón de la Ribera del Duero que este año celebra su 30 aniversario.

Cruz Sánchez de Lara y Enrique Valero durante la presentación de ‘Abadía Retuerta, el tiempo habitado’. David Morales

Un icono de la hotelería que ha apostado por "dar a conocer su marca de una forma estratégica", tal y como ha subrayado Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta y editora de EL ESPAÑOL, con un proyecto "que va a estimular y va a inspirar a otras empresas. Todos juntos hemos aportado lo que sabemos hacer y hemos hecho algo para que Abadía Retuerta permanezca en la mente y se genere una necesidad".

Una historia de nueve siglos

La antigua abadía, cuya historia se remonta a hace más de 800 años, es mucho más que un establecimiento hotelero. Su arquitectura, el paisaje que la rodea, la actividad vitivinícola, la gastronomía y la relación con el territorio conforman una identidad que el equipo de El Rugido ha querido capturar a través de imágenes y sonidos.

El documental propone un recorrido por su historia, desde los orígenes monásticos del lugar hasta su transformación en uno de los referentes del lujo pausado y la hospitalidad en España. También recupera la evolución de este espacio, que durante años permaneció alejado de los circuitos turísticos hasta que, hace tres décadas, comenzó una nueva etapa.

Abadía Retuerta como la imaginamos. David Morales

"Abadía Retuerta tiene alma. No es un hotel, no es una bodega y decimos que gestionamos felicidad porque nos lo creemos.", señaló Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta Le Domaine, durante la presentación. La intención, explicó, es poner en valor todo lo que la naturaleza, la historia y, especialmente, la comunidad local han aportado al proyecto.

Para Valero, el reto ha consistido en reconocer ese legado y mostrarlo desde una mirada contemporánea, sin perder de vista el origen. "Lo difícil es captar el alma a través de imágenes, de sonidos", apuntó el directivo, que destacó el trabajo de la productora para trasladar la esencia del lugar.

Enrique Valero acercando a Madrid el espíritu de Abadía Retuerta en The Craft. David Morales

La propuesta audiovisual coincide, además, con un momento especialmente significativo para la casa, que celebra tres décadas de trayectoria y mira hacia el futuro con la voluntad de preservar su identidad.

Uno de los principales desafíos del proyecto ha sido encontrar una narrativa que se aleje de los códigos habituales del contenido promocional. El equipo de El Rugido, que acumula más de un centenar de documentales, buscaba contar una historia y no construir un retrato publicitario de la marca.

Miguel Toral y Germán Jiménez compartiendo los detalles del documental en The Craft. David Morales

"No nos gusta hacer un egotrip alrededor de una marca", explicó Miguel Toral, responsable de la productora, durante el encuentro. La intención era desarrollar un relato con protagonistas, contexto y una dimensión humana capaz de conectar con el espectador.

En ese sentido, Abadía Retuerta ofrecía los ingredientes necesarios: una historia centenaria, un paisaje transformado y una filosofía que entiende la hospitalidad como una forma de bienestar.

Miguel Toral, Charo Izquierdo, Germán Jiménez, Enrique Valero y otros asistentes a la proyección del documental. David Morales

"Un tomate no es simplemente un tomate", recordó el productor al referirse a una de las ideas que aparecen en el documental. En este enclave, cada producto, cada espacio y cada experiencia están vinculados a una historia más amplia.

La producción también ha querido reflejar esa idea de lujo discreto que define al establecimiento. Un lujo que no depende únicamente de la inversión, sino de la capacidad de reconocer el valor de lo que ya existe: la naturaleza, la huerta, el vino, la gastronomía y las personas que forman parte del territorio.

Un horizonte audiovisual

Para Germán Jiménez, Director de Nuevos Verticales Editoriales de El Español, el documental representa un paso más en la evolución del vertical, que nació con el objetivo de convertir la información sobre viajes y gastronomía en una propuesta editorial con identidad propia.

"No solamente somos una web de viajes, vamos a ser también un player ambicioso con otro tipo de formatos", explicó. "Con este ejemplo documental, que pretende ser una serie que de alguna manera revele la excelencia hotelera en España, hemos creado esa idea de verticalización de nuestros contenidos".

Enrique Valero, Cruz Sánchez de Lara y Germán Jiménez en The Craft para la presentación del primer documental de 'Hoteles con nombre propio'. David Morales

La iniciativa responde también a los cambios en la forma de consumir información. Frente a la fugacidad de los contenidos digitales, el proyecto apuesta por historias con vocación de permanencia, capaces de despertar el interés por un destino y acompañar al viajero en su proceso de elección.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta y editora de EL ESPAÑOL, destacó la importancia de reivindicar los destinos nacionales frente a la tendencia de buscar experiencias en grandes capitales internacionales. "Tenemos una España maravillosa y tenemos que incluir estos destinos en nuestra lista de lugares a los que ir", afirmó.

Así mismo, Sánchez de Lara ha destacado el valor detrás de ser "el primer periódico de España con canal en Amazon Prime y la permanencia es lo que hay que ofrecer a todo el que apuesta por nosotros"

La colaboración entre Destinos, El Rugido y Abadía Retuerta aspira así a mostrar una hotelería española que, en ocasiones, permanece fuera del foco mediático. Un proyecto que invita a descubrir el país desde sus historias, sus paisajes y su gastronomía, y que encuentra en Abadía Retuerta un primer capítulo especialmente representativo.