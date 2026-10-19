El Monasterio de Yuso acoge, hasta el 10 de enero de 2027, la exposición "AutorIA. La Rioja, tierra del español". Sus más de 60 piezas llegadas de una veintena de instituciones, entre ellas el Louvre, la British Library o el Museo del Prado, la convierten en una visita indispensable.

Una oportuna reflexión, en un contexto único, sobre el reto al que nuestro idioma se enfrenta entre algoritmos, emoticonos, tuits y una inteligencia artificial capaz de reproducir el estilo cervantino en un par de guiños de cursor.

Pero, por encima de todo, la muestra es un proyecto divulgativo en el que, tanto la propia restauración de la sede como la apuesta museográfica, tienen el propósito de recoger el testigo de la historia para que esta región ocupe el puesto que le corresponde.

De vides y glosas

En el corazón del Valle del Cárdenas, entre campos de trigo y sarmiento, al abrigo de riscos y verdes lomas se despliega, curva tras curva, el también conocido como Valle de la Lengua.

El monasterio de Yuso es el epicentro riojano del nacimiento del español. Gobierno de La Rioja.

A pocos kilómetros de Berceo, cuna del ilustre y visionario don Gonzalo, encontrarás en silencio sepulcral el imponente Monasterio de Yuso.

Así nació el español: de manos de un monje escribano, entre muros de silencio. Gobierno de La Rioja.

Entre sus vetustos muros, sus decisivas glosas emilianenses son el punto de arranque de AutorIA. Estas anotaciones de finales del siglo X, hechas al margen del célebre Códice 60, están consideradas como los primeros testimonios escritos del romance hispánico.

Busto y declaraciones del filólogo Martínez Pidal. Gobierno de La Rioja.

Así lo certificó, en 1926, el prestigioso filólogo Ramón Menéndez Pidal, en su obra “Orígenes del español”.

Contemplar ejemplares únicos

La exposición reconstruye cómo esas anotaciones, pensadas para que el vulgo entendiera los complejos textos latinos, fueron el germen de nuestra lengua.

La variedad de obras es una de las riquezas de la exposición, como este códice cantoral. Gobierno de La Rioja.

Entre las piezas más destacadas sobresale el Códice Patrístico del Archivo Histórico Nacional, con 22 glosas, y el ingenioso armario que los monjes crearon para conservar estas obras de arte y sabiduría.

La cruz de San Millán, una de las piezas consideradas las joyas corona de la exposición. Gobierno de La Rioja.

Junto a él, acaparan la atención los tres brazos de la cruz de marfil de San Millán que se exponen juntos, por primera vez, en Europa continental. La sección en la que se muestra recoge otras piezas de marfil tallado que son igualmente destacables.

El clavecín de Bárbara de Braganza, en el que se cree que tocó su maestro de música, Domenico Scarlatti, y la Virgen de la Manzana son, también, dos obras especialmente significativas. Esta última por su valor sentimental ya que fue sustraída del monasterio de Suso, en 1963, y ahora puede verse aquí tras su recuperación.

La Virgen de la Manzana, una de las obras más queridas por los locales, vuelve tras años sin tener rastro de ella. Gobierno de La Rioja.

Al santo, lo que es del santo

Esta celebración y todo lo que está generando llega en un momento muy propicio, a las puertas del 30 aniversario de la declaración de San Millán de la Cogolla como Patrimonio Mundial por la Unesco.

De ahí que la panoplia cultural desplegada en torno a esta exposición antológica otorgue a Yuso, por méritos propios, el título de cuna del español.

Uno de los fragmentos de las glosas de las que brotó nuestro idioma. Gobierno de La Rioja.

De hecho, tiene un curioso efecto contemplar en primera persona las páginas del facsímil del códice expuesto, allí donde originalmente se alumbró nuestro idioma en tinta sobre pliego de piel de oveja.

Es como asistir a un parto o beber de la fuente de la que brota un río. Aquel español incipiente, apenas unas notas desvaídas, hoy lo hablan más de 600 millones de personas.

Una lengua que es, a la vez, vehículo de comunicación y hermanamiento y vínculo de comunidades repartidas por los cinco continentes. Esa diversidad es, precisamente, su verdadera potencia identitaria; su mayor riqueza.

Entre lo real y lo virtual

La biblioteca monástica recoge el conocimiento que los monjes atesoraron durante siglos. Gobierno de La Rioja.

El pasado y un presente que hace muy poco dejó de ser futuro se dan la mano a cada paso en la exposición. Como cuando accedes a la biblioteca del monasterio, un espacio cerrado a cal y canto hasta que, para la muestra, se ha ideado un sistema de visita que no pone en riesgo la conservación de semejante patrimonio.

Junto a piezas de valor incalculable se suceden efectistas recursos tecnológicos: video mapping, pantallas interactivas, realidad aumentada y gafas de realidad virtual.

Un visitante durante la experiencia con las gafas de realidad virtual. Gobierno de La Rioja.

Todo para generar una experiencia inmersiva que traslada al visitante a distintos momentos históricos. Ya se sabe: hoy, la letra con entretenimiento entra.

¿Lo más llamativo? La recreación virtual de uno de los scriptorium donde los monjes copistas dan buena cuenta del duro trabajo que tan afanosamente hacían. Y, junto a ellos, los artesanos de distintas disciplinas y géneros que se encargaban de embellecer aquellos preciados libros.

Porque sí, también las mujeres (aunque invisibilizadas) colaboraban en el noble oficio de acercarnos la palabra de Dios y la transmisión de conocimiento.

El poder creador de la palabra

Códices y monasterio rivalizan en belleza. Gobierno de La Rioja.

El recorrido viaja a través de la evolución de nuestra lengua, comenzando por la obra de Gonzalo de Berceo (primer autor de nombre conocido en castellano), hasta Nebrija y Cervantes como hitos de su consolidación.

El itinerario atraviesa, también, las creaciones de Miguel Hernández, Lejárraga, Matute, Neruda o Cela para mostrar un lenguaje en evolución permanente hasta desembocar en un incierto presente dominado por los algoritmos.

El tramo final se centra en los retos que las tecnologías generativas plantean, a través de la recreación del diálogo entre una joven estudiante y una inteligencia artificial. Es el momento en el que se abordan cuestiones que abren un profundo debate conceptual sobre quién (o qué) puede considerarse creador y autor.

El claustro de Yuso: el lugar donde empezó todo. Gobierno de La Rioja.

Al terminar la proyección, literalmente al otro lado de la pantalla, te espera a modo de despedida, uno de los grandes tesoros del monasterio: su claustro.

Allí donde surgió la necesidad de poner por escrito el román paladino, la lengua que los monjes hablaban en su día a día, al margen del latín. El resto es historia. Amén.

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