Cuando los viñedos se tiñen de ocres, amarillos y rojos, el sur de la provincia de Burgos despliega uno de los paisajes más sugerentes del otoño español.

El plan perfecto en otoño para los amantes del vino

Tras el bullicio de la vendimia, la Ribera del Duero burgalesa recupera la calma. Los racimos ya han sido recogidos y los viñedos comienzan a transformarse en un mosaico de colores que convierte cada recorrido en una experiencia visual única.

En este escenario privilegiado se desarrolla una de las propuestas enoturísticas más completas de España, donde bodegas, museos, centros de interpretación y espacios patrimoniales invitan a descubrir la cultura del vino desde múltiples perspectivas.

No es casualidad. Cerca de tres cuartas partes de la superficie de viñedo de la Denominación de Origen Ribera del Duero se encuentran en territorio burgalés.

Un patrimonio extraordinario

Aquí, junto a algunas de las bodegas más vanguardistas de la arquitectura contemporánea, pervive un extraordinario patrimonio subterráneo formado por cientos de bodegas centenarias excavadas en la roca, auténticos testigos de la historia y de la economía familiar de generaciones de viticultores.

Estas construcciones adoptan diferentes formas según la geografía de cada localidad. Algunas fueron excavadas bajo las viviendas, como sucede en Aranda de Duero, para proteger el vino de las vibraciones del tránsito.

Otras se distribuyen por laderas y cerros próximos a los pueblos, aprovechando las condiciones naturales que favorecían tanto su construcción como su conservación.

Aunque muchas han dejado atrás su función original para convertirse en merenderos, puntos de encuentro vecinales o sedes de peñas, hoy constituyen uno de los mayores atractivos turísticos de la comarca.

Destaca especialmente Moradillo de Roa, conocida como la Aldea Hobbit de la Ribera, con un impresionante conjunto de 157 bodegas subterráneas.

Le siguen Aranda de Duero, con 120 bodegas integradas en un Bien de Interés Cultural como Conjunto Etnológico; Gumiel de Mercado, con 106; Vadocondes, con 78; y Zazuar, con medio centenar de estas singulares construcciones excavadas bajo tierra.

Más allá de las bodegas

Teatro romano de Clunia Burgos Origen y Destino.

El viajero encontrará propuestas para todos los gustos. Desde picnics entre viñedos y catas hasta conciertos, experiencias gastronómicas que ponen en valor los productos locales y actividades culturales.

Prueba de la riqueza patrimonial de la comarca y de su estrecha relación con la viticultura, se alza Clunia Sulpicia, uno de los enclaves más importantes del norte de Hispania en la época de los romanos, como prueban su teatro romano excavado en roca y sus mosaicos.

Diversos estudios arqueológicos y hallazgos en el yacimiento apuntan a que la producción y consumo de vino tuvieron un papel relevante en la economía y en la vida cotidiana de la ciudad.

Otras actividades de la Ribera del Duero

Lechazo asado. Burgos Origen y Destino.

La Ruta del Vino Ribera del Duero permite complementar las experiencias de enoturismo con visitas a castillos, iglesias, monasterios, lagares tradicionales y muestras de arquitectura popular. Los museos especializados aportan una dimensión que permite conocer mejor el origen del vino, sus aromas y las tradiciones que han modelado el paisaje durante siglos.

Más allá del vino, el otoño es también una excelente oportunidad para recorrer senderos entre viñedos, descubrir árboles singulares, realizar rutas en bicicleta o a caballo y disfrutar de la tranquilidad de un entorno rural cargado de historia.

Y para culminar la escapada, nada mejor que sentarse a la mesa. El célebre lechazo asado en horno de leña, las chuletillas al sarmiento, las tapas tradicionales o las propuestas de cocina de vanguardia encuentran en los vinos de la Ribera del Duero el acompañamiento perfecto para una experiencia que conquista todos los sentidos.

Porque en Burgos, el enoturismo es mucho más que vino: es paisaje, patrimonio, gastronomía y una forma pausada de descubrir el territorio en una de sus estaciones más bellas.

Para poder encontrar más información: turismoburgos.org y rutadelvinoriberadelduero.es

"El plan perfecto en otoño para los amantes del vino", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Sodebur.