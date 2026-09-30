El Salón Náutico de Barcelona tendrá lugar próximamente en el Port Vell de la capital catalana.

La feria naútica ideal para visitar del 14 al 18 de octubre: más 300 marcas y 130 embarcaciones junto al mar

Barcelona volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la navegación. Del 14 al 18 de octubre, el Port Vell de la capital catalana acogerá la 63ª edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona.

El certamen, organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), prevé reunir a más de 170 expositores directos y superar las 130 embarcaciones en agua.

La propuesta de este año permitirá al visitante descubrir desde barcos de pequeño y mediano tamaño hasta yates de más de 16 metros y una de las muestras de catamaranes más destacadas de Europa.

El Salón Náutico de Barcelona se celebra en el Port Vell. Salón Náutico.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas ya están disponibles en la página web oficial del Salón Náutico Internacional de Barcelona y van desde los 10€ hasta los 35€.

La edición de 2026 llega, además, con nuevas áreas temáticas y experiencias destinadas tanto a los profesionales del sector como a quienes se acercan a la náutica por primera vez.

El presidente del Salón Náutico, Luis Conde, ha señalado que “estamos muy ilusionados, ya que la respuesta del sector nos hace pronosticar que 2026 será una gran edición”.

Presencia de grandes marcas de la náutica

La oferta del Salón Náutico de Barcelona reunirá a fabricantes, astilleros y empresas especializadas en distintas disciplinas de la navegación.

Luis Conde, presidente del Salón Náutico. Cedida

Entre las firmas confirmadas se encuentra el Grupo Beneteau, uno de los referentes internacionales en la construcción de embarcaciones de recreo, que acudirá con sus marcas Beneteau, Jeanneau, Lagoon y Excess, tanto en el ámbito de la vela como en el de la navegación a motor.

El director del evento, Josep Antoni Llopart, ha manifestado que “en 2026, apostamos por ampliar la oferta para mejorar la experiencia tanto de los expositores como de los visitantes, ya sean profesionales o simples aficionados a la náutica”.

La diversidad de expositores permitirá conocer diferentes tipos de embarcaciones, equipamiento y servicios vinculados a la navegación, desde propuestas para quienes buscan iniciarse en el mundo náutico hasta opciones dirigidas a aficionados con mayor experiencia.

Nuevas zonas para descubrir la náutica

Bajo el lema SeaMotion, el Salón Náutico de Barcelona distribuirá su oferta por diferentes espacios del Port Vell en función de la tipología de las embarcaciones y de los sectores participantes.

Una de las principales novedades de esta edición será Experience Water, una nueva zona ubicada en el muelle de la Fusta que estará dedicada a las demostraciones en el agua de productos y accesorios.

El mismo muelle acogerá un pabellón cubierto con dos nuevas áreas temáticas. Por un lado, Marinas & Harbour Facilities pondrá el foco en los puertos deportivos y por otro, Diving, Shopping & Water Sports reunirá propuestas relacionadas con el submarinismo y los deportes acuáticos.

El muelle de la Fusta también acogerá nuevamente a las grandes firmas de yates a motor en agua, el sector de embarcaciones deportivas y equipamientos.

Actividad en el Salón Náutico de 2025. Salón Náutico.

Veleros, catamaranes y un village junto al Port Vell

La distribución del certamen permitirá recorrer diferentes espacios dedicados a la navegación a vela y a motor.

Los muelles de España y Marina Port Vell acogerán los veleros y catamaranes, dos de las categorías que tendrán una presencia destacada en la edición de 2026.

En Marina Port Vell se instalará también el gran Village del salón, un espacio de encuentro que contará con bares y restaurantes y una zona de networking.

Uno de los platos que pueden disfrutarse en Salón Náutico. Salón Náutico.

En la edición de este año, además, se reforzará la oferta de pruebas de navegación dirigidas a potenciales compradores de embarcaciones. El objetivo es ayudar a quienes están valorando adquirir un barco a tomar una decisión con la mayor información.

En línea con este propósito de acercar la práctica náutica a más personas, la feria ha lanzado la campaña NavegaYA, dirigida a las personas que hayan obtenido el título de Patrón de Embarcación de Recreo (PER) en 2025 y 2026.

Los titulados podrán acceder gratuitamente a la edición de este año para facilitar su contacto con el sector y ofrecerles la oportunidad de conocer la oferta de embarcaciones y servicios disponibles.

Una invitación a dar el salto al mundo de la navegación

Con más de 170 expositores directos, una muestra de más de 130 embarcaciones de diferentes esloras y nuevas áreas de experiencia, el Salón Náutico Internacional de Barcelona se perfila como la gran cita para todos los miembros de la comunidad náutica.

La propuesta de este año conecta además con uno de los grandes objetivos de la organización: ampliar el público de la náutica deportiva y de recreo y favorecer que más personas conozcan las posibilidades de disfrutar del mar.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Fira de Barcelona.