Llega el verano y no hay mejor forma de disfrutar de él que con un acontecimiento único capaz de teletransportarte al pasado. Calles empedradas, arquitectura tradicional de piedra, plazas históricas y vistas panorámicas a la fortaleza sirven de marco para un evento que coincide cada año con la festividad del 15 de agosto.

Del 13 al 16 de agosto, esta emblemática villa zamorana transforma su casco antiguo en un auténtico viaje en el tiempo. Durante estas cuatro jornadas, la tradición, la artesanía y la historia local cobran un protagonismo absoluto, atrayendo a miles de visitantes en pleno corazón del periodo estival.

El Mercado Medieval de Puebla de Sanabria es uno de los acontecimientos culturales y turísticos más destacados de la provincia, reconocido además como uno de los tres mejores mercados medievales de toda España y Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. Cada edición reúne a más de un centenar de puestos donde es posible descubrir productos hechos a mano y propuestas estrechamente vinculadas a los oficios tradicionales.

Un recorrido por el mercado

La cita se despliega a lo largo del Conjunto Histórico de La Villa, un marco que acentúa la ambientación de época gracias a su trazado tradicional, sus serpentinas callejuelas y su patrimonio monumental. Entre su variada oferta, los asistentes pueden encontrar piezas de joyería artesanal, artículos de cuero, cerámica, juguetes de madera y objetos medievales.

Por otra parte, la gastronomía adquiere un lugar de honor a través de recetas típicas y repostería artesana. El programa festivo se completa con una amplia variedad de actuaciones: espectáculos de fuego, representaciones teatrales, música en directo, zancudos, trovadores, bufones y malabaristas, además de actividades infantiles, talleres didácticos y juegos populares. Todo ello compone una experiencia digna de vivirse.

Uno de los momentos más esperados es el Tradicional Juicio y Quema de la Bruja, una popular representación que se celebra en la noche de clausura. En ella, los propios vecinos de la localidad participan en una escenografía teatral en la que la bruja es capturada, juzgada y quemada simbólicamente, poniendo así el broche de oro al evento.

Sobre el pueblo y cómo llegar

Puebla de Sanabria es una de las localidades históricas más conocidas del noroeste zamorano. Situada cerca del Lago de Sanabria y próxima a la frontera con Galicia, cuenta con unos 1.300 habitantes y destaca por su condición de villa histórica, su turismo cultural y su riqueza natural.

Aunque el mercado abarca todo el centro histórico, la referencia visual indiscutible del recorrido es el Castillo de los Condes de Benavente, una fortaleza levantada entre los siglos XV y XVI que domina la villa desde las alturas.

El municipio está bien comunicado por carretera mediante la autovía A-52, que enlaza Sanabria con Zamora, Benavente, Ourense y el resto del noroeste peninsular, así como por la carretera nacional N-525. En ferrocarril, la referencia más cercana es la estación de Otero de Sanabria, situada a pocos kilómetros, con servicios de alta velocidad que facilitan la llegada de visitantes desde múltiples puntos geográficos.