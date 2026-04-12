Los requisitos para viajar a Estados Unidos se mantienen claros, pero no siempre se entienden bien. Y eso está provocando que algunos viajeros españoles se lleven sorpresas en el control de entrada.

El sistema ESTA sigue permitiendo viajar sin visado a EEUU por turismo o negocios durante un máximo de 90 días. Sin embargo, las autoridades estadounidenses insisten en que esta autorización no garantiza la entrada en el país.

De hecho, hay un detalle clave que puede dejarte fuera incluso antes de cruzar la frontera: el tipo de pasaporte con el que viajes.

El pasaporte que puede impedir la entrada

Estados Unidos exige que todos los viajeros que acceden con ESTA lo hagan con un pasaporte biométrico o electrónico en vigor. Es decir, un documento que incorpore un chip con los datos del titular.

Aquí está el problema: no todos los pasaportes cumplen este requisito.

Los pasaportes provisionales o de emergencia pueden no ser válidos para viajar bajo el Programa de Exención de Visado si no incluyen ese chip electrónico. En ese caso, no sirven para entrar en EEUU con ESTA.

Y ojo, porque esto ocurre incluso si la autorización ha sido aprobada previamente.

Tener el ESTA no asegura que entres

Uno de los errores más comunes es pensar que el ESTA equivale a un permiso de entrada. No es así.

La autorización solo permite embarcar y llegar a Estados Unidos, pero la decisión final siempre la toma un agente en el control fronterizo.

Si hay dudas sobre la documentación, el motivo del viaje o el cumplimiento de los requisitos, pueden denegar la entrada en el momento.

Cuándo necesitas visado sí o sí

Si no cumples con las condiciones del Programa de Exención de Visado, tendrás que solicitar un visado antes de viajar.

Esto ocurre, por ejemplo, si tu pasaporte no es biométrico, si tu estancia va a superar los 90 días o si el motivo del viaje no es turismo o negocios.

No hacerlo implica un riesgo claro: que no te dejen embarcar o que te rechacen directamente en frontera.

El precio del ESTA también cambia

A estos requisitos se suma un cambio que afectará a todos los viajeros en los próximos meses.

A partir del 30 de septiembre de 2025, el precio del ESTA sube a 40 dólares, frente a los 21 dólares que costaba hasta ahora.

No es una medida puntual, sino una actualización general aprobada por las autoridades estadounidenses, que encarece el acceso al país para quienes viajan sin visado.

Esto afectará también a quienes tengan previsto viajar a Estados Unidos en 2026, incluidos los aficionados que acudan al Mundial.

Consejos prácticos antes de viajar

Revisar el pasaporte. Asegúrate de que es biométrico y está en vigor antes de solicitar el ESTA.

Solicitar la autorización con antelación. Aunque suele aprobarse rápido, es mejor hacerlo con días o semanas de margen.

Llevar toda la documentación. Billete de vuelta, reservas y datos del viaje pueden ser necesarios en el control.

No apurar los requisitos. Cualquier error, por pequeño que sea, puede complicar la entrada en el país.