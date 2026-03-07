Anna Nash, la presidenta de Explora Journeys, la gama de cruceros de lujo de MSC, es una de las pocas mujeres al cargo de una naviera. Y no de una cualquiera sino una de las más lujosas que recorre los océanos y que es la preferida del tenista Jannik Sinner.

Precisamente esa exclusividad y lujo es la que atrajo a Nash a meterse de lleno en el mar. Ella ya sabía lo que era trabajar en hostelería de lujo con cadenas tan prestigiosas como Aman o Rosewood y también con clientes ultraVIPs en Orient Express. Una experiencia que ha transmitido a los hoteles más exclusivos del mar.

Pregunta.- ¿En qué momento sintió que quería pasar de los hoteles al mar?

Respuesta.- He desarrollado mi carrera en marcas definidas por un profundo sentido del lugar pero siempre me ha fascinado cómo los entornos físicos moldean nuestras emociones. La visión de Explora Journeys me pareció una oportunidad de tomar la hospitalidad meticulosa de un hotel de categoría mundial y darle la libertad del océano. Era la oportunidad de liberar la experiencia de unas coordenadas, de ampliar el concepto de hospitalidad más allá de tierra firme y de ofrecer un sentido de serena exploración que solo el mar puede proporcionar.

P.- ¿Qué le sorprendió de esta marca?

R.- La claridad de su visión. Desde el primer momento, sentí que no era un crucero tradicional, era más bien como entrar en un yate privado. Da una sensación de calma, espacio, luz y horizonte casi meditativa, y esa reacción emocional confirmó que estábamos creando algo diferente.

La piscina del barco de Explora Journeys. E. E.

P.- El leit motif de Explora habla de "hoteles en alta mar". ¿Cuáles son las diferencias con los hoteles en tierra?

R.- Un hotel de lujo en tierra está anclado a un destino, nosotros a una filosofía. En el mar, el paisaje cambia y el horizonte pasa a ser parte integral del diseño, permitiendo que el ritmo del día se ralentice. En ese sentido de fluidez es donde reside la verdadera diferencia. Ofrecemos intimidad y servicio de un hotel de lujo pero con la resonancia emocional añadida del movimiento. Un tipo particular de claridad mental que desencadena una sensación de liberación y libertad, el Ocean State of Mind.

P.- ¿Cómo se puede convertir el océano en un destino?

R.- Redefiniendo lo que entendemos por destino. El océano no es un espacio vacío entre puertos: es presencia, silencio, perspectiva. Cuando se elimina el ruido y se permite que el tiempo se estire, los huéspedes empiezan a reconectar consigo mismos y con su entorno. Eso, en última instancia, se convierte en el verdadero destino. Describo nuestros barcos como hoteles en movimiento, donde el viaje pasa a formar parte de la experiencia en lugar de ser la ruta hacia otro lugar.

P.- ¿Qué aspectos ha querido proteger porque cree que son el corazón de la marca y cuáles ha querido evolucionar?

R.- He estado decidida a proteger nuestro enfoque de hospitalidad centrado en el huésped. Comprender qué valoran antes de que ellos mismos lo verbalicen está en el corazón de Explora Journeys. Lo que refinamos constantemente es la rapidez y la sensibilidad con la que nos adaptamos. La hospitalidad hoy no es estática. Es una disciplina continua de escucha, aprendizaje y ajuste.

Anna Nash. E. E.

P.- ¿Cómo es el huésped de Explora Journeys y qué busca?

R.- Son exigentes, curiosos y poseen un alto grado de inteligencia emocional. Se sienten más atraídos por el lujo silencioso de la privacidad, el diseño cuidadoso y el descubrimiento inmersivo. Para ellos, viajar no va de coleccionar destinos, sino de la calidad de la experiencia y del espacio que crea para la conexión genuina.

P.- Precisamente se habla de ese nuevo lujo como silencio y sostenibilidad. ¿Qué ofrece Explora en este sentido?

R.- Hoy el lujo ya no trata de exceso, sino de intención. En Explora Journeys ofrecemos espacio para respirar, un diseño que calma en lugar de abrumar y una profunda reverencia por los entornos que visitamos. La sostenibilidad no es una capa de marketing; es una responsabilidad que sustenta nuestras decisiones.

P.- La gastronomía es otro de los motores en el turismo premium. ¿Qué tipo de experiencia culinaria desea crear a bordo?

R.- La gastronomía es una de las formas más poderosas en que los huéspedes conectan con un destino, por eso es esencial que nuestro enfoque sea reflexivo y diverso. Nuestra experiencia culinaria a bordo tiene una mirada global pero respeta el origen local, abarcando tanto la alta cocina como ambientes más relajados para adaptarse a cada momento.

El barco de Explora Journeys. E. E.

P.- El sector de los cruceros está bajo escrutinio en términos de impacto ambiental. Explora Journeys habla de ecodiseño y reducción de emisiones. ¿Cómo se traduce en decisiones concretas?

R.- El escrutinio al que se enfrenta el sector es tan necesario como un poderoso motor de innovación, y por eso la sostenibilidad ha sido siempre un principio fundacional para Explora Journeys. Desde las primeras fases del eco-diseño, nos centramos en reducir nuestra huella mediante tecnologías avanzadas, incluyendo la conexión a la red eléctrica en puerto y sistemas de gestión del ruido submarino para proteger la vida marina. Nuestros nuevos barcos, a partir de EXPLORA III, utilizarán gas natural licuado para eliminar los óxidos de azufre y de nitrógeno.

Consciente de que el verdadero lujo tiene que ver más con lo "emocional" que "con lo que cuesta", esta "viajera de corazón" creció en el suroeste de Inglaterra rodeada de agua, por lo que el mar modeló la forma en la que se mueve en el mundo. Por eso sabe que el mejor servicio es el que parece "casi invisible", sin excesos. "Esa sensación de libertad y arraigo está en el corazón de Ocean State of Mind".

P.- ¿Cómo explicaría ese Ocean State of Mind?

R.- Es nuestra filosofía definida por un profundo sentido de relajación, conexión y autodescubrimiento. Representa un cambio desde el ritmo de vida tradicional en tierra hacia una forma de estar más fluida y consciente que solo puede encontrarse en el mar. Al adoptar una narrativa más cinematográfica, invitamos a los huéspedes más exigentes a ver el viaje oceánico desde una nueva perspectiva, en la que el océano no es simplemente un pasaje entre destinos y nuestros barcos no son meros medios de transporte; son santuarios sofisticados, de inspiración residencial, que ofrecen un hogar en el mar.

Campaña de Explora Journeys.

P.- ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en un hotel?

R.- El Aman Tokyo sigue siendo la referencia. El servicio es insuperable en todos los niveles: intuitivo, amable y nada forzado. Mi tiempo en Aman ha marcado mi forma de pensar la hospitalidad. Me enseñó que el verdadero lujo no trata de exceso, sino de atención, inteligencia emocional y el arte de escuchar. Esa filosofía influye en cómo lidero y en lo que intento ofrecer cada día.

P.- Si tuvieras que elegir un viaje o itinerario de Explora que mejor resuma la filosofía de la marca, ¿cuál sería?

R.- Nuestros viajes por el Mediterráneo. Combinan cultura, gastronomía, elegancia discreta y un ritmo de viaje más pausado. El Mediterráneo es un escenario con capas, íntimo y atemporal, muy parecido a la experiencia que aspiramos a crear.

P.- La flota se está expandiendo. ¿Cuáles son los principales desafíos de crecer tan rápido sin diluir la experiencia?

R.- El crecimiento es apasionante, pero la disciplina es esencial. El reto es garantizar que la expansión nunca comprometa la sensación de intimidad y de conexión personal que nos define. El lujo es frágil porque existe en los detalles intangibles: hay que cuidarlo con esmero.

P.- ¿Cuáles son los tres artículos personales que siempre lleva en la maleta?

R.- Un pañuelo de seda que es versátil, práctico y añade una sensación de familiaridad allá donde esté; los post-it negros para cubrir esas luces de teléfonos, televisores y otros dispositivos tecnológicos en las habitaciones de hotel por la noche; y unas cuantas bolsitas de infusión de hierbas, un sencillo ritual que me aporta un impulso reparador.