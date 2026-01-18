95 años de historia y las mejores bravas de España por menos de 4 euros: El pueblo 'oculto' para comer bien y barato

105 años de historia y las mejores bravas de España por menos de 4 euros : El pueblo 'oculto' donde se come bien y barato

En el corazón de Sarrià se esconde uno de los bares más populares y longevos de la ciudad de Barcelona que, además, guarda en su haber las consideradas mejores patatas bravas del país: el querido Bar Tomás se acerca a los 100 años de historia y su receta sigue enamorando al mundo.

El restaurante abrió sus puertas hace 95 años y, desde entonces, no ha parado de satisfacer hasta los paladares más exigentes. Ubicado en la calle Mayor de Sarrià, su atmósfera de bodega antigua y tradicional sirve como punto de encuentro de cientos de clientes diarios, y lo mejor es que su plato estrella es barato para todos los bolsillos.

Las mejores patatas bravas están en Bar Tomás

El barrio de Sarrià, en la parte alta de Barcelona tocando prácticamente Collserola, se anexó formalmente a Barcelona el 4 de noviembre de 1921, cumpliendo más de un siglo como parte de la ciudad, y conserva una fuerte identidad de pueblo; manteniendo su estructura clásica y alejándose de la estética de una gran ciudad.

Las patatas bravas del Bar Tomás.

Con otros establecimientos y restaurantes de corte tradicional como Canet, Sarrià es uno de los rincones de Barcelona donde más se puede respirar el aroma clásico de la ciudad, antes de que los grandes edificios y el asfalto lo cambiaran todo. En ese marco, el Bar Tomás ha sabido erigirse como una artería principal del lugar a través de un local modesto que destila ambiente de antaño.

Y lo mejor de todo es que el plato estrella del lugar, las patatas bravas, puede comerse desde solamente 3 euros: "Cortadas con la irregularidad propia de los cortes hechos a mano, el dorado que nos ofrece el aceite de oliva y el tiempo perfecto de fritura, nuestras patatas bravas han sido y son uno de los principales reclamos de nuestros clientes", explican desde Bar Tomás.

"Pueden ser bañadas sutilmente, por la salsa de alioli tradicional, con el ajo como alimento clave. O, para los más atrevidos, nuestra salsa picante. Con una receta casera y, por supuesto, secreta, de la que se habla por su aromatizado aroma y suave aunque consistente sabor."

Bar Tomás es una demostración de que la gastronomía más popular sigue despertando interés en el público y que puede funcionar pese a la evolución de la cocina estos últimos años, con platos sencillos pero que conquisten a los clientes.