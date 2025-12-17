Buscar un regalo para esos nómadas inquietos no siempre es fácil. Muchos apuestan únicamente por la comodidad y otros prefieren mantener el estilo incluso en sus escapadas. Por eso, aquí tienes diez propuestas de las más variadas para encontrar el regalo perfecto para estas Navidades.

E. E.

Un neceser bolso

Es difícil saber qué meter en la maleta cuando tenemos poco espacio y queremos cargar poco peso. Por eso, Longchamp echa una mano para quienes viajan solo con una pequeña mochila y apuesta por un neceser que puede utilizarse como bolso de calle.

Se trata de Le Pliage Xtra dorado, fabricado en cuero de becerro metalizado brillante y que cuenta con una bandolera ajustable con cadena dorada. En el interior, además del bolsillo, dispone de una ranura para las tarjetas, para que podamos darle ese doble uso. El precio es de 350€.

E. E.

Libro La Mamounia

La prestigiosa editorial Assouline ha apostado por un libro único que nace después de varios meses de investigación y de un trabajo meticuloso: La Mamounia. La obra es una inmersión en el mundo de la Gran Dama y un homenaje a los valores de este hotel, sobre todo en la transmisión de un arte de vivir único que ha pasado de generación en generación.

Con unas fotografías increíbles, a lo largo de sus páginas, La Mamounia comparte su historia con emoción y autenticidad. El libro está a la venta desde el 8 de septiembre.

E. E.

Bien conjuntados

Bimani no sólo se preocupa por tu armario en el día a día sino que ha lanzado una serie de complementos para regalo estas Navidades que son perfectos para quienes no quieren perder el estilo ni siquiera en sus viajes.

En esta ocasión, la bolsa de viaje beige se complementa con el gorro de lana, caliente y elegante, para las escapadas cortas de invierno.

El precio de la bolsa es de 150 euros y el del gorro de 45 euros.

E. E.

Colores de moda

La apuesta de Delsey París para este año es el diseño pero sin perder ni un ápice de resistencia en unas maletas que son las preferidas de los aventureros que quieren viajar con su equipaje seguro.

Rempart es la línea robusta y versátil con una innovadora estructura stackable, que permite apilar y fijar las maletas entre sí. Además, las ruedas dobles no hacen casi ruido y el interior es perfecto para cualquier tipo de viaje. Los tonos de moda este año son negro, plata, verde o naranja.

E. E.

Para escuchar la aventura

Unos buenos auriculares son imprescindibles en cualquier bolso de viaje, tanto para escuchar lo que queramos como para no oír lo que nos moleste.

Estos de Energy, en su modelo Pineapple Max Sky, es una de las opciones más modernas y económicas para conseguir no perder el ritmo cuando estemos fuera de casa por solo 49,99 euros.

Tratamiento en Caldea. Caldea

Una experiencia sensorial

Viajar hasta Caldea no es sólo una escapada de nieve donde esquiar en una de las mejores pistas de Andorra y disfrutar de los paisajes. También es el lugar perfecto para vivir una experiencia única con su carta de tratamientos que prometen reconectar cuerpo y mente, como con el nuevo masaje Shiatsu.

Caldea también es un regalo especial para ir acompañado. Su Romantic Room, una cabina privada equipada con una cama balinesa sin dosel, es el escenario de los tratamientos en pareja que son el mejor presente que podemos elegir para compartir.

Colaboración de American Tourist con Disney.

El niño o la niña que hay en ti

Lo nuevo de American Tourist en su colaboración con Disney es la maleta de cabina Mickey Magic, en seis colores diferentes, que conecta con el niño o la niña que sigue viviendo en el corazón de los más aventureros.

Fabricada en polipropileno 100%, esta maleta de 55 centímetros destaca por su ligereza y su gran resistencia a golpes y desplazamientos. Sus cuatro ruedas dobles giratorias permiten un movimiento suave y estable, incluso entre multitudes o suelos helados, y su cerradura TSA asegura que todo lo que lleves dentro viaja protegido. Desde 120 euros.

Una viaje sorpresa con Waynabox. E. E.

¡Sorpresa!

Es un regalo que nunca falla para los amantes de los viajes y las escapadas: una ruta sorpresa. De hecho, regalar un viaje con destino desconocido se ha convertido en una tendencia que año tras año y gracias a los paquetes de Waynabox ha ido creciendo.

Se trata de un regalo flexible ya que las cajas de Waynabox permiten que quien las reciba elija las fechas, personalice su viaje y elimine de una lista de posibilidades aquellas ciudades que no quiere visitar.

Dos días antes de la fecha marcada descubrirá adónde volará y empezará su aventura. El precio es desde 125 euros por persona, incluyendo los vuelos y una noche de alojamiento.

La línea especial de Samsonite para esta Navidad. E. E.

La Navidad en una maleta

Lo último de Samsonite es un homenaje a la Navidad con sus colores en rojo y plata. La colección Lite-Box Alu cuenta con una carcasa de aluminio anodizado y una estructura robusta con esquinas reforzadas. Está disponible en cinco tamaños diferentes y los precios van de 750 a 950 euros.

Por su parte, C-Lite apuesta todo al vibrante Chili Red, con la tecnología Curv® que te permite moverte con libertad debido a que no pesan casi nada. Además, su forro interior está realizado en en PET reciclado dentro de su compromiso por la sostenibilidad. Los precios van desde los 400 a los 560 euros.

Amenities de lujo para regalar. E. E.

Amenities de lujo

Las amenities se han convertido casi en objetos de coleccionista. Ladenac ha ampliado su universo olfativo con una creación que redefine la noción del lujo cotidiano: una nueva línea de alta gama que busca transformar la rutina del cuidado diario en una experiencia sensorial.

Todos sus productos están enriquecidos con polvo de oro, polvo de diamante y extracto de perla líquida, y cuenta con gel de ducha, jabón líquido, sérum corporal, crema de cuerpo y sérum de manos Además, se ha inspirado en los perfumes más emblemáticos de la casa como Boisée Mousse, Bois de Russie, Kumkat Noir y Yuzu Lush.