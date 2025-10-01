Las tres ciudades más emblemáticas de Jordania, combinan el encanto histórico: Petra, Áqaba y Jerash

Jordania es uno de esos países mágicos donde la historia antigua se funde con la vida moderna. Desde sus impresionantes paisajes desérticos hasta sus bulliciosas ciudades, invita a recorrer algunas de las ruinas más emblemáticas del mundo.

Petra es uno de los mayores tesoros nacionales jordanos y, sin duda, su atracción turística más célebre. Fue el legado de los nabateos, un industrioso pueblo árabe que se asentó en el sur de Jordania hace más de 2.000 años.

Admirada por su refinada cultura, su imponente arquitectura y su ingenioso sistema de diques y canales, Petra es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las siete maravillas del mundo moderno.

Por este enclave pasaron nabateos, sodomitas y romanos, dejando un mosaico cultural único que aún deslumbra a viajeros de todo el planeta. Petra es una ciudad que ofrece una gran variedad de lugares y monumentos impresionantes.

Esta impresionante entrada a la ciudad, un angosto cañón de más de 1 kilómetro de largo, es el punto de acceso más famoso y espectacular de Petra. Al caminar por El Siq, los visitantes se deleitan con las imponentes paredes de roca rosa.

El Tesoro, Monasterio de Petra. Cedida

El Monasterio (Ad-Deir). Situado en la cima de una empinada colina, este enorme templo tallado en la roca es uno de los lugares más impresionantes de Petra. Con sus imponentes columnas y su grandiosa escala, el Monasterio ofrece una vista panorámica de la ciudad.

Estos son sólo algunos de los lugares más deseados de Petra, pero la ciudad alberga infinidad de otros tesoros arqueológicos y naturales que invitan a explorar y descubrir.

Áqaba, ciudad costera bañada por el mar Rojo, combina tradición e historia con la frescura de un destino de playa. Su Museo Arqueológico, situado en la residencia de Sherif Hussein Bin Ali, guarda piezas de los periodos islámicos rashidun, omeya, abasí y fatimí.

Entre sus tesoros destacan una inscripción cúbica del Corán y un conjunto de dinares fatimíes de oro acuñados en Marruecos.

También existen otros muchos lugares de interés. La plaza de la Gran Revuelta Árabe es el símbolo nacional donde ondea la bandera de la revolución y se ubica la residencia de Al Hussein Bin Ali.

La mezquita Hussein Bin Ali. Cedida

La mezquita Hussein Bin Ali, con su gran cúpula blanca y sus elegantes detalles arquitectónicos, es considerada la principal de la ciudad.

La ciudad islámica de Ayla, fundada en el 650 d. C., es el lugar en el que los arqueólogos hallaron la que se cree que es la iglesia más antigua del mundo, anterior incluso a las de Belén y Jerusalén. Se trata de una iglesia romana del siglo IV.

A medida que el cristianismo se expandió por la región en el siglo IV, las iglesias comenzaron a brotar por toda Jordania. Los arqueólogos de Áqaba desenterraron la que se cree que es la iglesia más antigua del mundo, que data de finales del siglo III d. C.

Esta iglesia es un poco más antigua que la iglesia del Sagrado Sepulcro de Jerusalén y la iglesia de la Natividad de Belén, ambas del siglo IV. Además de historia, Áqaba ofrece playas, deportes acuáticos y un ambiente relajado que la convierten en un destino muy completo.

Jerash es conocida como la “Pompeya de Oriente”. La antigua ciudad de Jerash, también llamada Gerasa, es uno de los mejores ejemplos de una ciudad provincial romana en Oriente Próximo. Habitada desde hace más de 6.500 años, alcanzó su esplendor bajo dominio romano y formó parte de la Decápolis, las diez grandes ciudades del oriente del Imperio.

Teatro romano de Gerasa. Cedida

Conocida como la “Pompeya de Asia” por su excelente estado de conservación, Jerash ofrece un recorrido fascinante por el mundo grecorromano y árabe. Sus visitantes aún pueden contemplar el Arco de Adriano, con un impresionante arco 21 metros, la puerta de entrada a la ciudad romana y uno de los monumentos más importantes de la antigua ciudad. Construido en el 129 d. C. para honrar al emperador.

El Teatro Sur de la ciudad es uno de los teatros romanos mejor conservados del mundo. Fue construido durante el reinado del emperador Domiciano y tiene una calidad de 3.000 espectadores.

La Plaza Ocalada fue un antiguo foro de Jerash, era el centro neurálgico donde se instalaba el mercado. Es uno de los sitios más impresionantes del recorrido. Tiene un diámetro de unos 90 cm y 56 columnas. En el centro, una gran bandera jordana.

Destacan el circo-hipódromo y el foro ovalado, rodeado de columnas monumentales. Así como las calles empedradas con las huellas de carros romanos. Gracias a las excavaciones iniciadas hace más de 70 años, hoy Jerash es uno de los destinos arqueológicos más impresionantes de Oriente Medio.

