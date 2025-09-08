Burdeos combina su tradición vinícola con una renovación moderna y urbana, repleta de monumentos históricos

La región vinícola de Burdeos se encuentra en la costa atlántica, a ambos lados del estuario de la Gironda. Gracias a su ubicación privilegiada y a su clima, los viñedos de Burdeos producen vinos de calidad excepcional, reconocidos en todo el mundo.

Considerada una de las grandes capitales internacionales del vino, la ciudad también destaca por su patrimonio histórico y su vibrante escena gastronómica.

Su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO se debe a la extraordinaria concentración de monumentos históricos y a la homogeneidad de su arquitectura, heredada de las ordenanzas de Haussmann y de sus espléndidas plazas.

Casi la mitad de la superficie de la ciudad reúne más de 300 monumentos, formando un conjunto clásico y neoclásico único en Europa.

La Plaza de la Bolsa, construida en 1720, es una plaza real simétrica. Se trata de uno de los grandes símbolos de Burdeos.

Su atractivo se multiplica con la incorporación de una obra contemporánea: el famoso Miroir d’eau, el espejo de agua más grande del mundo, que refleja de manera espectacular las fachadas monumentales.

El Pont de Pierre, en Burdeos. Cedida

La Grosse Cloche es un campanario del siglo XV, levantado sobre los restos de la antigua Porte Saint-Eloy, es uno de los edificios más emblemáticos y fotografiados de Burdeos. Consta de dos torres circulares de 40 metros de altura unidas por un cuerpo central.

La Catedral de San Andrés y la Torre Pey Berland, de origen románico (siglo XI) y reconstruida en estilo gótico en el XIV, impresiona por sus proporciones: 124 metros de longitud y 23 de altura, con cinco capillas radiantes.

Destaca el Portal Real, decorado con bajorrelieves de la Última Cena, la Ascensión y el Triunfo del Redentor. A su lado, la torre Pey Berland, joya del gótico, permite contemplar una panorámica extraordinaria de la ciudad tras ascender 231 escalones.

El barrio de La Bastide es una antigua zona industrial, hoy convertida en un barrio dinámico, lleno de vida cultural y con un ambiente más relajado que el centro histórico.

La Cité du Vin es un monumental edificio contemporáneo, una visita imprescindible. En su interior alberga un museo interactivo que recorre la historia del vino a través del espacio y el tiempo, mostrando su importancia cultural en distintas civilizaciones.

Les Bassins de Lumières, instalado en una antigua base submarina de la II Guerra Mundial, es el mayor centro de arte digital del mundo.

Burdeos. Cedida

Sus enormes piscinas y muros se convierten en lienzos donde se proyectan, con luz y sonido envolventes, las obras de maestros como Klimt, Monet, Renoir o Chagall. Una experiencia inmersiva que convierte al lugar en una de las visitas más originales de Burdeos.

Los muelles de la Rive Gauche, conocidos como el Port de la Lune por la forma del río Garona, sus paseos invitan a descubrir antiguos almacenes de ladrillo rojo restaurado y convertido en espacios de ocio, cultura y deporte.

El recorrido, desde el Quai de Bacalan hasta el Quai de Paludate, incluye joyas como la Place de la Bourse y el Marché des Quais.