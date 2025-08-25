La ciudad sagrada de Caral, en Perú, es la más antigua de América que conserva la civilización prehistórica

La Civilización Caral, una de las más antiguas del planeta, se formó en un territorio de contrastadas configuraciones geográficas, sustentadas en una economía complementaria pesquera-agrícola y en una compleja esfera de interacción, que integro a poblaciones de costa, sierra y selva andina en Area Norcentral del Perú.

Las Pirámides de Caral son consideradas como Patrimonio Cultural por la UNESCO. Se encuentran ubicadas en la costa central de Perú, en el valle del río Supe, en la provincia de Barranca, departamento de Lima. Es parte de la región conocida como Norte Chico o Norte Chico de Perú, que es una de las áreas con mayor concentración de sitios arqueológicos en América del Sur. El sitio arqueológico de Caral se encuentra aproximadamente a unos 200 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, la capital.

La ubicación específica de Caral en el valle del río Supe es estratégica, ya que este valle cuenta con una serie de ríos que suministran agua para la agricultura y el desarrollo de una civilización temprana. Además, la cercanía al mar habría facilitado el acceso a recursos marinos, lo que habría contribuido al sustento de la población.

El sitio arqueológico de Caral, con sus impresionantes pirámides y estructuras ceremoniales, es testigo de una de las civilizaciones más antiguas de las Américas. En su apogeo, Caral fue el hogar de miles de personas y contó con seis pirámides, patios circulares hundidos, arquitectura monumental de piedra y grandes plataformas de tierra. Para los investigadores, estos edificios son testimonio de un sistema ceremonial y religioso olvidado.

Las Pirámides de Caral, en Perú. Cedida

La Pirámide de la Galería es el tercer edificio piramidal más grande de Caral después de la Pirámide Mayor y la Pirámide Central. Destaca en la cima un pasaje interior, como si fuera una galería subterránea ornamentada con siete nichos, que tiene un vano de acceso en el lado norte. Es tan pequeña que solo hay espacio para una persona, las ceremonias debieron ser individuales en este lugar. Según los hallazgos realizados, fue la de servir para actividades ceremoniales y administrativas de alto rango, se cree que tuvo un rol importante en la ciudad.

La Plaza Central constituye una gran explanada hacia la cual se orientaban las fachadas de las pirámides y las residencias de Caral. Las huellas de diferentes postes ponen en evidencia la periódica instalación de tiendas para el intercambio de productos. En el periodo antiguo se constituyó en la explanada un conjunto de recintos interconectados. Su función fue variando a través del tiempo.

La Pirámide Menor se encuentra cerca de la pirámide mayor y en este edificio se efectuaron actividades administrativas y ceremoniales. En sus alrededores se han evidenciado restos de actividades domésticas, así como materiales orgánicos, cenizas y fragmentos de artefactos líticos. Su escalera principal está ubicada en el lado norte y conduce a un recinto con fogón central.

El Templo de Anfitriones es un complejo arquitectónico amurallado con plaza circular y hundida y que fue el que se considera como el edificio más importante para celebración de ceremonias públicas. Posee una gran plaza circular hundida con conductos de ventilación subterránea y pequeños recintos en su interior. Desempeñaba una triple función religiosa, social y administrativa. También estuvo asociada con la música y ceremoniales de diverso tipo.

La construcción de la Pirámide de la Cantera involucró la extracción selectiva de la roca natural para esculpir la forma piramidal. Las investigaciones arqueológicas sugieren que los constructores habrían utilizado herramientas de piedra y, posiblemente, instrumentos de metal para tallar la roca y darle la forma deseada. Este proceso habría sido laborioso y requeriría una planificación cuidadosa para asegurar la estabilidad estructural de la pirámide.