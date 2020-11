A lo largo y ancho de España se encuentran cafés que esconden muchos años de historia y se han convertido en emblemas. En algunos se fraguó la democracia, otros han servido de inspiración para obras literarias y, sobre todo, han supuesto la mayoría de ellos un lugar de referencia para las reuniones.

Los cafés antiguos tienen una esencia mágica y reconfortable, da gusto sentarse a saborear un buen café y charlar, leer o incluso trabajar. Pero sin duda, conocer su papel a lo largo de la historia e imaginar quién ha estado sentado en sus sillas será una experiencia fabulosa. A continuación se detallan algunos de los más emblemáticos del panorama nacional.

Els Quatre Gats en Barcelona

Este café fue el elegido por Picasso para exponer por primera vez sus dibujos. A finales del siglo XIX este local acogió espectáculos y conciertos, y era el lugar de reunión de artistas del calibre de Picasso, Santiago Rusiñol o Ramón Casas. Fue un verdadero símbolo para la Barcelona bohemia y modernista inspirado en el cabaret parisino Le Chat Noir. Además, fue el lugar escogido por Woody Allen para rodar Vicky Cristina Barcelona. Hoy en día se puede encontrar el heredero del original en la misma calle Montsió 3 de la Ciudad Condal, en los bajos de la bonita Casa Martí.

Café Gijón en Madrid

Este establecimiento situado en el número 21 del Paseo de Recoletos se inauguró en 1888 y es el café literario por excelencia de la capital, sitio de referencia para reuniones de intelectuales. Entre sus clientes más ilustres se encuentran José Canalejas, Benito Pérez Galdós, Santiago Ramón y Cajal y Valle-Inclán. Además, fue el lugar de inspiración para José Cela y su obra La Colmena.

Café Comercial en Madrid

Este mítico local en la Glorieta madrileña de Bilbao volvió a abrir sus puertas en 2017 después de un tiempo de reformas. Es uno de los más antiguos, inaugurado en 1887, de ahí que haya sido testigo de conversaciones entre las que se encontraban Antonio Machado, Jardiel Poncela o Berlanga. Además de ser el café de rigor de la capital, es un lugar donde hoy se puede comer y cenar recetas típicas madrileñas.

Café Iruña en Bilbao

Frente a los populares Jardines de Albia en Bilbao se encuentra otro gran clásico de la ciudad, el Café Iruña, inaugurado en 1903. Destaca su bonita decoración mudéjar y sus azulejos, lo que le ha llevado a ser declarado Monumento Singular en 1980 y ganar el premio al Mejor Café de España por parte de la guía Café Crème Guide to the Cafés of Europe. También es famoso por su pintxo moruno.

Café Iruña en Pamplona

Fue el primer establecimiento con luz eléctrica de la ciudad de Pamplona, corriendo el año 1888. Sus lámparas de época, sus altos techos y sus grandes espejos siguen como en sus inicios y son el rasgo que lo caracteriza. Entre sus clientes más destacados se encuentra Ernest Hemingway y se dice que fue en el Café Iruña donde comenzó a escribir libros como Fiesta, Por quién doblan las campanas o El viejo y el mar.

Café Novelty en Salamanca

Este histórico establecimiento se inauguró 1905 en el número dos de la bella Plaza Mayor salmantina. Su popularidad llegó a ser tal que fue el lugar donde se celebraron banquetes del rey Alfonso XIII, además de ser el lugar donde nació Radio Nacional de España. También fue el lugar de reunión de literatos como Torrente Ballester, Carmen Martín Gaite o Unamuno. En verano resalta por sus conocidos helados.

Dindurra en Gijón

Con más de 100 años de historia, el empresario Manuel Sánchez Dindurra encargó allá por 1898 un nuevo teatro para Gijón que albergaba un espacio para café, lo que se convirtió en el mítico Dindurra. Ha sido lugar por excelencia en Asturias para reuniones y tertulias políticas y artísticas. No hay que perderse su famosa sesión de vermut y sus platos gastronómicos.

Café Royalty en Cádiz

Es en este local gaditano donde se pueden admirar exquisitas pinturas de artistas de renombre, escayolas cubiertas de pan de oro fino, muebles que datan de principios del siglo XX… Lo que permitirá transportarnos a su inauguración en el año 1912. Hasta el famoso Manuel de Falla dio en el Café Royalty conciertos. A pesar de estar años en el olvido, a partir de 2008 ha conseguido recobrar todo su esplendor.

