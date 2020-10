En el centro de Croacia se encuentra Zadar, uno de los lugares más destacados en lo referente al turismo de la costa Dálmata. Son varios los aspectos por los que destaca esta ciudad, pero sin duda el más llamativo es por sus atardeceres, probablemente los más famosos de la costa del mar Adriático.

Zadar fue un antiguo asentamiento iliriano surgido hace más de 3.000 años. Muestras de su historia se pueden apreciar en las distintas capas de las murallas de la ciudad o en sus monumentos de estilo gótico, renacentista y barroco. Además, en sus alrededores se encuentran cuatro parques nacionales y 1.200 kilómetros de costa salpicada de unas 300 islas e islotes, bahías tranquilas y prácticamente vírgenes.

La parte vieja de la ciudad todavía preserva su antigua y gruesa muralla flanqueada por impresionantes puertas, como la puerta del puerto o la puerta del continente. También se conservan algunas de las ruinas romanas de su interior, como el foro romano o la iglesia prerrománica de San Donato, del siglo IX. Muchos aseguran que Zadar posee las más hermosas iglesias romanas de Croacia.

La muralla es de origen romano, pero fue el reino de Venecia el que las levantó tal como se pueden ver hoy. Uno de los mejores lugares para contemplar la muralla es desde el parque Perivoj Kraljice Jelena Madijevke, un museo arqueológico al aire libre. Una vez dentro de la ciudad, la primera parada y el lugar donde iniciar la ruta turística puede ser la Plaza Narodni, conocida como la plaza del pueblo. Es la única que ha conservado su patrimonio tras los bombardeos que ha sufrido Zadar y en ella se pueden contemplar bonitos edificios, entre los que destaca la iglesia oculta del siglo XI.

La Plaza de los 5 pozos es otra plaza que sorprende y es que cuenta con cinco pozos construidos para aprovechar el agua y almacenarla en cisternas subterráneas cuando el Imperio Otomano destruyó el acueducto.

El centro de esta ciudad croata cuenta con un gran número de iglesias, siendo la que más llama la atención la Iglesia de San Donato, con una planta redonda sorprendente. Aunque se conoce por el nombre del obispo, en realidad está dedicada a la Santísima Trinidad y fue construida siguiendo los cánones de la tradición bizantina.

La Catedral de Santa Anastasia, del siglo XIII, tiene un marcado gusto italiano y fue levantada sobre las ruinas de una basílica anterior. Su exterior destaca por los arcos ciegos dispuestos como en dos gradas horizontales. Otros templos religiosos que sorprenden son la Iglesia de San Chrysogonus y la Iglesia de Santa María.

El monasterio franciscano alberga la iglesia gótica más antigua de Dalmacia y que, aunque la fachada sea un tanto sombría, no debe faltar su visita porque su interior sorprenderá. En su interior destaca el pequeño claustro, los altares y la sacristía. Por otra parte, en Zadar se puede contemplar la esfinge más grande Europa. Se encuentra en la Villa Attilia y se trata de una creación de principios del siglo XX.

Son muy pocos a los que el atardecer que se deja ver desde Zadar no los cautiva. Cualquier punto de la ciudad es bueno para contemplarlo, siendo el famoso Gretting to the Sun (Saludo al sol) el más destacado. Se trata de un círculo lleno de placas solares que por las noches se transforma en un fantástico espectáculo de luces. El arquitecto croata Nikola Basic diseñó este lugar que se ha convertido en el más popular cuando empieza a caer el sol.

Al lado de este espacio se encuentra el Órgano de Mar, otro espectáculo, aunque en este caso sonoro. El Órgano del Mar se trata de unas escalinatas con pequeños orificios por los que sale el sonido tras el golpe del oleaje. Muchos escogen este lugar para relajarse en el atardecer escuchando los sonidos que desprende.

Finalmente, Zadar también es un buen destino para disfrutar del turismo playero ya que hay fabulosas playas cercanas a la ciudad. Algunas de las más destacadas son Kraljičina plaža, Dražica beach y Zaton beach. Además, se puede aprovechar para conocer alguna de las islas que se distribuyen por la costa croata, tales como Kornati o Dugi, en las que se encuentran algunos destacados parques nacionales.

