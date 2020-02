En el valle del río Apies, Pretoria es la capital administrativa de Sudáfrica, calidad que comparte con Ciudad del Cabo y Bloemfontein. El significado de Pretoria es Ciudad de las jacarandas, debido a la abundancia de árboles de jacarandá con flores color púrpura, que desbordan en las calles, parques y jardines en la primavera. Su larga historia, complicada y fascinante, se puede apreciar en importantes antiguos edificios y museos. El centro de la ciudad está diseñado de una forma típica con amplias calles y cuenta con las oficinas gubernamentales, ministerios, embajadas extranjeras y misiones diplomáticas.

Esta ciudad sudafricana fue fundada en el siglo XIX por los bóeres y a través de los monumentos se puede conocer su historia en la época colonial holandesa, cuando se asentaron en el país y lucharon por la independencia de Sudáfrica, además de su etapa anterior. Uno de los lugares más interesantes de Pletoria es Church Square, la plaza central de la ciudad en el medio de la que se encuentra la estatua de Paul Kruger, líder bóer de finales del XIX y uno de los padres de la República de Sudáfrica. Con el paso de los años esta estatua se ha convertido en una de las señas de identidad de la ciudad.

Alrededor de la plaza se encuentran significativos edificios como el Tribunal de Justicia, donde fue juzgado y condenado a prisión otro importante de la historia sudafricana, Nelson Mandela; o el Raadsaal, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura afrikaans que fue el parlamento de la antigua república de Transvaal, precursora de la actual Sudáfrica.

En general, los edificios de Pretoria tienen una marcada influencia colonial, junto con pequeños toques de la arquitectura art deco y el estilo sudafricano. La sede del gobierno, Unions Buildings, son muestras de ello. Situados sobre la colina Meintjieskop y presididos por una enorme estatua de nueve metros de Nelson Mandela a la entrada, fue el lugar donde Mandela prestó juramento como primer presidente negro del país en 1994. Además de admirar la majestuosidad de los edificios, hay que contemplar sus increíbles jardines, el anfiteatro, el Garden of Remembrace y el Monumento de Delville Wood.

Otro monumento importante de Pretoria es el dedicado a los Voortrekker, los pioneros bóeres que colonizaron el país en el siglo XIX y consiguieron la independencia de Reino Unido. Situado en lo alto de una colina y visible desde cualquier punto de la ciudad, alberga en su interior el mayor friso del mundo, a través del cual se cuenta la historia de estos pioneros. También destacan otros edificios como Mahlamba Ndlopfu que funciona como casa del Presidente, el Banco de la Reserva, el estadio deportivo Loftus Versfeld y el Teatro Estatal.

En Jacob Mare Street se encuentra el lugar donde se firmó la paz en la guerra anglo-boer en 1902, y es la Melrose House. Sorprende por su arquitectura que podría recordar a la de Gaudí, con techos rojos, extravagantes curvas y construida en estuco blanco y hierros forjados, además de sus preciosos jardines.

Pretoria también es una ciudad cultural y en ella destacan museos como el Museo Nacional de Historia Cultural de Ditsong, donde se proporciona una perspectiva fabulosa de la gran diversidad de culturas sudafricanas, desde pinturas rupestres y figuras de la Edad de Hierro hasta el arte contemporáneo y artesanías, mientras que en el Museo de Mapungubwe se exhiben ornamentos del oro excavado, marfil, cerámicas, figuras de arcilla, hierro y cobre del siglo de la Edad de Piedra en Limpopo. También destaca el Museo de Historia Natural, donde se ofrecen colecciones de aves, reptiles, conchas, mamíferos y demás especies, además de una exposición permanente de El origen de la vida.

Esta ciudad también es un popular destino estudiantil, ya que cuenta con importantes universidades como la University of South Africa, la Tshwane University of Tecnology, la University of Pretoria y el Consejo de Investigación Científica e Industrial. Es por esto que su vida nocturna es muy ferviente, destacan el barrio de Centurión, donde se sitúa la marcha en la zona del puerto, o también las zonas de bares y restaurantes en Menlyn, Kolonade y Wonderpark.

Al igual que en toda Sudáfrica, en Pretoria se come mucha carne, concretamente carne asada. Se pueden encontrar platos exóticos, como los de carne de cebra, antílope y, otros más raros, como insectos tostados. También son populares los guisos de pollo y cerdo con verduras, además de los postres con frutas como el mango, el litchi o la pera.