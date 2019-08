¿Por qué elegir entre el buceo o la escalada cuando puedes hacer ambas? ¿Y quién dijo que no era posible hacer un viaje cultural y al mismo tiempo pasar días enteros relajándote en un jacuzzi o spa?

¿Por qué tener que elegir si puedes tenerlo todo? ¡Royal Caribbean® y Viajes El Corte Inglés te ofrecen todo esto y mucho más!

Ahora es el mejor momento para reservar tus vacaciones 2020 en un crucero Royal Caribbean® por el Mediterráneo o el Norte de Europa.

Vacaciones donde todo es posible

Reimaginando experiencias

Si lo quieres hacer todo y con las instalaciones más novedosas, estás de enhorabuena, en el verano de 2020 surcarán las aguas del Mediterráneo dos barcos “reimaginados” de Royal Caribbean®: Allure of the Seas® y Explorer of the Seas®. Estos barcos cuentan con nuevas y emocionantes experiencias e instalaciones. Además, hay un espacio a bordo para todos los gustos; lugares y actividades ideadas para los niños, zonas exclusivas para adolescentes y una amplia oferta gastronómica.

Embarca en el Allure of the Seas®, el barco más premiado del mundo, que llegará a las aguas del Mediterráneo para ofrecerte, entre muchas otras experiencias, desprender adrenalina a raudales. ¿Eres lo suficientemente valiente como para dar el salto en el tobogán más alto en alta mar? No te lo pienses más, deslízate por las 10 cubiertas del barco y atrévete con el Ultimate Abyss℠. Coge a un amigo y tírate por esta aventura serpenteante. Los toboganés Typhoon℠, Cyclone℠ y Supercell℠ son The Perfect Storm℠. Disfruta de los cañones y las fuentes de agua en Splashaway Bay℠, el parque acuático más divertido. Además, el Adventure Ocean® se reinventa con nuevos espacios de juego abiertos y dedicados a los niños.

Los jóvenes de 13 a 17 años también tienen su propio espacio donde relacionarse, escuchar música, ver películas y mucho más.

Tobogán Ultimate Abyss.

Después de tanta actividad, o de disfrutar de no hacer nada más que tomar el sol viendo el mar, es normal que tengas hambre. Perfecto, porque El Allure of the Seas® es un destino gastronómico en sí mismo. Cuenta con restaurantes para todos los gustos. Disfrutaréis de los auténticos sabores de la Toscana en el reimaginado Giovanni’s℠ Italian Kitchen & Wine Bar, donde encontrarás pizza hecha en un horno de leña y vinos de las regiones más famosas de la Bella Italia. Continúa tu viaje culinario en Portside BBQ℠, un lugar para probar las mejores carnes, ideal para los fans de las barbacoas. En el mexicano El Loco Fresh℠ podréis degustar deliciosos burritos y tacos. Y de postre, los dulces de Sugar Beach℠ donde podrás elegir entre más de 200 golosinas y helados así como recibir clases de decoración de cupcakes.

El Allure of the Seas® , un destino gastronómico por sí mismo.

Los mejores bares de toda la flota se reúnen en el nuevo Allure of the Seas® Toma asiento en el Music Hall y disfruta de la mejor música en vivo en primera fila, o tómate una refrescante cerveza en el Playmakers℠ Sports Bar & Arcade. Conoce a nuestros bármanes robóticos del Bionic Bar® o degusta un cóctel en The Lime and Coconut℠. Al caer la noche, canta y baila en el nuevo Spotlight℠ Karaoke.

Bármanes robóticos del Bionic Bar®.

El Allure of the Seas® cuenta con camarotes adaptados a cada tipo de cliente. En su interior podréis encontrar camarotes familiares para tres o cuatro pasajeros. Camarotes interiores o con vistas al mar, en los que podrás despertarte viendo el océano o disfrutando de los espectaculares atardeceres que ofrecen los puertos de las ciudades por las que pasáis. También los hay con balcón, para desayunar con las mejores vistas y si queréis todavía más lujo, los camarotes de la Clase Royal Suite cuentan con un diseño mejorado. El lujo VIP se divide en 3 tipos de camarotes diferentes: Sea Class, Sky Class y Star Class. Elijas la opción que elijas, la comodidad en todos los camarotes está garantizada.

Vive momentos únicos en familia

Viajar en familia aporta vivencias y recuerdos inolvidables. Disfrutar de tiempo de ocio con los que más quieres genera momentos únicos e irrepetibles. Como son consciente de ello, Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés te lo ponen fácil. Reserva hasta el 31 de agosto tu crucero para viajar en 2020 y podrás beneficiarte de hasta un 30% de descuento, precios especiales para familias. Además del Allure of the Seas®, los otros barcos de la naviera en los que puedes reservas con esta oferta son: Explorer of the Seas®, Jewel of the Seas® y Brillance of the Seas®.

Elijas el barco que elijas, a bordo vivirás un viaje inolvidable, ya solo queda que decidas el escenario; Mediterráneo Clásico, El Gran Mediterráneo, Mar Báltico y Fiordos o En busca de los Zares, son los 4 itinerarios para que vivas tus mejores recuerdos en familia.

Mediterráneo Clásico

Allure of the Seas® / BARCO RENOVADO

8 días | 7 noches

Desde 421€

Salidas desde Barcelona:

De mayo a octubre de 2020

El Gran Mediterráneo

Explorer of the Seas®/ BARCO RENOVADO

8 días | 7 noches

Desde 517€

Salidas desde Roma:

De mayo a octubre de 2020

Consulta itinerarios de 9 y 10 noches

Mar Báltico y Fiordos

Jewel of the Seas®

8 días | 7 noches

Desde 613€

Salidas desde Estocolmo y Copenhague:

De mayo a agosto de 2020

En busca de los Zares

Brillance of the Seas®

13 días | 12 noches

Desde 875€

Salidas desde Ámsterdam:

De mayo a agosto de 2020

Precios "desde" por persona y estancia en camarote doble interior en régimen de pensión completa a bordo (incluida selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). Válidos para determinadas salidas de 2020. Tasas de embarque, pre-pago de servicio a bordo y gastos de gestión (16€ por reserva) no incluidos. Consulta condiciones. Plazas limitadas.