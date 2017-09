Viajar en tren siempre tiene descuentos

Renfe lleva acompañándonos en nuestros viajes de norte a sur y de este a oeste desde hace ya más de 75 años. Más de 35 millones de personas deciden anualmente subirse a los vagones de la alta velocidad española para emprender viajes de ocio, para descansar, para volver a sus ciudades de nacimiento o incluso para viajes rápidos de negocios. Sea cual sea la causa, Renfe siempre tiene un billete que se adapta a las necesidades de sus clientes.

Tipos de billetes

Podemos encontrar un amplio abanico de ofertas para los usuarios de Renfe. Una de sus tarifas puede sostener descuentos de hasta un 65% del precio normal. Este billete es conocido bajo el nombre de Promo+. No permite elegir asiento y en caso de cancelación se devuelve un 70% del precio pagado. Sin embargo, para elegir entre ventana o pasillo, o en caso de no tener muy claro la fecha u hora del viaje, la mejor idea es apostar por el billete flexible, donde en caso de anulación únicamente habrá que pagar un 5% del billete. Además, se puede cambiar (si hay disponibilidad) gratuitamente por otro billete de la misma clase, pagando la diferencia si el importe fuera superior.

Las opciones para ahorrar en el billete son variadas. Istock

Para viajar en familia o con amigos lo mejor es optar por la ‘Tarifa 4 Mesa’. Para poder obtener esta tarifa hay que comprar los cuatro billetes a la vez, aunque sólo haya tres viajeros y un asiento acabe yendo vacío. Cuenta con un descuento del 60% del precio normal. Los cambios no están permitidos, y para anularlo sólo habrá que pagar el 50% del precio total.

Empezar y terminar el viaje junto a Renfe también tiene ventajas. El billete ‘ida y vuelta’ cuenta con un descuento de un 20% en cada trayecto, el único requisito es que se deben comprar los dos billetes a la vez. Sin embargo es totalmente gratuito cambiar la fecha del viaje, siempre y cuando se haga con tiempo y no se cambien las ciudades de origen o destino. Al anularlo se reembolsará el 60% del precio pagado del billete.

Tarifas según la edad o frecuencia de viajes

Renfe también piensa en los más pequeños. Hasta los cuatro años pueden viajar los niños gratis en AVE, Avant y Media Distancia al estar acompañados por un adulto. Aún así, es necesario que el niño lleve su propio billete gratuito para presentarlo ante el personal de Renfe antes de iniciar el viaje. Luego, hasta los 14 años, dispondrán de un descuento de un 40% en los billetes.

De 14 a 25 años el descuento en el trayecto es del 20%. Istock

A partir de esa edad y hasta los 25 años se ofrece un ahorro de un 20% en todos los billetes a los jóvenes que sean titulares de tarjetas como el carné joven, carné internacional o la tarjeta european young, entre otras. Coger AVES, Media Distancia o Avant con mucha frecuencia es equivalente a apostar por la Tarjeta +Renfe joven 50. Tiene un coste de 50 euros y una validez de un año. Con ella se podrá disfrutar de descuentos de hasta el 50% de los billetes, pudiendo cambiarlo gratuitamente si no te viene bien la hora del viaje (para cambiar el día se deberá abonar únicamente un 20% de gastos).

Además, para los mayores de 60 años, pensionistas españoles con más de 18 años y alguna incapacidad o discapacitados con más de un 65%, existe la tarjeta dorada, cuyo coste tiene seis euros y una duración de un año. Los titulares de esta tarjeta dispondrán de un descuento en sus viajes de un 40% de lunes a jueves y de un 25% de viernes a domingo en trenes de alta velocidad.

Los menores de 14 años ahorran un 40% y los mayores de 60 un 65%. Istock

Otros servicios en Renfe

Algo primordial a la hora de viajar es saber qué equipaje podemos transportar con nosotros. Renfe permite que cada persona lleve tres bultos si la suma total de éstos no excede los 25 kgs. Además, tienen un servicio puerta a puerta, en el que un mensajero recoge tus maletas en el lugar de origen y en un plazo máximo de dos días te las entregan en el lugar de destino. Tiene un coste de 20 euros.

Además, viajar con una mascota, en los trenes de Renfe, está permitido. Únicamente en AVE se deben cumplir estos requisitos: que el animal no exceda de los 10 kgs y viaje en un transportín. Evidentemente también debe de tener sus papeles en regla, con las vacunas y medidas higiénico-sanitarias pertinentes. Viajar con un perro, gato o cualquier otro animal de compañía pequeño será gratuito para los viajeros de clase preferente. Si el billete es de clase turista habrá que pagar el 25% del precio de un billete normal. En los cercanías es totalmente gratis.

Los amantes del deporte que no imaginan viajar sin su bicicleta, o los músicos que no pueden dejar atrás su instrumento, pueden transportar gratuitamente ‘bultos grandes’ en los vagones de estos trenes.

Otro de los servicios que ofrece el personal de Renfe es el de acompañar a niños entre seis y catorce años que viajan sin la supervisión de un adulto. También acompañan y ayudan, gracias a su programa Atendo, a personas con alguna discapacidad o problemas de movilidad, este es un servicio gratuito y disponible las 24 horas, mientras que el acompañamiento al niño está disponible únicamente hasta las 22:00 horas.

El AVE está de aniversario, y gracias a ello también hay descuentos para todos. Istock

Además, con motivo de su 25 aniversario en los trenes de alta velocidad, Renfe impulsó una nueva tarifa en la que los días 25 de cada mes pone a la venta billetes a 25 euros. En la sexta tanda, el 25 de este mes de septiembre, se agotaron los billetes a las dos horas de emitirlos, llegando a vender 25.339 billetes.

Renfe no sólo se preocupa de diseñar las tarifas y ofertas que más se adapten al bolsillo de cada persona, también intenta que el viaje sea lo más cómodo y satisfactorio posible, por ello disponen de servicio de cafetería, de prensa, de cine a bordo y, además, disponen de coches en silencio. En estos vagones no se reparten cascos gratuitos (como hacen en el resto), no pueden viajar niños ni animales y no está permitido hablar por teléfono o mantener una conversación muy larga con el acompañante. Todo esto hace que sea un lugar fantástico para poder ir trabajando o totalmente relajado durante el viaje. Medidas que permiten empezar a disfrutar del viaje antes de llegar al destino.