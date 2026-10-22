Una empresa construye una residencia de estudiantes con 263 habitaciones en el barrio de Orriols de Valencia

Valencia tendrá una nueva residencia de estudiantes en la avenida de la Constitución, en el barrio de Orriols, con capacidad para 263 habitaciones.

El proyecto, desarrollado por la empresa AC Student Development, supondrá la construcción de un edificio de cinco plantas, con semisótano y ático en una parcela de casi 1.500 metros cuadrados.

Comprende del número 228 de la avenida Constitución, esquina con la calle del Duque de Mandes, hasta el número 236, donde se llevan a cabo los trabajos de adecuación del terreno tras las demoliciones.

En la esquina había un almacén de una planta construido en 1914, según los datos del catastro. El resto eran almacenes y oficinas que databan del año 1950 y que estaban en desuso y en estado ruinoso.

Todos estos inmuebles han sido derruidos para levantar la nueva edificación de uso residencial comunitario.

Concretamente, como residencia de estudiantes, con 263 unidades de alojamiento y las zonas comunes, como la cocina, repartidas entre la planta baja y el semisótano.

La obra en la avenida Constitución de Valencia EE

El edificio tendrá aproximadamente 10.400 metros cuadrados construidos. El proyecto contempla que el sótano alberga el aparcamiento con diez plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

En el semisótano habrá una sala de estudio, un comedor, la sala de juegos, el cine, la lavandería, el gimnasio, la cocina y los patios exteriores. En la planta baja, además de la recepción, ya habrá habitaciones para estudiantes.

Como particularidades, la primera planta contempla la instalación de una piscina y en el ático habrá 14 habitaciones con terraza privada.

AC Student Development es una empresa con dirección social en la calle Gregori Maians, 7 de Valencia y con objeto social de compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, propiedad del empresario Enrique Adrien Calduch. La compañía comenzó sus operaciones en marzo de 2026.

La parcela en la que se construirá la residencia de estudiantes en Valencia EE

La empresa opera como una sociedad mercantil con un consejo de administración en el que participan las sociedades valencianas RZS Investments y Glaros Capital, que se dedican al sector inmobiliario, y la constructora Tecmo Instalaciones Obras y Servicios SA, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

El barrio de Orriols, en el norte de la ciudad, no es una zona tradicionalmente universitaria, ya que está a una distancia media de los principales campus, pero está bien comunicado y limita con Benimaclet, el barrio universitario por excelencia.

Casi 2.700 plazas

Según datos del Ayuntamiento, la ciudad dispone en la actualidad de alrededor de 5.500 plazas operativas en residencias, una cifra muy por debajo de la demanda potencial y que provoca que los estudiantes se vean abocados a acudir al alquiler convencional.

Desde el año 2023, el Consistorio ha concedido licencias para más de 2.073 plazas en 16 residencias de estudiantes y tramita otras 653 plazas.

Esas plazas permitirán, según las mismas fuentes, recuperar unas 900 viviendas para aumentar la oferta de alquiler residencial y disminuir la presión sobre los precios, dado que la ocupación media de los pisos compartidos por estudiantes es de tres inquilinos.

En este sentido, la última actuación fue la admisión a trámite del Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución 3 Remunta (UE-3), en el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar, con 680 plazas para universitarios.

El PAI de la Remunta comprende una de las bolsas de suelo pendientes de desarrollo entre la avenida de Tarongers, el parque de la Remunta y las calles de Comte de Melito y de Felip Vives de Canyamars.

Se trata de una superficie de más de 15.000 metros cuadrados calificada como de uso terciario compatible con el residencial comunitario.

Junto al cercano PAI de Enginyer Fausto Elío, donde se prevén 110 unidades de alojamiento residencial dotacional y una residencia de estudiantes de más de 600 plazas, la activación del PAI de la Remunta consolida un núcleo residencial universitario con potencial para 1.300 plazas de estudiantes a las puertas de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV).