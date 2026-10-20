Valencia aprueba el proyecto urbanístico de Metrovacesa en Benimaclet para construir 1.345 viviendas: 700 serán públicas

El Ayuntamiento de València procederá este viernes a la aprobación definitiva del PAI de Benimaclet en un pleno extraordinario. Ello permitirá la construcción de 1.345 nuevas viviendas en total, de las que más de 700 serán públicas entre protegidas y dotacionales.

El barrio ganará cerca de 70.000 metros cuadrados de zonas verdes, otros 32.000 metros cuadrados de equipamientos y más de 1.200 plazas públicas de aparcamiento.

Metrovacesa, promotora que lidera a los propietarios del sector, abordará junto al Ayuntamiento la fase de reparcelación que se abrirá tras la aprobación municipal del proyecto. La actuación prevé cerca de 44 millones de euros en cargas de urbanización.

"El impulso dado a este PAI por parte del actual equipo de gobierno tras más de dos décadas de tramitación y el diálogo con el vecindario culminará así en el desarrollo de una de las mayores bolsas de suelo pendientes en la ciudad", subrayó el consistorio en un comunicado.

El sector comprende alrededor de 268.000 metros cuadrados de suelo, con una edificabilidad prevista de 129.000 metros cuadrados de superficie residencial cuyo desarrollo permitirá aumentar de forma notable la oferta de vivienda disponible en la ciudad frente a la crisis habitacional.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, destacó que se trata de "un hito para València y, especialmente, para un barrio que necesita ver cómo sus demandas se convierten en soluciones".

Figuración de la reurbanización. EE

Además, el PAI contempla cerca de 20.000 metros cuadrados de suelo dotacional en cinco parcelas públicas con un potencial estimado de alrededor de 300 viviendas dotacionales que se sumarían a las 403 viviendas protegidas previstas y elevarían por encima de 700 la oferta conjunta de vivienda protegida y dotacional.

La ordenación reserva cerca de 70.000 metros cuadrados de zonas verdes, que incluyen parques, jardines, espacios libres y áreas de juego. A ellos se suman unos 32.000 metros cuadrados de equipamientos educativos, deportivos, residenciales dotacionales, de uso múltiple y de infraestructuras. Además, el proyecto prevé más de 32.200 metros cuadrados de suelo terciario y añade 1.200 plazas públicas de aparcamiento al barrio.

Zonas verdes

El futuro gran parque central del PAI de Benimaclet, de unos 30.000 metros cuadrados, incluirá áreas deportivas, juegos infantiles, zonas para mascotas y espacios de paseo y encuentro vecinal.

El diseño contempla arbolado de sombra, zonas húmedas y un anfiteatro natural para actividades culturales, educativas y comunitarias. El proyecto reserva también unos 5.000 metros cuadrados para huertos urbanos, reforzando la relación histórica del barrio con la huerta.

La actuación incorpora la prolongación peatonal de la avenida de Valladolid hasta la Ronda Norte y nuevas conexiones a pie entre Benimaclet y la huerta de Vera. También prevé la recuperación ornamental de la acequia del braç de l'Alegret, la introducción de especies autóctonas y la renaturalización del borde entre la ciudad y la huerta.

Según las previsiones aportadas por el promotor, la dotación de zonas verdes pasará de 3,38 a 5,83 metros cuadrados por habitante.

El PAI incorpora sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), con zanjas drenantes y áreas de infiltración que favorecen la absorción del agua de lluvia por el terreno y reducen la escorrentía. Estas soluciones basadas en la naturaleza contribuirán a mejorar la permeabilidad del suelo y la adaptación del barrio a episodios de lluvias intensas. Metrovacesa prevé una capacidad de drenaje de hasta 885 metros cúbicos de agua por minuto.

Figuración del PAI. EE

El proyecto incluye, además, un depósito de tormentas de más de 7.000 metros cúbicos, cuyo coste se repartirá en un 70% a cargo del Ayuntamiento y un 30% a cargo del urbanizador. La propuesta fija en 30 meses el plazo de ejecución de las obras de urbanización, contado desde el acta de replanteo.

Desde la reactivación del expediente en 2023, la Delegación de Urbanismo y Vivienda ha mantenido diversos encuentros con representantes vecinales para explicar la ordenación y recoger sus observaciones. Este martes se celebrará otro de estos encuentros con los representantes vecinales para exponerles todos los detalles de la aprobación definitiva del PAI.

Juan Giner subrayó que "el proyecto es mejor gracias a las aportaciones de los vecinos y al trabajo de los técnicos de Urbanismo". "Nuestro objetivo no ha sido únicamente sacar adelante el PAI, sino acertar con su diseño. Escuchar, explicar las razones técnicas e incorporar las propuestas viables nos ha permitido avanzar hacia ese PAI de todos que hemos defendido desde el principio", dijo.

"El diálogo se refleja en decisiones concretas: concentrar la edificación en los extremos para liberar el centro del sector, mejorar la conexión con la huerta y recuperar los caminos históricos. A ello se suman la prolongación peatonal de la avenida de Valladolid, la integración de los huertos urbanos y los espacios para el encuentro vecinal. No se trata solo de construir viviendas, sino de hacer barrio y de que el nuevo desarrollo respete la identidad de Benimaclet", agregó.