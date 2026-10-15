Valencia aprueba las bases para convocar 100 plazas de Policía Local tras las indicaciones de la Generalitat: 70 son turno libre

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado las bases para convocar 100 plazas de Policía Local, de las que 70 serán de turno libre y 30 por movilidad. Del turno libre, se reservan 21 plazas para mujeres.

La Junta de Gobierno Local aprobó en su última reunión del 8 de octubre las normas reguladoras tras las indicaciones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE) dependiente de la Generalitat Valenciana.

De esta manera, en el texto aprobado se incluyen las observaciones del organismo autonómico respecto a las vacantes imprevistas y el reemplazo de aspirantes en caso de renuncias o exclusiones.

Además, las bases ajustan los protocolos obligatorios para el reconocimiento médico según la normativa autonómica vigente. Finalmente, se incluye el baremo de méritos para la fase de concurso, con un máximo de 12 puntos.

Fuentes del Consistorio destacaron que con la incorporación de estos agentes se reforzará la seguridad ciudadana, se mejorará la vigilancia del espacio público y se incrementará la capacidad de respuesta del cuerpo policial en distintos puntos de la ciudad.

La intención es fortalecer el trabajo en "los ámbitos prioritarios", como el control de los patinetes eléctricos en las calles de la capital, unidad pionera que se puso en marcha el pasado mes de febrero, la seguridad vial y la Policía de Barrio.

El concejal de Movilidad y Seguridad, Jesús Carbonell, destacó que "contar con cien nuevos agentes permitirá fortalecer unidades fundamentales para garantizar una movilidad más segura y una mejor convivencia en nuestros barrios".

La plantilla

Estas fuentes subrayan que con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de Valencia continúa avanzando en el refuerzo de la plantilla de la Policía Local.

En lo que va de legislatura, se han incorporado 257 nuevos agentes, a los que se sumarán los cien correspondientes a esta convocatoria.

En este periodo se ha pasado de 58 a 105 agentes de la Policía de Barrio, que se han desplegado en los barrios de En Corts, La Fonteta de Sant Lluís, Montolivet, Safranar, Benimàmet, La Fontsanta, Sant Antoni y Benimaclet, zonas donde ese recurso no existía.

Una de las prioridades es reforzar las actuaciones de vigilancia y control relacionadas con el uso de los patinetes eléctricos, con el fin de favorecer el cumplimiento de las normas de circulación y mejorar la seguridad de peatones y del resto de usuarios de la vía pública.

Asimismo, el incremento de efectivos permitirá potenciar las labores de control de la seguridad vial, con especial atención a la prevención de conductas que puedan poner en riesgo a los ciudadanos y al cumplimiento de las normas de tráfico.

"Queremos una ciudad en la que la movilidad sea compatible con la seguridad de todos. Es fundamental que los distintos medios de transporte convivan con responsabilidad y que se respeten las normas. Por eso, vamos a seguir trabajando para mejorar la vigilancia y la prevención en nuestras calles", afirmó el concejal.

Policía de Barrio

La incorporación de nuevos efectivos también contribuirá a reforzar la Policía de Barrio, una pieza "importante" para mejorar la proximidad entre los agentes y la ciudadanía, conocer las necesidades de cada zona y actuar de forma más eficaz ante los problemas cotidianos de convivencia y seguridad.

Pese a que las competencias en materia de seguridad corresponden al Cuerpo Nacional de Policía, el concejal Carbonell consideró que "la seguridad también se construye desde la proximidad".

"Queremos una Policía Local cercana, que conozca los barrios, escuche a los vecinos y pueda actuar con mayor capacidad ante las situaciones que se producen en el día a día", añadió.

La OPE

El pasado 12 de junio, la Junta de Gobierno Local aprobó la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Valencia para el 2026, que incluye 376 plazas nuevas, de las que 256 se ofrecerán por turno libre y el resto mayoritariamente por promoción interna.

Los 256 puestos de trabajo convocados conforman el número máximo de plazas que puede promover la Corporación, en aplicación de la tasa de reposición prevista en los Presupuestos Generales del Estado.

Destacan las destinadas a los servicios de emergencias, seguridad ciudadana y servicios sociales. Está previsto que se creen las citadas 100 plazas de agente de la Policía Local y 30 de Bomberos, además de 15 puestos para reforzar los servicios sociales municipales.

El índice de temporalidad del personal al servicio del Ayuntamiento de València se sitúa alrededor del 24% de la plantilla y la edad media es de 52 años.

El 64,21% del personal municipal tiene más de 50 y se prevé que, en un plazo de diez años, se jubilen 1.081 personas, el equivalente al 20% de la plantilla.