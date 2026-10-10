La acampada por la vivienda en València cumple una semana con más de 500 tiendas y la intención de "seguir creciendo"

La acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia cumple este sábado una semana con la intención de seguir creciendo.

Este sábado trabajan en la habilitación de nuevos espacios tras haber retirado algunas tiendas por los actos del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

"Esto es, en cierta medida, sacrificado, pero los ánimos están muy bien y nos estamos organizando para ser eficientes y que todo funcione de la mejor manera posible", ha asegurado Mario, uno de los portavoces de la acampada, en declaraciones a EFE.

A su juicio, la "comisión de cultura" de la acampada está siendo fundamental para mejorar la convivencia y "amenizar la lucha" que se está llevando a cabo en defensa de los derechos de la vivienda: "Queremos que la gente que está aquí pueda mantener esta lucha sin volverse loca, que no sea un puro sacrificio", ha añadido Mario.

Para eso, este fin de semana tienen actividades como taller de punto de cruz, danzas regionales, cuentacuentos infantiles y noche de cortometrajes, entre otras iniciativas culturales.

El portavoz de la acampada ha señalado que ya se puede volver a acampar, ya que ayer decidieron paralizar la entrada de nuevas tiendas para no interrumpir los actos del 9 d'Octubre. Al respecto, ha asegurado que la intención es "seguir creciendo y seguir acogiendo a gente que quiere unirse".

En este sentido, la "comisión de accesibilidad" está trabajando para habilitar nuevas zonas para que la acampada, que cuenta actualmente con entre 500 y 600 tiendas y más de 1.500 miembros, pueda ir aumentando.

Sobre la celebración del 9 d'Octubre, Mario ha comentado que fue un día "importante" que también han vivido desde la explanada de la plaza del Ayuntamiento como valencianos y ha destacado que, ante "algunos movimientos fascistas que vinieron a amenazar e increpar", actuaron "con calma".

"Además, se juntó aquí un dispositivo policial muy grande, destinado a que los actos se pudieran hacer, y nosotros no entorpecimos en ningún momento", ha declarado.