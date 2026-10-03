La manifestación por la vivienda acampa en Valencia tras la tensa jornada de enfrentamientos

Las primeras tiendas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, este sábado. El Español Valencia

La plaza del Ayuntamiento de Valencia ya tiene las primeras tiendas de campaña en protesta por la situación de la vivienda. A media tarde, y después de una asamblea, se han levantado las cuatro primeras. La concentración se produce después de la jornada más tensa del año en la capital, con la entrada de una manifestación en un congreso inmobiliario en Les Arts.

Un grupo de unas doscientas personas, según indican fuentes de la Delegación del Gobierno a EL ESPAÑOL, han hecho primero una asamblea tras la cual han decidido acampar en la plaza, como ya se ha hecho en Madrid y otras ciudades.

La coordinación de las acciones, como indican, se está realizando a través de Telegram. Estas mismas fuentes prevén que durante la tarde y noche se vayan sumando más personas para acampar.

Este sábado la tensión ha estallado en la capital de la Comunitat Valenciana donde se celebraba un congreso cuyo lema es 'Si tu dinero pudiese invertirse en inmuebles, el 3 de octubre elegiría Valencia'.

La manifestación dentro de la jornada de protestas en todo el país por la crisis de la vivienda ha pasado por el centro de Les Arts y un grupo de manifestantes ha saltado el cordón policial hasta acceder a las instalaciones donde se estaba realizando el congreso.

El choque ha dejado al menos nueve agentes heridos y cinco detenidos, según confirman las mismas fuentes. Desde Podemos, su secretaria general Ione Belarra ha cuestionado al Gobierno central quién ha estado al frente de la actuación policial y cuántos heridos hay entre los manifestantes.

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